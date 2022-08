Die Schaltzentrale der Abtreibungsgegner ist in Münchenstein

Münchenstein Die Schaltzentrale der Schweizer Abtreibungsgegner: So hartnäckig will eine Stiftung die Verfassung umschreiben Kenneth Nars Nach dem Entscheid in den USA, dass kein Grundrecht auf Abtreibung bestehe, wittern auch die Abtreibungsgegner in der Schweiz einen möglichen Meinungsumschwung. Gleich zwei Initiativen laufen aktuell, welche die Rechte der Frauen im Hinblick auf Abtreibungen einschränken wollen. Ihr Machtzentrum ist ein Gewerbebau in Münchenstein. Benjamin Wieland und Silvana Schreier 1 Kommentar 06.08.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Am 24. Juni hob der Supreme Court, der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten, das Grundsatzurteil «Roe v. Wade» auf. Es gibt damit in den USA kein nationales Recht mehr auf Schwangerschaftsabbruch. Weltweit war der Aufschrei gross. Auch in der Schweiz. Dass Frauen in einer westlichen Demokratie wieder für das Recht, selber über eine Abtreibung bestimmen zu dürfen, kämpfen müssen, wird als Rückschritt beschrieben. Doch nicht alle sehen das so. Der Verein Mamma jubelte.

Wenige Tage nachdem der Entscheid gefällt worden war, twitterte «Mamma», der Supreme Court habe ein Fehlurteil von 1973 korrigiert: «Wir freuen uns mit unseren amerikanischen Freunden und setzen weithin alles daran, auch in der Schweiz eine Kultur des Lebens zu bauen.»

Das war eine Ansage. Auf Worte folgen Taten.

Zwei neu Volksinitiativen eingereicht

Der Münchensteiner Verein gehört zu einem christlich geprägten Netzwerk, das seit über zwanzig Jahren unermüdlich dafür kämpft, auch in der Schweiz Abtreibungen zumindest stark zu erschweren. Machtzentrale des Kulturkampfs gegen die Abtreibung ist ein schlichtes Geschäftsgebäude in einem Gewerbegebiet in Münchenstein.

Als nächsten Meilenstein sieht «Mamma» zwei Volksinitiativen, die Ende 2021 eingereicht wurden und noch in der Unterschriftensammelphase stecken. Die «Einmal darüber schlafen»-Initiative verlangt, dass zwischen der ärztlichen Konsultation und dem Eingriff mindestens 24 Stunden verstreichen müssen. Die Initiative «Lebensfähige Babys retten» will verbieten, dass Babys abgetrieben werden dürfen, die ausserhalb des Mutterleibs überleben könnten. Die Grenze wird bei der 22. Woche gesetzt.

Die Sammelfrist für beide Begehren endet im Juni 2023. In den Komitees sitzen etliche Politikerinnen und Politiker von SVP und EDU.

Über 1400 Gesuche in einem Jahr bearbeitet

An derselben Adresse angesiedelt wie «Mamma», an der Jurastrasse 2 in Münchenstein, ist die Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind (SHMK), eine 2001 gegründete Stiftung. Sie ist mitunter Initiatorin der Babyfenster an diversen Schweizer Standorten. Weiter bietet sie eine 24-Stunden-Hotline an, bei der sich ungewollt Schwangere melden können. 2020 wurden laut dem Jahresbericht 1439 Gesuche bearbeitet.

Das Ziel der Beratung steht von vornherein fest: Das Kind soll behalten werden; ein Abtreibungswunsch wird nicht unterstützt.

Dominik Müggler ist Gründer sowie Geschäftsführer der SHMK und Geschäftsführer beim Verein Mamma. zvg

Der Verein Mamma und die Stiftung teilen sich Adresse und Infrastruktur. In ihren Leitbildern sind ganze Sätze identisch, hinter beiden Organisationen stehen dieselben Personen. Dominik Müggler ist Gründer der SHMK und deren Stiftungsratspräsident – beim Verein Mamma ist der Arlesheimer Geschäftsführer. Der Geschäftsführer der SHMK wiederum sitzt im «Mamma»-Vorstand. Müggler ist Mitglied in den Komitees der zwei aktuellen Initiativen.

Was die Sprache angeht, ist der Verein Mamma die verbale Speerspitze der Schweizer Abtreibungsgegnerinnen und -gegner. Der Verein bezeichnet Schwangerschaftsabbrüche als «Mord». Sie seien «falsch» und hinterliessen «immer zwei Opfer: ein totes Baby und eine verwundete Frau».

Heikle Vergleiche mit Sklavenhandel und Holocaust

Auf seiner Facebook-Seite teilt der Verein unter anderem Videos von «Choice42», einer christlichen Organisation aus Kanada. Für «Choice42» steht fest: Abtreibung ist Mord, steht auf derselben Stufe wie Sklavenhandel und Holocaust.

2018 buchte «Mamma» in der «NZZ» ein ganzseitiges Inserat. Der Verein gratulierte dem damaligen US-Präsident und Abtreibungsgegner Donald Trump für seine Entscheidung, den 22. Januar zum «Tag der Heiligkeit des menschlichen Lebens» erklärt zu haben. Das Inserat kostete laut «Blick» 20000 Franken. Einen stolzen Batzen daran habe der Churer Bischof Vitus Huonder beigesteuert – aus dem eigenen Portemonnaie, wie er der Zeitung gegenüber versicherte.

