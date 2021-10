Mordprozess Fall Metzerlen geht in die Verlängerung – Anwälte der verurteilten Männer ziehen das Urteil weiter Im Prozess um die mutmasslichen Mörder von Ivo Borer wurden zwei Männer zu langen Haftstrafen verdonnert. Deren Verteidiger haben Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichts Dorneck-Thierstein erhoben. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 08.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Richter am Obergericht in Solothurn werden über den Fall Metzerlen urteilen müssen. Hanspeter Bärtschi

In Metzerlen wünschen sich viele, endlich einen Schlussstrich unter ein dunkles Kapital der Dorfgeschichte ziehen zu können: Im Jahr 2010 wurde Gemeindepräsident Ivo Borer in seinem Haus überfallen und zusammengeschlagen. Der Pensionär starb später im Spital.

Die mutmasslichen Täter konnten nach langen Ermittlungen gefasst werden und standen im Juni dieses Jahres vor dem Amtsgericht Dorneck-Thierstein. Das Gericht verurteilte einen Serben zu 19 Jahren sowie einen Holländer zu 17 Jahren und acht Monaten Gefängnis.

Wie sich nun zeigt, ist trotz des Urteils noch lange kein Ende in Sicht. Die Anwälte der verurteilten Männer bestätigen auf Anfrage der bz, das Urteil des Amtsgerichts Dorneck-Thierstein an die zweite Instanz weiterzuziehen. «Wir haben gegen das Urteil Berufung erhoben und die Sache ist nun beim Obergericht hängig», sagt Thomas Fingerhuth. Der Zürcher vertritt als amtlicher Verteidiger den Holländer.

In der Vergangenheit ist Fingerhuth immer wieder als Anwalt von Verbrechern in Erscheinung getreten. Im vergangenen Dezember hatte er für einen Eklat gesorgt, als er den Gerichtssaal verliess und so für einen Abbruch der Verhandlungen sorgte. Der Metzerler Mordprozess musste daraufhin auf diesen Juni verschoben werden.

Es sei nicht einmal erwiesen, dass der Serbe vor Ort war

Als Anwalt des Serben, der zu einer noch leicht höheren Haftstrafe verurteilt wurde als der Holländer, amtet Daniel Helfenfinger. Der Schwarzbube mit Kanzlei in Zwingen erklärt:

«Das Urteil des Richteramts Dorneck-Thierstein ist in mehreren Punkten nicht stichhaltig. Deshalb ziehen wir es ans Solothurner Obergericht weiter.»

Grundsätzlich habe es sich bei den Verhandlungen um einen Indizienprozess gehandelt, da keinerlei Beweise vorlägen.

Die beiden Verurteilten hatten eine Beteiligung an der Tat immer abgestritten. Am Tatort in Metzerlen waren jedoch an einem zurückgelassenen Schal DNA-Spuren des Serben gefunden. Diese taxierte das Richteramt Dorneck-Thierstein als Beweis für seine Teilnahme am Verbrechen. Bei der Urteilsverkündung erklärte Gerichtspräsidentin Georgia Marcionelli Gysin über die beiden Männer:

«Sie haben das Opfer qualvoll alleine gelassen. Es war den Tätern schlicht und einfach egal, was mit ihm passiert.»

Anwalt Daniel Helfenfinger führt aus: «Dass mein Mandant vor Ort war, ist nicht erwiesen. Und selbst wenn er in Metzerlen gewesen sein sollte, ist nicht erwiesen, dass er mit seinem Verhalten den Tod von Ivo Borer ausgelöst hat.» Einen Kausal­zusammenhang zwischen den allfälligen Schlägen und dem Ableben des Gemeindepräsidenten, der letztlich im Spital an einer Lungenentzündung starb, gebe es nicht.

Obergericht fasst das nächste Jahr ins Auge

Wann der Fall am Solothurner Obergericht behandelt wird, ist noch unklar. «Derzeit läuft die Frist für die Anschlussberufung, bei der die übrigen Parteien Stellung beziehen können», sagt der stellvertretende Gerichtsverwalter Pascal Haussener. Auf der Strafkammer des Obergerichts sei es zu einer deutlichen Zunahme der Fälle gekommen.

«Deshalb versuchen wir, die Verhandlung im nächsten Jahr durchzuführen.»

Diese Worte werden diejenigen in Metzerlen, die sich wünschen, endlich einen Schlussstrich ziehen zu können, kaum freuen.