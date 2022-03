Münchenstein Drei Fussballfelder, eins mit Kunstrasen: Spatenstich für Sportfeld Au Vor einem Jahr wurde in Münchenstein einem Sport- und Freizeitanlagenkonzept zugestimmt. Dazu gehört eine Umgestaltung des Sportfeldes Au. Am Montag fand der Spatenstich statt. Mona Martin 29.03.2022, 09.51 Uhr

Gemeinderat Dieter Rehmann, Eric Hardman, rasenplan GmbH, Gemeindepräsidentin Jeanne Locher-Polier und Tobi Hofer, Präsident des FC Münchenstein beim Spatenstich. Gemeinde Münchenstein

Im März 2021 stimmte die Gemeindeversammlung Münchenstein einem Sport- und Freizeitanlagenkonzept zu. Grosser Teil davon ist der Neubau des Sportfeldes Au. Am Montag, also genau ein Jahr nach der Abstimmung, sei nun der Spatenstich zu den Abrissarbeiten der alten Anlage erfolgt, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung am Dienstagmorgen.