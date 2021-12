Baselland: Partyhungrige weichen in die Agglomeration aus

Münchenstein «Hauptsache Party!» Wie die Nachteulen fürs Clubben ins Baselbiet ausweichen Weil die Corona-Regeln in Baselland lascher sind als in Basel-Stadt, weichen Partyhungrige in die Agglomeration aus. Am Wochenende strömten Hunderte in die Walzhalle in Münchenstein, das Exil des «Viertel»-Clubs. Die Angst vor Ansteckungen spielt offenbar kaum eine Rolle. Ein Augenschein. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 19.12.2021, 21.02 Uhr

So sieht es normalerweise bei Partys im «Viertel» aus. Doch derzeit ist der Club in Münchenstein zuhause. zvg «Viertel»-Club

Samstagabend in Basel, kurz nach elf Uhr. Eine Gruppe junger Frauen steigt plaudernd ins 10er-Tram ein. Die Basler Raver-Bräute, wie sie sich uns augenzwinkernd vorstellen, planen, ihre «Ladys-Night» an der Bravo-Hits Party im selbst ernannten Exil des Clubs Das Viertel zu verbringen. Das beliebte Format ist Teil einer Eventreihe, die das Basler Unternehmen nach dem Beschluss des Kantons Basel-Stadt, auf eine Sitzpflicht für Konsumierende und eine Maskenpflicht zu bestehen, in der Walzwerkhalle in Münchenstein stemmt – und somit auf Boden des Kantons Baselland, der die Sitzpflicht nicht kennt.

Normalerweise sei Techno ihr Ding – «aber Hauptsache Party» – kreischen die Partygängerinnen. Der letztjährige Lockdown, der das Nachtleben lahmlegte, habe den Beginn ihrer Zwanziger überschattet. «Das ‹Viertel› denkt an uns Junge», sagt Yasmin und lobt den Mut des Clubs weiterzumachen. «Auf das Nachtleben», prostet sie ihrer Kollegin zu und reicht ihre Roséflasche weiter.

Wir überqueren die Kantonsgrenze. An der Station Brown Boveri, wenige hundert Meter vom temporären «Viertel»-Standort im Walzwerkareal entfernt, leert sich das Tram. «Ganz Basel ist hier», murmelt einer. «Hier war es noch nie so belebt», staunt Yasmin, beugt sich für ein Selfie zur Kollegin und scrollt dabei auf dem Bildschirm ihres Smartphones mit vor Kälte zitternden Fingern zu ihrem Covid-Zertifikat.

Auch eine Silvesterparty ist im Exil geplant

Yasmin ist geimpft, ihre Kollegin geboostert und die Dritte im Bunde von Corona genesen. 2G hindere sie nicht daran zu feiern, betont sie energisch. Bis zum Zertifikatscheck beim Türsteher braucht es Geduld – nach halb zwölf wird die Warteschlange immer länger. Für einen Clubbesuch mit 2G-plus-Vorgaben würde sie den Testaufwand trotz Impfung auf sich nehmen, meint eine Frau in der Warteschlange. «Hauptsache Ausgang», meint auch ein Homeoffice-Müder, der sich, wie er betont, für die Party extra aus dem Trainer bequemt habe. Mit einem gequälten Lächeln zieht er sich wenig später aus der Schlange zurück. «Wir sind ausverkauft», sagt der Türsteher. Bereits am späteren Samstagnachmittag kommuniziert das Unternehmen, es gebe keine Tickets mehr.

Rund 400 Personen fasse die Halle, sagt Valentin Aschwanden, Inhaber der Viertel Gastro GmbH, auf Anfrage. Er zeigt sich zufrieden mit dem Publikumszuspruch. Bereits an der jüngsten Veranstaltung der Reihe «Berliner Luft» am vergangenen Freitag habe man sich über ein volles Haus gefreut. «Das Bedürfnis nach einem intakten Nachtleben ist riesig», betont Aschwanden. Es sei nicht zuletzt deshalb naheliegend gewesen, fügt er an, ins Baselbiet umzuziehen. Kritik habe er nur vereinzelt vernommen.

«Ich habe einer Verantwortung für die Mitarbeitenden nachzukommen.»

Ob der Clubbetrieb auch unter den neuen verschärften Vorschriften bestehen könne, werde sich zeigen: «Ich bin noch skeptisch», sagt Aschwanden. Trotzdem wolle man auch Silvester im «Viertel» im Münchensteiner Exil feiern. Die Rückkehr nach Basel sei dann im Januar vorgesehen.

Die Gestaltung der Walzwerkhalle ist improvisiert. Das kann der guten Stimmung aber keinen Abbruch tun. «It’s Raining Men» dröhnt aus den Boxen, die Tanzenden sind in Kunstnebel gehüllt, an zahlreichen Lippen lassen sich die Songzeilen ablesen – Maskenpflicht gilt keine. «Ein bisschen wie am Prom Ball», schwärmen zwei junge Frauen, die sich zur Garderobe drängen.

Angst hat hier niemand. Sonst wäre man wohl nicht da

Die Stimmung ist euphorisch, beinahe ekstatisch – die Sehnsucht, angesichts und vor allem trotz der verschärften Massnahmen nichts zu verpassen, ist spürbar. Zu «Thriller» packen einige ihre Jackson-Moves aus. Eine junge Frau zerrt ihr Date zum Lady-Gaga-Hit «Pokerface» auf die Tanzfläche.

Mittlerweile ist es halb zwei Uhr morgens. Vor dem Club warten bereits viele Taxis auf Fahrgäste. Wir treffen auf zwei winterlich gekleidete Mittzwanzigerinnen. Sie seien nicht mehr zwanzig, meint Sarah und fügt an:

«Wenn wir jetzt nicht in den Ausgang gehen – wann dann?»

