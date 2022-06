Münchenstein Gerangel um Mehrwertabgabe: Gemeinderat hat «kä Luscht» auf ein Fiasko Die Münchensteiner Gemeindeversammlung verlangt trotz verschiedener politischer Gefahren eine höhere Mehrwertabgabe. Und schliesst sich damit den Grünen an. Die mahnenden Stimmen verhallen ungehört. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 24.06.2022, 18.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das frühere Areal des Läckerli-Huus in Münchenstein gab den Anstoss für die Diskussion um die Mehrwertabgabe. Kenneth Nars

Münchenstein ging mit «seiner» Mehrwertabgabe schweizweit voran. Die Gemeinde erkämpfte sich vor Bundesgericht die Möglichkeit, Eigentümerinnen und Eigentümer zusätzlich zur Kasse zu bitten, wenn deren Areale zu Bauland auf- oder umgezont werden. Damit zwang die Gemeinde den Kanton, eine entsprechende Gesetzesgrundlage zu erarbeiten.

An der Gemeindeversammlung am Donnerstag forderten die Grünen nun eine Erhöhung der Mehrwertabgabe von bisher 25 auf 50 Prozent. Der Gemeinderat wollte dieses Anliegen nicht entgegennehmen. Zum einen stellten sich formale Fragen. Andererseits will die Exekutive das neue kantonale Gesetz abwarten.

Ein politischer Salto

Kathrin Hasler (Grüne) vollzog einen politischen Salto: Als Vizepräsidentin der Gemeindekommission musste sie deren einstimmige Nein-Empfehlung vertreten. Keine 30 Sekunden später argumentierte sie als Antragsstellerin für das Ja – mit mehr Überzeugung.

Sie beschwichtigte: Wenn das kantonale Gesetz komme, könne man die gemeindeeigenen Regelungen wieder anpassen, und bekam Schützenhilfe von Veronica Münger (SP): «Der kantonale Gesetzesvorschlag wird der schwachen Vorlage des Regierungsrats entsprechen.» Sie ergänzte: «Wir müssen auf der Einnahmenseite etwas bewegen.» Denn es wollten alle in Münchenstein bauen.

«Dann stehen wir mit ganz abgesägten Hosen da»

Auf linker Seite wurde generell moniert, dass mehrere Quartierpläne durchgehen würden, bis der Kanton ein Gesetz vorlegen wolle. Dem widersprach Gemeinderat Daniel Altermatt (GLP):

«Es gibt nur ein mögliches Projekt, und das gehört uns selber.»

Sprich: Dort gäbe es sowieso ein Nullsummenspiel. Altermatt erinnerte aber noch an etwas anderes: «In der ursprünglichen Vorlage hat der Gemeinderat eine Abgabe von 40 Prozent vorgeschlagen.» Der Souverän schraubte diese dann auf 25 Prozent runter. Entweder drohe erneut ein solches Szenario oder die Vorlage werde sogar ganz abgeschmettert. «Und dann stehen wir mit ganz abgesägten Hosen da», warnte er.

Landrat Adil Koller (SP) widersprach: «Wir müssen machen, machen, machen! Es tönt für mich, als hätte der Gemeinderat ‹kä Luscht›.» Altermatt entgegnete: Der Gemeinderat habe «tatsächlich kä Luscht», dass die Mehrwertabgaben-Vorlage wegen überrissener Forderungen ein Fiasko erleide.

Beistand, wenn auch nicht ganz nach seinem Gusto, bekam er vom Präsidenten der Geschäftsprüfungskommission, Henjo Göppert: «Ich traue dem Gemeinderat zu, eine gute Vorlage vorzulegen.» Dem schloss sich die Versammlung an und überwies den Auftrag der Grünen an die Exekutive. Mit dem anderen Antrag der Grünen rannten sie beim Gemeinderat offene Türen ein. Eine Quartierplanungskommission soll geschaffen werden.

Münchenstein budgetiert 8 Millionen Franken plus

Altermatt berichtete, dass die Exekutive die Gelegenheit wahrgenommen habe, alle Kommissionen unter die Lupe zu nehmen und neu aufzustellen. So wird jetzt eine Vorlage erarbeitet, die eine bessere und rechtlich sauber abgestützte Arbeit der verschiedenen Kommissionen im Baubereich ermöglicht.

Erfreulich sehen auch Münchensteins Zahlen aus. Statt eines budgetierten Minus von 3,6 Millionen Franken erwirtschaftete die Birsgemeinde 800'000 Franken plus. Gemeinderat Andreas Knörzer (GLP) führte das auf erste Sparmassnahmen, weniger Sozialhilfe-Klienten und gute Steuererträge zurück. Dies, obwohl Münchenstein die Steuern 2019 leicht senkte.

Mehr zum Thema: