Münchenstein Aus neu mach alt: Warum der Denkmalschutz den Ersatz von zwei Brücken verkompliziert Die SBB ersetzen die zwei Birsbrücken in Münchenstein – dort, wo sich 1891 das grösste Eisenbahn-Unglück der Schweiz abgespielt hat. Wegen Vorgaben des Denkmalschutzes ist die Sicherheit eine Knacknuss. 16.09.2021, 05.00 Uhr

Die neuen sollen wie die alten aussehen: die zwei Birsbrücken in Münchenstein. Kenneth Nars

Sie gehört zu einer routinemässigen Überprüfung im Rahmen eines Baugesuchs für die Eisenbahn: Die Risikoanalyse. Doch in diesem Fall kommt die Beschreibung einer Katastrophe etwas makaber rüber – denn an dieser Stelle ist genau das schon mal passiert. Die Brücke, entworfen vom Büro eines gewissen Gustave Eiffel, gab nach, Waggons stürzten in die Birs, 73 Passagiere fanden den Tod.

Das Eisenbahn-Unglück von Münchenstein, das sich im vergangenen Juni zum 130. Mal jährte, ist das schlimmste, das die Schweiz je erlebt hat. Die Brücke wurde nach der Katastrophe wieder aufgebaut. Später folgte etwas flussabwärts ein zweiter Übergang. Die Konstruktionen sind in die Jahre gekommen; die SBB wollen sie ersetzen.

Denkmalpflege wollte eine Brücke im Retro-Look

Eine Brücke ist die direkte Nachfolgerin des Exemplars, das am 14. Juni 1891 dem Gewicht eines vollbesetzten Zugs mit zwei Lokomotiven nicht standhielt. Deshalb wollte beim Ersatzvorhaben auch die Baselbieter Denkmalpflege ein Wörtchen mitreden. Sie stellte Bedingungen an die Gestaltung. Wie aus der Planauflage hervorgeht, bereiteten diese Wünsche jenen, welche die Neubauten planen, Kopfzerbrechen.

Etliche Passagiere ertranken in der Birs: Das Eisenbahnunglück vom 14. Juni 1891 bei Münchenstein. zvg

Die Stahlkonstruktion soll so stark wie möglich sichtbar bleiben, lautete eine Vorgabe. Das bedeutet: Es sind – anders als heute üblich – keine hohen Borde möglich. Diese Ränder schirmen jedoch die Tragstruktur der Brücke vor einem entgleisenden Zug ab. Ohne diese Leitplanken mussten die Verantwortlichen über die Bücher.

Die Risikoanalyse im Rahmen der Planauflage geht von einem Worst-case-Szenario aus, das Zeitzeugen des Unglücks von 1891 bekannt vorkäme – einfach mit zwei Brücken statt einer: «Ein Personenzug entgleist nach rechts und schädigt das Fachwerk in einem solchen Masse, dass beide Brücken einstürzen. Der verursachende Zug stürzt mit der einstürzenden Brücke ab, ein auf dem Gegengleis verkehrender Personenzug kann vor der ebenfalls eingestürzten Nachbarbrücke nicht mehr rechtzeitig anhalten und stürzt ebenfalls ab.» Im schlimmsten Fall müsse mit mehreren hundert Toten gerechnet werden – oder «Personenschäden», wie es in der Risikoanalyse heisst.

Auch die neue Brücke hat das Dreieck-Design

Im jetzt vorgelegten Projekt ist ein Rand vorgesehen, der die Schienen immerhin um einen halben Meter überragt. Die Risiken, steht im Bericht, seien minimiert worden, «wie dies technisch und betrieblich möglich und verhältnismässig ist». Bei geringen Tempi könne die Fangschiene verhindern, dass ein entgleisender Zug vom Trassee abkommt. Das Fazit der Risikoanalyse:

«Unter Berücksichtigung von konservativen Annahmen liegen für keine der untersuchten Varianten inakzeptable Risiken vor.»

Die Vorgabe der Denkmalpflege lautete, dass die neuen Brücken zwar «gewisse Parallelen zum alten und historischen Bau der Birsbrücken» generieren sollen – aber «trotzdem als modernes und neues Denkmal angesehen werden». Konkret bedeutete das: Gewünscht ist eine Stahl-Fachwerkbrücke mit den charakteristischen Dreickbändern und möglichst offener Fahrbahn, was – wie schon beschrieben – bedeutet: keine hohen Ränder.

Die ältere der beiden Brücken, die Nachfolgerin des Unglücksmodells von 1891, wurde schon im Jahr nach der Katastrophe erstellt, hat also 129 Jahre auf dem Buckel. Die zweite Brücke ist etwas jünger. Sie wurde 1909 in Betrieb genommen. An beiden Konstruktionen zeigten sich bei Routineinspektionen Mängel. Eine Zustandserfassung von 2015 ergab folgendes Fazit: «Aufgrund des steigenden Verkehrs sowie des schlechten baulichen Zustands der Stahlkonstruktion ist ein Ersatz der Tragwerke unumgänglich.»

Spätestens in vier Jahren wäre sowieso Schluss

Die zwei einspurigen Zwillingsbrücken überspannen die Birs über eine Länge von 53 Metern. Die Ersatzbauten werden etwas weiter flussaufwärts gebaut und später verschoben. So bleibt während der Bauphase, die 1,5 Jahre dauern soll, der Abschnitt Münchenstein–Arlesheim/Dornach auf der Juralinie Basel-Delémont stets eingleisig befahrbar. Die SBB rechnen mit einem Baubeginn Mitte des kommenden Jahres. Die Gesamtkosten werden auf 17 Millionen Franken veranschlagt.

Ewig Zeit lassen können sich die SBB beim Ersatzvorhaben nicht. Eine statische Beurteilung ergab, dass die Brücken nur noch bis 2025 genutzt werden könnten. Ohne Massnahmen würde es danach – wieder einmal – gefährlich über der Birs.