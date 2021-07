Münchensteiner Gemeindepräsidentin muss Leute entlassen

Münchenstein Sie sass im Personalrat – und muss jetzt Leute entlassen Die SP vertritt konsequent die Interessen der Angestellten im öffentlichen Dienst. Doch in Münchenstein muss jetzt ausgerechnet eine sozialdemokratische Gemeindepräsidentin ein Kürzungsprogramm beim Personal durchziehen, inklusive Kündigungen. Michel Ecklin 02.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Münchensteiner Gemeindepräsidentin Jeanne Locher-Polier widerstrebt es, beim Gemeindepersonal zu kürzen. bz

Der Münchensteiner Gemeindepräsidentin Jeanne Locher-Polier ist die Sozialdemokratin anzumerken, wenn sie über die anstehende Stabilisierung der Gemeindefinanzen spricht. 20 Millionen Franken soll der Gemeinderat über fünf Jahre einsparen, 3 Millionen davon im Personalbereich.

«Für mich ist klar: Trotz Sparmassnahmen wollen wir eine attraktive Arbeitgeberin bleiben»,

betont Locher, «das Thema ist mir viel wert.»

Dennoch ist die Verunsicherung in der Verwaltung gross. Denn gemäss einem internen Papier, das an der Personalversammlung im Mai vorgestellt wurde und der bz vorliegt, ist der Wechsel von kantonalrechtlichen Anstellungen zu solchen gemäss Obligationenrecht (OR) vorgesehen.

«Lohnerhöhungen erfolgen dann nicht mehr gemäss kantonaler Lohntabelle, sondern sind der Willkür der Geschäftsleitung ausgeliefert»,

berichtet der bz ein Mitarbeiter, der anonym bleiben will. Das bedeute eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen: Der Kündigungsschutz werde massiv geschwächt, Löhne und Ferien für alle herabgesetzt.

Aus der Luft gegriffen sind die Befürchtungen nicht. An der Gemeindeversammlung vorletzte Woche sagte der Gemeindeverwalter, es werde Entlassungen geben. Am wahrscheinlichsten sind sie in der Steuerverwaltung, die an den Kanton ausgelagert werden soll. Allenfalls könnten auch die Gartenarbeiten und die Hauswartung extern erledigt werden.

«Was wir sicher genauer anschauen, sind die Regelungen für Krankentagegeld und Übergangsrenten», sagt Locher. «Und die Zahlen sprechen eindeutig für eine Auslagerung der Steuern.» Definitiv beschlossen sei aber noch gar nichts. Der Gemeinderat sei derzeit daran, die möglichen Massnahmen zu evaluieren. Einige muss dann wohl die Gemeindeversammlung absegnen, etwa Änderungen im Personalreglement.

«Wichtig ist, dass wir transparent informieren»,

sagt Locher. Sie ist überzeugt, dass dann das Personal prinzipiell Verständnis für die Kürzungen habe.

Doch das sehen nicht alle so. Die Stimmung in der Verwaltung sei «ganz schlecht», sagt eine gut informierte Person der bz. Den Mitarbeitern der Steuerverwaltung sei bereits klar gesagt worden, dass sie nächstes Jahr ihre Stelle verlieren würden. Ansonsten würden die Mitarbeiter hingehalten, für eine Absicherung bei den Entlassungsgefährdeten werde nicht gesorgt, für alles müsse man kämpfen.

«Sie erhalten anstatt Kündigungen Aufhebungsverträge, damit es nach aussen schöner aussieht»,

sagt sie. Und wer bleiben dürfe, aber seinen neuen Vertrag gemäss OR nicht unterschreibe, erhalte die Kündigung selbst verschuldet und daher mit Einstelltagen beim RAV. Der anonyme Mitarbeiter beklagt, das Personal werde jetzt für Fehlentscheide der Verwaltungsführung bestraft. Bereits hätten «mehrere langjährige und kompetente Mitarbeiter» von sich aus gekündigt. Locher dementiert das. Aus anderer Quelle weiss die bz aber, dass sich viele zumindest nach einer neuen Stelle umsehen.

«Ich habe Verständnis für diese Ängste», sagt Locher. Schliesslich war sie selber lange im Personalrat der Gemeindeangestellten. Für sie gebe es schönere Aufgaben, als dieses Kürzungsprogramm durchzuziehen. Und sie meint:

«Wahrscheinlich war es ein Fehler, vor zwei Jahren die Steuern zu senken.»

Was der sozialdemokratischen Gemeindepräsidentin die Aufgabe nicht einfacher macht: Ihre eigene Partei hat sich bereits kritisch zu den Sparmassnahmen geäussert. Man werde sich für das Personal und die sozial Schwächsten engagieren, schreibt die Partei.

Die Münchensteiner SP hatte sich bereits 2013 gegen einen Lohnabbau gewehrt. Spätestens wenn demnächst die Gemeindeversammlung einzelne Massnahmen zu beurteilen hat, stehen in der Münchensteiner Linken also harte Diskussionen an.