Inserat in der NZZ, 2018.

Auch die SHMK ist früher mit harscher Wortwahl aufgefallen. Die Stiftung Zewo drohte 2013 der SHMK mit dem Entzug des Gütesiegels. Für die SHMK, die über 90 Prozent ihrer Einnahmen mit Spenden und Legaten generiert, wäre das existenzbedrohend gewesen.

Zewo schreibt auf Anfrage der bz, es sei um Aussagen gegangen wie «Die Abtreibung ist keine Schwangerschaftsunterbrechung, sondern die Tötung ihres Kindes», oder eine Heilung der Abtreibungswunden sei nur möglich, wem man sich unter anderem mit Gott versöhne, «durch Bereuen und Bekennen der Schuld».

Das habe gegen damals geltende Artikel des Reglements über das Gütesiegel verstossen, schreibt die Zewo-Medienstelle:

«Aus Sicht der Zewo setzen solche Aussagen betroffene Frauen unter zu starken emotionalen Druck und setzen deren Würde herab.»

Die SHMK habe die beanstandeten Formulierungen jedoch von ihrer Website entfernt und das Gütesiegel behalten können.

So viele Abtreibungen gibt es in den beiden Basel 380 Abtreibungen wurden im Kanton Basel-Stadt im Jahr 2021 durchgeführt, auf 1000 Frauen kamen also 9,7 Abtreibungen. Im Baselbiet lag die Rate mit insgesamt 237 Abbrüchen bei 4.9 deutlich tiefer. Zum Vergleich: Schweizweit betrug die Rate 2021 6,8. Im Stadtkanton waren in den Jahren 2019 und 2020 überdurchschnittlich viele Abbrüche zu verzeichnen. Im letzten Jahr zeigte sich dann wieder eine Tendenz hin zu den Raten davor. Was ebenfalls auffällt, ist eine Verschiebung der Anzahl Abbrüche von Baselland nach Basel-Stadt. Wie Sibil Tschudin, leitende Ärztin an der Frauenklinik des Universitätsspitals Basel schreibt, habe dies möglicherweise mit personellen Veränderungen und zuletzt mit der Schliessung der Gruppenpraxis Paradies in Binningen zu tun. Dort sei ein rechter Anteil der Abbrüche im Baselbiet durchgeführt worden. (zaz)

Schon drei Initiativen waren erfolglos

Dominik Müggler schreibt auf Anfrage, die SHMK verhalte sich als Stiftung politisch neutral. Der Verein Mamma hingegen unterstütze die zwei Volksinitiativen. Müggler hat selber grosse Erfahrungen mit Volksinitiativen zum Thema. 1998 forderte er ein totales Abtreibungsverbot, 2002 lancierte die SHMK die entsprechende Initiative. 2011 war Müggler bei der Initiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache» im Komitee, 2013 bei der Initiative «Schutz vor Sexualisierung in Kindergarten und Primarschule». Alle genannten Begehren erlitten vor dem Volk eine Abfuhr.

Weiterhin fundamentalistisch sind die Ziele des Vereins Mamma mit seinen laut eigenen Angaben rund 780 Mitgliedern. Im Leitbild heisst es unter anderem: «(Der Verein Mamma) lehnt jede Form von Abtreibung ab.» Das würde es etwa auch verunmöglichen, Schwangerschaften nach Vergewaltigungen zu beenden oder solche, welche die Mutter in Lebensgefahr bringen könnten.

Gegenüber der bz gibt sich Geschäftsführer Müggler moderater. Die Interpretation sei nicht zutreffend:

«Eine Abtreibung im Falle der akuten Lebensgefahr der Mutter wird nicht als Abtreibung betrachtet und auch nicht als solche gezählt, sondern als lebensrettende Sofortmassnahme für die Mutter.»

Im Fall einer Vergewaltigung empfehle man den Hilfesuchenden, dem Kind das Leben zu schenken und nicht abzutreiben, trotz allem.

Eine langjährige Opposition

Für die Dachorganisation Sexuelle Gesundheit Schweiz sind die SHMK und «Mamma» keine Unbekannten. Geschäftsleiterin Barbara Berger sagt: «Wir stehen immer in Opposition zu ihnen.» Während sie jeden Schwangerschaftsabbruch verhindern wollen würden, begleiten die Fachstellen für sexuelle Gesundheit schwangere Frauen ergebnisoffen.

Barbara Berger sagt, Abtreibungen für sich abzulehnen sei eine legitime Meinung. Stossend, wenn nicht gar menschenverachtend, werde es jedoch, wenn Frauen in Beratungen unter Druck gesetzt und regelrecht dazu gedrängt würden, die Schwangerschaft zu behalten. Dass das Ergebnis der Beratung bereits feststehe, aber weder Stiftung noch Verein diesbezüglich transparent seien, bezeichnet Berger als perfid.

Für sie ist klar: «Die beiden lancierten Initiativen befinden sich im Fahrwasser der internationalen Entwicklungen.» Etwa in den USA. Dort wie auch hier würde versucht, das Rad der Zeit zurückzudrehen. Trotzdem zeigt sich Berger zuversichtlich:

«Die Stimmberechtigten haben sich in den vergangenen 20 Jahren schon zweimal für das Recht auf Abtreibung entscheiden. Beide Initiativen werden darum an der Urne chancenlos sein.»

