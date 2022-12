Mobilität Immer genügend Luft in den Reifen: Allschwil erhält öffentliche Velopumpen Dank einer Idee aus der Bevölkerung sollen bis im Frühling an verschiedenen Orten in Allschwil öffentliche Velopumpstationen gebaut werden. Diese sind im Raum Basel eine Seltenheit. Dimitri Hofer 22.12.2022, 19.13 Uhr

In der Stadt Zug sind Velopumpstationen an öffentlichen Orten vorhanden. Bild: Maria Schmid

Ist man in Allschwil mit dem Fahrrad unterwegs und merkt, dass die Reifen mehr Luft benötigen, wird die Rettung bald nicht mehr weit entfernt sein: In der einwohnermässig grössten Gemeinde des Baselbiets entstehen bis im kommenden Frühling an verschiedenen Orten öffentliche Velopumpstationen. Die Idee für das Projekt stammt aus der Bevölkerung.

Zu ihrem 125-Jahr-Firmenjubiläum rief die Allschwiler Bauspenglerei Morath die Bevölkerung dazu auf, Vorschläge einzureichen, wie man die Lebensqualität in Allschwil verbessern könnte. «Insgesamt haben wir 23 Einsendungen erhalten, die von der grossen Kreativität der Menschen in Allschwil zeugen», sagt Verwaltungsratspräsident Oliver Scheidegger. Eine Jury, der unter anderem auch Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli und ihr Gemeinderatskollege Andreas Bammatter angehörten, bestimmte das Siegerprojekt.

Firma hat Budget von rund 60'000 Franken

Nun steht fest: Durchsetzen konnte sich eine Familie, die vorschlug, in Allschwil kostenlose öffentliche Velopumpstationen zu errichten. Während Städte wie Zürich, Bern und Solothurn solche schon seit einigen Jahren kennen, handelt es sich im Baselbiet um eine absolute Seltenheit. In Basel-Stadt sind rund 20 Stationen vorhanden – in der Regel bei Velomechanikern.

Wie viele Pumpen in Allschwil gebaut werden, ist noch unklar. «Uns ist wichtig, dass sie überall in der Gemeinde verteilt sein werden. Sie sollen die Menschen animieren, häufiger aufs Fahrrad zu steigen», sagt Oliver Scheidegger, der auch Teil der Jury war. Nach dem Jahreswechsel habe man vor, das Projekt aufzugleisen. Läuft alles nach Plan, machen im Frühling die ersten Velofahrenden mit ihrem Drahtesel Halt an den Allschwiler Pumpstationen.

Für Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli sind die Stationen «eine tolle Sache», wie sie auf Anfrage sagt. Über das Geschenk freue sich die Gemeinde. «Das Unternehmen wollte etwas für die Allgemeinheit tun – ich denke, das ist gelungen.» Nüssli wird als Velofahrerin wohl dereinst auch die Pumpstationen in Anspruch nehmen.

Bevor am Mittwochabend an einem öffentlichen Anlass in Allschwil das Siegerprojekt vorgestellt wurde, hatte die Gemeinde geprüft, ob die Velopumpstationen machbar sind. «Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zum Schluss gekommen, dass wir das Projekt stemmen können», sagt Nicole Nüssli. Die Firma Morath stellt für die Umsetzung rund 60’000 Franken zur Verfügung.

Eine Solarbank und ein Begegnungslabyrinth

Während das Siegerprojekt umgesetzt wird, bleibt es bei den Vorschlägen, die es zudem aufs Podest schafften, vorerst bei der Idee. Auf dem zweiten Platz landete eine andere Allschwiler Familie. Ihr schwebte eine Sitzbank mit integrierten Solarpanels vor, bei der man elektronische Geräte aufladen kann.

Als Drittplatzierte wünschte sich eine Primarschulklasse ein Begegnungslabyrinth für Allschwil. Nicht auszuschliessen, dass sich die Gemeinde Allschwil von den weiteren Gedanken inspirieren lässt – und der eine oder andere doch noch umgesetzt wird.