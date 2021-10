Musikproduktion Einst nahm Tina Turner hier Lieder auf – nun werden die legendären Nunninger Greenwood Studios verkauft Für 890'000 Franken kann man die Liegenschaft im Schwarzbubenland erwerben. Der langjährige Betreiber Glenn Müller hat sich ins Unterbaselbiet verabschiedet. Dimitri Hofer 15.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In den Greenwood Studios in Nunningen waren viele bekannte Musikerinnen und Musiker zu Gast. Roland Schmid

Dem beschaulichen Nunningen sind viele bekannte Musikerinnen und Musiker durch Erinnerungen verbunden: Die Weltstars Tina Turner und Phil Collins gastierten im Schwarzbubenland. Polo Hofer, Stephan Eicher, Andreas Vollenweider und Patent Ochsner nahmen hier Alben auf. «I schänke dr mis Härz», der grösste Hit von Züri West, wurde in der 1900-Einwohner-Gemeinde gemischt und gemastert.

Pop-Weltstars Tina Turner EPA/BRITTA PEDERSEN

Die Zeiten, in denen sich Grössen der Musikszene in den Greenwood Studios die Klinke in die Hand geben, sind lange vorbei. Nach zahlreichen Rückschlägen steht die Liegenschaft nun zum Verkauf. Für 890'000 Franken ist es möglich, das 6,5 Zimmer grosse Gebäude zu erwerben.

Seit wenigen Tagen ist das viergeschossige Haus auf der Immobilienplattform Homegate ausgeschrieben. Für den Verkauf ist die Stadt und Land Immobilien GmbH in Ramslinsburg verantwortlich. «Im Unter- und im Erdgeschoss befindet sich das Tonstudio», sagt die zuständige Ursula Jeremias. Aufgrund der hohen Räume sei es auch denkbar, Seminare oder Ausstellungen im Haus zu veranstalten.

«Am besten wäre das Gebäude jedoch weiterhin als Tonstudio geeignet.»

In den Räumen seien auch noch einige technische Gerätschaften vorhanden. «Im November finden die ersten Besichtigungen statt.»

Vergnügungspark in Asien brach dem Betreiber fast das Genick

Seit 2019 sind in Nunningen keine Aufnahmen mehr entstanden. Damals überwarf sich der langjährige Betreiber Glenn Müller mit seinem Geschäftspartner Gernot Seitz. Dieser ist der heutige Eigentümer der Liegenschaft und macht selber keine Aufnahmen.

Die Jahre vor dem Zerwürfnis waren geprägt von einem kontinuierlichen Niedergang. Im Jahr 2013 wurden Teile der Liegenschaft in Nunningen durch einen Wasserschaden in Mitleidenschaft gezogen. In den Nullerjahren hatte sich Glenn Müller mit einem Multimillionenprojekt in Sri Lanka übernommen. In der Nähe der Hauptstadt Colombo wollte er einen Vergnügungspark aufbauen, der an das Disneyland erinnern sollte. «Das Erdbeben im Indischen Ozean zerstörte den Park, der sich noch im Bau befand», sagt Müller über die Ereignisse von damals. Das Studio ging Konkurs und wurde durch eine Auffanggesellschaft ersetzt.

Die Hochzeiten der Greenwood Studios lagen in den 1990er-Jahren. «Damals lief es am besten», sagt Glenn Müller, der das Studio im Jahr 1989 eingerichtet hatte.

«Die Musikerinnen und Musiker schätzten die Ruhe in Nunningen.»

Häufig hätten sie während der Aufnahmen auch in Nunningen geschlafen. Viele Künstler kamen immer wieder zurück ins Thierstein.

Bo Katzman nimmt seine Platten nun im Studio in Oberwil auf

Glenn Müller konnte sich in den vergangenen Jahrzehnten international einen Namen machen. Einige Bands und Solokünstler spielten in Nunningen ihre Songs ein, während andere ihre anderswo aufgenommenen Lieder mischen und mastern liessen.

Am Mischpult ist der mittlerweile 69-jährige Glenn Müller noch immer anzutreffen. Seit seinem Rückzug aus Nunningen, wo er noch immer lebt, betreibt er mit einem neuen Geschäftspartner ein Studio in Oberwil. Müller sagt:

«Es ist deutlich kleiner als dasjenige in Nunningen. Aber riesige Tonstudios sind heute auch überhaupt nicht mehr notwendig.»

Erst kürzlich sei Bo Katzman wieder bei ihm gewesen, um neue Lieder aufzunehmen. Statt ins Schwarzbubenland führt es den Sänger und Gospelchorleiter nun ins Unterbaselbiet.