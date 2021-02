Mutationen Fälle an Schulen nehmen zu – der Kanton Baselland hält weiter an seiner Strategie fest Bereits zum dritten Mal muss eine Baselbieter Schule wegen mutierter Coronafälle auf Fernunterricht umsteigen. Schulschliessungen sind derweil für den Kanton noch immer keine Option – er will andere Mittel einsetzen, damit der Präsenzunterricht weitergehen kann. Kelly Spielmann 12.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die ISB in Reinach ist derzeit geschlossen – 41 Coronafälle sind dafür verantwortlich. Nicole Nars-Zimmer (Reinach, 11. Februar)

Erst war es eine Primarschule in Oberwil, die wegen eines Corona-Ausbruchs in den Fernunterricht musste. Dann folgten Duggingen, Niederdorf und Arisdorf – Letztere unternahm den Schritt wegen der Verunsicherung durch zwei Coronafälle selbstständig. Zwei der Schulen waren von mutierten Virusvarianten betroffen.

Nun ist es wieder geschehen: An der International School Basel (ISB) in Reinach und Aesch wird derzeit aus der Distanz gelernt. Am Wochenende habe die Schulleitung dem kantonsärztlichen Dienst sechs Corona-Infektionen an den beiden Standorten mitgeteilt, woraufhin alle 1'400 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen getestet wurden.

Stand Mittwochabend waren insgesamt 28 Personen positiv, sie alle hatten sich mit einer mutierten Variante des Virus infiziert. Gestern Donnerstag kamen 13 weitere Fälle hinzu. Bei diesen ist noch keine Information über allfällige Mutation verfügbar.

Die ISB ist bereits die dritte Schule im Kanton mit mutierten Fällen. Und mit jedem weiteren Fall stellt sich die Frage: Muss der Kanton nach den Ferien mit einem Schullockdown durchgreifen?

Schulschliessungen keine Option

Man beobachte potenzielle Übertragungen in den Schulen schon seit dem Beginn der zweiten Welle im Herbst, sagt Roland Walter vom Informationsdienst des kantonalen Krisenstabs.

«Aktuell sind die Fallzahlen in den Schulen tatsächlich zunehmend.»

Trotzdem ist es noch immer das Ziel, den Präsenzunterricht beizubehalten. «Unsere aktuelle Strategie ist es, allfällig gehäufte Fälle in Schulen mit lokalen Massnahmen anzugehen», erklärt Walter. Konkret: Quarantäne für betroffene Klassen und Fernunterricht für einzelne Schulen.

So sieht das auch die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion: Man habe grosses Interesse daran, die Schulen offen zu behalten. Mediensprecher Michael Lehner sagt:

«Beim Fall der International School handelt es sich um einen einzelnen Hotspot. Diese kommen immer wieder vor.»

Die Gesamtsituation sei trotzdem nicht besorgniserregend, weshalb es keinen Anlass gebe, die aktuelle Strategie zu ändern.

Eine weitere Massnahme folgt nach den Fasnachtsferien, die von morgen Samstag, bis zum Sonntag, 28. Februar, dauern. Ab dem 1. März beginnt das breit angelegte, repetitive Testen an allen Schulen des Kantons. In einem Pilotprojekt in Oberwil wurden bereits 2'500 Personen getestet. «Wir erhoffen uns auch, dass wir mit dieser Massnahme den Präsenzunterricht fortführen können», so Roland Walter. Sollte sich die Lage stark verändern, seien aber weitergehende Massnahmen nicht ausgeschlossen.

Unsicherheit bei Lehrpersonen

Gespräche mit Lehrpersonen aus der Region zeigen aber, dass sich einige den Fernunterricht zurückwünschen, weil sie sich an den Schulen unsicher fühlen. Das sei zwar nicht überall so, meint Roger von Wartburg, Präsident des Baselbieter Lehrerinnen- und Lehrervereins (LVB): «Aus meiner Sicht ist die Haltung der Lehrpersonen zur Ausgestaltung spezifischer Massnahmen ähnlich heterogen wie in der gesamten Gesellschaft.»

Aber: Das Aufkommen der mutierten Viren an Schulen habe zusätzliche Besorgnis hervorgerufen. Viele Lehrpersonen würden so einen veritablen Spagat vollführen:

«Einerseits ist die Bereitschaft, den Präsenzunterricht weiterhin ermöglichen zu können, weiterhin sehr verbreitet. Andererseits sind die Forderungen nach gutem Schutz für die Lehrpersonen genauso wichtig wie berechtigt.»

Masken und Impfungen für Lehrpersonen

Der LVB habe sich daher gezielt dafür eingesetzt, dass Lehrpersonen FFP2-Masken zur Verfügung stehen – dies wurde ebenso wie die Maskenpflicht an den 5. und 6. Primarklassen bereits umgesetzt. Was der LVB nun noch fordert, ist die möglichst baldige Impfung von unterrichtendem Personal.

Wie auch beim Kanton sei es für von Wartburg klar: Die Primarstufe soll im Fall der Fälle zuallerletzt geschlossen werden. In Bezug auf Gymnasien oder Berufsfachschulen könnte dies schon früher ins Auge gefasst werden. «Allerdings ist gemäss meinem Wissensstand die Lage auf der Sekundarstufe II derzeit weitgehend unter Kontrolle, während die Hotspots zuletzt immer an einzelnen Primarschulen zu verorten waren», so von Wartburg. «Das macht die Situation für die politischen Entscheidungsträger noch schwieriger.»