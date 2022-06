Münchenstein Das Therapie Schulzentrum nimmt autistische Kinder auf, die aus der Ukraine geflüchtet sind Das Therapie Schulzentrum Münchenstein (TSM) betreut seit zwei Wochen sieben ukrainische Kinder mit speziellem Schutzbedarf. Ukrainische Frauen, die ebenfalls geflüchtet sind, helfen bei der Überwindung der Sprachbarriere. Salomé Lang Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anfangs hatte eine Pädagogin von den Kindern blutiggebissene Unterarme, zwei Wochen später sind alle beim gemeinsamen Spiel draussen. Kenneth Nars

Sieben Kinder toben auf dem Spielplatz des Therapie Schulzentrums Münchenstein (TSM) herum, spielen Ball und schwingen auf den Schaukeln. Schnell zeigen sich ihre Besonderheiten: Einige sitzen im Rollstuhl, ein Junge hat einen Pamir-Gehörschutz auf und rollt sich in der Netzschaukel zusammen. Es ist Autismus in verschiedenen Ausprägungen, der die Gruppe zusammenführt. Autismus und eine beschwerliche Flucht aus der ukrainischen Hafenstadt Odessa in die Schweiz.