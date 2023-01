Austausch des alten Führerscheins ist im Baselbiet nicht einfach

Mobilität Baselbieter Autofahrende warten unbestimmt lang auf ihre neuen Fahrausweise – weil sich ihre alten bei der Behörde stapeln Die Baselbieter Motorfahrzeugkontrolle hat dazu aufgerufen, die bald nicht mehr gültigen Führerscheine aus Papier einzuschicken. Wann man den neuen aus Kunststoff erhält, ist nicht bekannt. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 02.01.2023, 05.00 Uhr

Den alten Führerausweis für den neuen auszutauschen ist im Baselbiet mit Hürden verbunden. Symbolbild: Hanspeter Bärtschi

Über 30'000 Menschen im Baselbiet fahren noch mit einem Führerschein aus Papier Auto. Das blaue Dokument ist aber nur noch bis zum 31. Januar 2024 gültig, danach ist ein Ausweis aus Kunststoff im Kreditkartenformat notwendig, das verlangt der Bund so.

Deshalb ist es durchaus nachvollziehbar, was die Baselbieter Motorfahrzeugkontrolle (MFK) im vergangenen Oktober getan hat: Sie hat nämlich zusammen mit der Rechnung für die Motorfahrzeug-Steuerrechnung alle Betroffenen angeschrieben und aufgefordert, den blauen Ausweis zu schicken. Das Gesetz verlangt, dass man das Original einreicht.

Bei der Motorfahrzeugkontrolle antwortet ein Band

Das haben die Betroffenen jetzt auch zahlreich befolgt, in der MFK stapeln sich die alten Ausweise – auch der von Daniel Altermatt. Der Münchensteiner Gemeinderat hat sich nach einer Weile gewundert, wann er seinen neuen Ausweis erhalten würde, «weil die Polizei aktuell zum Jahresende ja viele Kontrollen macht», wie er sagt. «Ist dann irgendwie dumm, so ohne Ausweis. Und ins Ausland fahren kann man so ja auch nicht.»

Kurzerhand rief er im November bei der MFK an. Dort kriegte er per Band zu hören, aufgrund des grossen Volumens an eingereichten Ausweisen dauere es mindestens einen Monat. Und man könne nicht sagen, ob der Ausweis auch wirklich in der MFK angekommen sei.

Man arbeitet «mit Hochdruck»

«Deutlicher kann man ja wohl nicht sagen, dass man so ziemlich alles falsch gemacht hat», findet Altermatt. Denn offenbar hat die MFK nicht registriert, wer alles seinen Ausweis eingeschickt hat, also derzeit zwar Auto fahren darf, aber keinen Ausweis vorweisen kann.

Die Baselbieter Sicherheitsdirektion bestätigt auf Anfrage das Vorgehen der MFK: «Die einzelnen Eingänge der Ausweise werden nicht separat registriert», schreibt sie. Die MFK kann nicht jedem einzeln mitteilen, wann der neue Ausweis zur Verfügung steht, denn: «Leider ist eine personalisierte Zeitangabe aufgrund des Volumens nicht möglich.» Die MFK arbeite mit Hochdruck daran, alle eingetroffenen blauen Führerausweise zeitnah nach Eingangsdatum zu bearbeiten.

Ging ein Dokument bei der Post verloren?

Die Sicherheitsdirektion versichert aber auch, dass die Polizei über die Austauschaktion informiert sei. «Die Fahrerlaubnis wird zu keinem Zeitpunkt tangiert und diese kann auch jederzeit durch die Polizei überprüft werden.»

Altermatt begreift nicht, wieso die MFK alle Betroffenen gleichzeitig angeschrieben hat und wieso sie offenbar nicht auf den Ansturm vorbereitet war. «Nun wissen also Hunderte von Personen nicht, ob ihr Ausweis nicht auf der Post verloren ging – und ob sie noch dieses oder erst nächstes Jahr wieder über die Grenze können.»

Für Christian Greif, Geschäftsführer der Sektion beider Basel des Automobil Clubs der Schweiz (ACS), ist das Problem neu. ACS-Mitglieder seien zwar meist älter, würden aber viel Auto fahren und hätten deshalb wohl eher schon zum neuen Ausweis gewechselt, vermutet er. Greif ist aber erstaunt darüber, dass Baselbieter Autofahrende im Unwissen gelassen werden, wann sie wieder einen Ausweis haben. «Es ist schon spannend, dass das nicht geregelt ist.»

Für Auslandsfahrten gibt es eine Sonderlösung

Problematisch ist für die Betroffenen vor allem, wenn sie ins Ausland fahren wollen – im Dreiland Alltag. Die Polizei in Deutschland oder Frankreich hat nämlich keine Möglichkeit, in Erfahrung zu bringen, wo ein eingeschickter Ausweis steckt – zumindest nicht ohne hohen Aufwand. «Ich würde unter solchen Umständen lieber nicht ins Ausland fahren», sagt Greif. Allenfalls sei es sinnvoll, eine Kopie des Ausweises mit sich zu führen.

Die MFK bietet für Auslandsfahrten eine Lösung, die allerdings eher umständlich ist: Sie kann auf Wunsch eine schriftliche Bestätigung mit einer Kopie des blauen Führerausweises ausstellen. Damit wird bestätigt, wo sich der Ausweis derzeit befindet. Wie lange es dauert, bis man dieses Dokument erhält, ist nicht bekannt.

