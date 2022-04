Münchenstein Sutter Begg eröffnet Laden im Einkaufszentrum Gartenstadt Mit 26 Filialen ist die Basler Bäckerei-Kette bereits in der Region vertreten. Nun kommt im November 2022 in Münchenstein eine weitere hinzu. Aimee Baumgartner 26.04.2022, 11.21 Uhr

Die erste Filiale eröffnete die erste Sutter Begg Unternehmerinnen- und Unternehmer-Generation 1958. Archivbild: Kenneth Nars

Der Sutter Begg eröffnet im November 2022 einen neuen Laden im Einkaufszentrum Gartenstadt in Münchenstein. Die Verkaufsfläche wird in den kommenden Monaten umgebaut. Die Basler Bäckerei-Kette sei schon seit über 30 Jahren mit Münchenstein eng verbunden. 1988 zog die Konditorei vom Langen Loh auf das Dreispitz-Areal. 2007 folgten der restliche Teil der Backstube, 2013 die Verwaltung.

«Wir freuen uns sehr, dass sich nun in der Gartenstadt eine Gelegenheit für eine Münchensteiner Filiale ergeben hat», wird Katharina Barmettler-Sutter in einer Mitteilung vom Dienstagmorgen zitiert. Mit der Filiale in der Gartenstadt eröffnet sie als Vertreterin der vierten Generation die 27. Sutter Begg Filiale.

Die Standorte in der Region Basel. Screenshot sutterbegg.ch