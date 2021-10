Mobilfunk Besserer Handyempfang oder Schutz vor Strahlen: Antenne auf dem Dach des Kirchturms von Wahlen entzweit das Dorf Die Gegner einer Mobilfunkanlage haben eigens einen Lehrpfad errichtet. Die Kirchgemeinde zeigt sich unbeeindruckt und lässt sich nicht abhalten. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

An zehn Stationen wollen die Mobilfunkgegner über die Gefahren der Antenne auf dem Wahlner Kirchturm informieren. Nicole Nars-Zimmer

In einigen Teilen von Wahlen ärgern sich die Einwohnerinnen und Einwohner über schlechten Handyempfang. Im Vergleich zu den meisten anderen Dörfern befindet sich auf dem Gemeindegebiet der Laufentaler Ortschaft keine Mobilfunkanlage. Vom Kirchturm aus mitten in der Gemeinde sorgt noch keine Antenne für Verbesserung.

Wenn es nach der Trägerschaft Strahlungsfreier Kirchturm Wahlen geht, soll das auch so bleiben. Seit die Pläne der Römisch-katholischen Kirchgemeinde im Jahr 2018 bekannt wurden, auf dem Turm der Kirche St.Josef von der Swisscom eine Mobilfunkantenne errichten zu lassen, gibt es Widerstand. Mehrere Einsprachen sowie eine von 102 Personen verlangte Wiedererwägung des Entscheids der Kirchgemeinde liefen ins Leere. Vor wenigen Wochen ging die Trägerschaft Strahlungsfreier Kirchturm Wahlen einen Schritt weiter. Gemäss eigener Aussage hat sie den ersten Mobilfunk-Lehrpfad der Schweiz ins Leben gerufen.

Elektrosensible Personen sollen geschützt werden

An zehn Stationen in und um das Dorf soll der Pfad «wissenschaftlich belegte Risiken, die im Umgang mit Mobilfunkstrahlung entstehen» aufzeigen. Auf der Website der Gruppierung sind namentlich neun Personen aufgeführt, die sich gegen die Antenne wehren. An vorderster Front engagiert sich der frühere Gemeindepräsident Meinrad Probst, der Wahlen während 16 Jahren vorstand. «Es gibt viele Menschen, die elektrosensibel sind», sagt er. Auch im Perimeter der Antenne kenne er einige Personen, die aufgrund einer Dauerbestrahlung leiden würden.

«Bei einigen treten Kopfschmerzen und Schlafstörungen auf.»

Gleichzeitig hält er aber fest, dass ein Zusammenhang zwischen Mobilfunkstrahlung und diesen Beschwerden schwierig zu diagnostizieren sei. Obwohl er es erwartete, habe er keine negativen Reaktionen auf den Pfad vernommen.

In regelmässigen Abstand führt die Trägerschaft Strahlungsfreier Kirchturm Wahlen über den Pfad. Am heutigen Samstag steht die dritte Führung seit der Eröffnung Ende September an. «Wir möchten dabei offen und sachlich diskutieren», erklärt Meinrad Probst. Für ihn und seine Mitstreiter ist klar: «Wahlen hat eine gute Wohnqualität. Durch eine Mobilfunkantenne im Zentrum wäre das gefährdet.»

Mehr Attraktivität dank besserem Handyempfang

Ein wenig anders klingt es beim aktuellen Wahlner Gemeindepräsidenten Michel Kneuss.

«Unsere Gemeinde steigert ihre Attraktivität durch einen besseren Mobilfunkempfang.»

Aufgrund von Rückmeldungen aus der Bevölkerung habe er das Gefühl, dass eine Mehrheit im Dorf für den Bau der Antenne ist. «An der Gemeindeversammlung wurde einst ein Kaskadenmodell, das eine Einschränkung der Standorte für Mobilfunkantennen mit sich gebracht hätte, abgelehnt.» Zum Mobilfunk-Lehrpfad hat er eine liberale Haltung, auch wenn er betont, dass dieser vom Gemeinderat nicht genehmigt wurde. Die Trägerschaft Strahlungsfreier Kirchturm Wahlen habe direkt mit den Landeigentümern verhandelt.

Der Gemeinderat von Wahlen steht hinter den Plänen, den Kirchturm für eine Antenne freizugeben. Trotz der Kritik hat die Kirchgemeinde nicht vor, auf die Antenne zu verzichten. «Der Mietvertrag mit der Swisscom ist unterschrieben», erklärt Kirchgemeindepräsident Josef Stadelmann. Der Ball liege nun beim Telekommunikationsunternehmen. Dort schreibt Sprecherin Sabrina Hubacher auf Anfrage, dass das Baugesuch an die Baubewilligungsbehörde bereits eingereicht worden sei.

«Nach dessen Prüfung wird das Baugesuch öffentlich aufgelegt und ausgeschrieben.»

Der Lehrpfad soll trotz gebauter Antenne bleiben

Ist es seit 2018 gemächlich vorwärtsgegangen, scheint sich das Tempo nun zu erhöhen. Die Swisscom plant, in Wahlen bald «3G, 4G und 5G in Betrieb» zu nehmen. Der Mobilfunkstandard 5G ist oft Gegenstand hitziger Debatten und wird auch von den Wahlner Mobilfunkgegnern kritisiert.

Auch wenn dereinst 5G auch in ihrer Gemeinde verfügbar ist, gibt die Trägerschaft Strahlungsfreier Kirchturm Wahlen den Kampf nicht auf. Meinrad Probst stellt klar:

«Unser Lehrpfad bleibt.»

Es sei wichtig, die Menschen über Mobilfunkstrahlung aufzuklären.

Heute Samstag findet eine Führung über den Pfad statt. Treffpunkt: 14.15 Uhr bei der Römisch-katholischen Kirche Wahlen.