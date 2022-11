Münchenstein: Erstes McDrive der Region ist komplett neu gebaut

Münchenstein Alles neu beim MFP-Kreisel: McDonald's empfängt auf zwei Stockwerken Er war der erste McDrive der Nordwestschweiz, das McDonald's-Restaurant in der Müchensteiner Gewerbezone. Nachdem der ikonische Vorgängerbau abgerissen wurde, empfängt McDonald's die Gäste jetzt in einem Neubau mit zwei Stockwerken und grosser Terrasse. Benjamin Wieland 17.11.2022, 16.15 Uhr

Neu im «Industrial-Look»: Das McDrive in Münchenstein. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Fast Food – fast construction: Bei McDonald's gehts schnell. Das ist beim Essen so, aber auch beim Hausbau. Nach nur 4,5 Monaten Bauzeit hat die Restaurantkette am Donnerstag ihre komplett neu erstellte Filiale in Münchenstein eingeweiht. Nun können die Gäste wieder wie gewohnt an der Bruderholzstrasse 41 Burger mit Cola geniessen, im Lokal, oder aber im eigenen Auto: Die McDrive-Spur ist erhalten geblieben.

Der Neubau sei im «Industrial-Look» mit viel Holz und weissen Keramikkacheln an den Wänden ausgeführt worden, schreibt McDonald's. «Wir wollen den Gästen den Besuch bei uns so gemütlich und genussvoll wie möglich machen», wird Johannes Hakkaart in einer Mitteilung zitiert. Hakkaart betreibt das McDrive in Münchenstein als selbstständiger Unternehmer.

McDonald's verspricht «Happy Momente»

Bestellen ist, neben dem üblichen Weg via Theke oder McDrive-Schalter, neu auch per Automat und App möglich. So hoffe man, schreibt McDonald's auf viele «Happy Momente» bei der Gästeschar. Rund 60 Personen umfasst das Team des Restaurants in Münchenstein.

Bestellen via Autofenster bleibt möglich. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Johannes Haakkaart gilt als Baselbieter Burgerkönig. Er betreibt nun sechs der sieben McDonald's-Lokale im Baselbiet. Sie stehen, neben Münchenstein, auch in Füllinsdorf, Kaiseraugst, Laufen, Sissach und Pratteln. Ein weiteres Restaurant mit dem gelben «M» auf grünem Grund steht in Therwil.

Früher ein Häuschen, jetzt ein Kubus

Das McDrive in Münchenstein, das gleich beim Kreisel der Motorfahrzeug-Prüfstelle (MFP) steht, war das erste der Nordwestschweiz. Als es 1996 eröffnete, staute sich der Verkehr, es kam aber auch zu kritischen Stimmen. Selbst die Baselbieter Regierung musste sich zum Lokal äussern.

Das Design des Baus entsprach dem ikonischen Stil der McDrive-Restaurants. Das geknickte Walmdach mit stilisierten roten Ziegeln traf man weltweit an, kam aber aus der Mode. Der Neubau hat nun eine Kubusform. Die Münchensteiner Filiale ist laut McDonald's die grösste und modernste in der Region Basel, mit 153 Sitzplätzen im Innen- sowie 100 Plätzen im Aussenbereich.

Erst im Sommer wurde das Lokal am Barfüsserplatz in Basel umgebaut und modernisiert. Es war das erste McDonald's-Restaurant in der Deutschschweiz, mit Eröffnungsjahr 1979.

Häuschen mit Walmdach: So sah der Bau zuvor aus. Dieses Hausdesign für McDrives fand man überall auf der Welt. Bild: zvg