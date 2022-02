Muttenz Bald soll gebaut werden: Den Hagnau-Hochhäusern steht nichts mehr im Weg Die Anwohner der geplanten Grossüberbauung in Muttenz ziehen ihre Beschwerde nicht ans Bundesgericht. Unweit des St.-Jakob-Parks können bereits bald sechs Hochhäuser gebaut werden. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr

600 Wohnungen und Gewerbeflächen für 700 Arbeitsplätze sieht die geplante Grossüberbauung im Gebiet Hagnau unweit des St.-Jakob-Parks vor. zvg / Nightnurse Images Gmbh

Sechs Baukörper von 46 bis 90 Meter Höhe mit rund 600 Wohnungen und Gewerbeflächen für rund 700 Arbeitsplätze. Es sind Dimensionen, die Muttenz so auf einen Schlag noch nie gesehen hat. Östlich und westlich der Hagnaustrasse sind je drei Hochhäuser geplant. 2018 stimmte die Gemeindeversammlung den dafür nötigen Quartierplänen Hagnau Ost und West gegen den Widerstand von wenigen Anwohnenden deutlich zu. Ein Ehepaar aus dem Quartier Schweizerau legte gegen den Entscheid aber Beschwerde ein und ging damit vors Kantonsgericht.

Dieses wies im vergangenen Sommer einstimmig sämtliche Anklagepunkte zurück. Das Ehepaar befürchtete noch höhere Lärmbelastungen. Kürzlich wurde die Urteilsbegründung vorgelegt. Nun ist klar, dass die Beschwerdeführenden das Urteil nicht ans Bundesgericht weiterziehen. Die Quartierplanvorschriften sind damit rechtsverbindlich.

Die Pläne für das neue Quartier stehen. (Visualisierungen: HRS Real Estate AG)

Damit können die Planungen weitergehen. Noch vor den Sommerferien soll das Baugesuch für den Ostteil der Überbauung, wo sich während Jahren die Firma Beton Christen befand, eingereicht werden, kündigt Ariel Dunkel, Projektleiter Immobilienentwicklung bei der HRS Real Estate AG, an. «Dieser Entscheid, das Urteil nicht weiterzuziehen, ist für das Projekt ein wirklich sehr wichtiger Schritt», sagt er.

Sechs Hochhäuser und ein grünes Schänzli

Auch der für Hochbau zuständige Gemeinderat Thomi Jourdan (EVP) unterstreicht die Bedeutung des Endes der juristischen Streitigkeiten. Der mehrjährige Prozess habe nicht zuletzt auch deshalb erfolgreich abgeschlossen werden können, weil die Bevölkerung mehrfach einbezogen worden sei.

Teil der Planungen in der Nähe des St.-Jakob-Parks ist auch das Schänzli-Areal, das vor allem für Pferdesport bekannt ist. Das Gebiet soll ein neues, grünes Gesicht erhalten und die Birs an gewissen Stellen für die Bevölkerung zugänglich gemacht werden. Auch dem stimmte die Muttenzer Bevölkerung deutlich zu. Finanziert wird diese Umgestaltung durch Infrastrukturbeiträge von Seiten der Investoren der Überbauung Hagnau.

Das Schänzli-Areal soll zu einem grünen Park werden. Visualisierung: HRS Real Estate AG

Das Ost-Areal gehört der Swisscanto Anlagestiftung. HRS Real Estate entwickelt die Überbauung für die Holding, die zum Konzern der Zürcher Kantonalbank gehört. Aufgrund der negativen Rückmeldungen der Anwohnenden habe man zusätzliche Lärmschutzmassnahmen in die Planung aufgenommen, erklärt Ariel Dunkel. So soll es am Parkhaus, das am nächsten zum Quartier Schweizerau zu stehen kommt, zusätzliche senkrechte Lärmschutzplatten geben.

Das Parkhaus wird zum Teil unter-, zum Teil oberirdisch gebaut, was zusätzlichen oberirdischen Verkehr mit sich bringen wird. Aktuell befinde man sich mit potenziellen Mietenden für die Gewerbeflächen auf dem Ost-Areal in den unteren Teilen der drei Baukörper in Gesprächen. Spruchreif, zum Beispiel mit Dienstleistern, sei noch nichts, sagt Projektleiter Ariel Dunkel. Die Nachfrage sei aber gross.

Koordination mit Kreisel-Projekt nötig

Nach dem Absprung der Kitag AG im November 2020, die ursprünglich ein Multiplexkino plante, wurde viel Platz für anderweitige Nutzungen frei, was zusätzliche Optionen eröffnet. An der Aufteilung 70 Prozent Wohnen und 30 Prozent Gewerbe werde aber festgehalten. Klar ist, dass es einen Kindergarten und eine Kindertagesstätte geben wird. Ziel sei, dass 2023 mit den Bauarbeiten beim Ost-Teil begonnen werden kann. Doch auch gegen ein genehmigtes Baugesuch kann es Widerstand geben.

Blick auf die geplanten Hochhäuser von der St. Jakob-Strasse her. Visualisierung: HRS Real Estate AG

Aufgrund der unterschiedlichen Grundeigentumsverhältnisse und Vertragsbedingungen auf dem Areal Hagnau West erfolgen die Projektausarbeitung und die Umsetzung auf dieser Seite etappiert über die nächsten Jahre. Die Planungen und Bauarbeiten für beide Areale müssen mit dem Kreisel-Projekt des Bundesamts für Strassen (Astra) an der Kreuzung Hagnaustrasse/St.-Jakob-Strasse koordiniert sein. Auch dieses Vorhaben seie in der Planung weit fortgeschritten.

