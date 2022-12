Muttenz: Hauptstück der neuen Unterführung ist gesetzt

Muttenz 280 Tonnen Beton für Tausende Pendler: Hauptstück der neuen Unterführung ist gesetzt An diesem Wochenende wurde der Bahnhof Muttenz komplett gesperrt, um den südlichen Teil der neuen Personenunterführung einzuschieben. Es ging um Millimeter. Tobias Gfeller 04.12.2022, 16.28 Uhr

Bauarbeiten bauen den vorgefertigten, gigantischen Beton-Quader ein. zvg/sbb

In der Baugrube, rund drei Meter unter Gleisniveau, herrscht eine konzentrierte Ruhe. Nur der Bagger, der Stahlträger und kubikmeterweise Beton herausschlägt und abträgt, und die Sirene, die durchfahrende Züge ankündigt, sind laut zu hören.

Routine war das Einschieben des 280 Tonnen schweren Betonelements aber keinesfalls. «Auch für uns ist das etwas Besonderes», verrät Marko Kern, Gesamtprojektleiter der Entflechtung Basel-Muttenz, bei der die SBB im Auftrag des Bundes in mehreren Projekten bis 2025 rund 300 Millionen Franken verbauen. Zu diesen Projekten gehört auch der Bau einer neuen Personenunterführung am Bahnhof Muttenz. Dafür wurde vor einem Jahr der nördliche Teil eingeschoben.

Elf Meter über Stahlträger geschoben

Das Betonelement in Form eines Quaders, bei dem beide Enden offen sind, wurde in den letzten Wochen vor Ort am Bahnhof Muttenz gegossen. Am Freitagabend begannen die Vorbereitungen für den Einschub. Dafür wurden Teile der Gleise mitsamt Unterbau herausgenommen. An einen ordentlichen Bahnbetrieb war nicht zu denken. Während zuerst schweres Gerät zum Einsatz kam, folgten am Samstagabend Vermessungsgeräte, Schaufeln und Rechen. Das Split als Untergrund, das der Kran nach und nach ablud, musste geglättet werden.

Alles wird minutiös vorbereitet, bevor das Element installiert wird. zvg/sbb

Für den Einschub selber werden die 280 Tonnen Beton mit acht Hydraulikpressen angehoben. Zwei weitere Hydraulikpressen stossen das Betonelement elf Meter über die mit Schmiermitteln eingestrichenen Stahlträger, bis die beiden Teile der neuen Personenunterführung sich berühren. Obwohl Beton mehr Toleranz als Stahl zulässt, geht es um Millimeter. Der Grossteil dieser Millimeterarbeit werde beim Vermessen verrichtet, erklärt Marko Kern. «Beim Einschub selber haben wir nur noch wenig Platz für Korrekturen.»

Dass ein Bahnhof ein ganzes Wochenende lang gesperrt wird, ist höchst ungewöhnlich, sagt Thomas Staffelbach, Gesamtkoordinator Bahnknoten Basel. «Der Einbau der Personenunterführung am Bahnhof Muttenz ist für die ganze Region Basel ein riesiger Meilenstein.» Der Druck auf die Arbeiter und die Planer ist gross, damit am Wochenende X alles reibungslos klappt und am Montagfrüh der Bahnbetrieb wieder aufgenommen werden kann. «Es gibt in einem solchen Fall keinen Spielraum, dass es einfach ein paar Stunden länger dauern kann», sagt Gesamtprojektleiter Marko Kern.

Breiterer Durchgang und flachere Rampen

Die neue Personenunterführung ist wesentlich breiter als die alte. Die Rampen hoch zu den Perrons sind flacher. «Die gesetzlichen Vorgaben sind heute viel strenger, auch wegen des Behindertengleichstellungsgesetzes», erklärt Kern. Die Dimensionen einer Personenunterführung an einem Bahnhof ergeben sich aus Berechnungen des künftigen Passagieraufkommens. Alleine der Bau des Fachhochschulcampus hat dafür gesorgt, dass die Unterführung am Bahnhof Muttenz wesentlich breiter werden muss.