Muttenz Diese Brücke ist für Velofahrer gefährlich – und die SBB finden, das solle auch so bleiben Für Velofahrer zu eng, für Fussgänger unangenehm: Die SBB möchten den Übergang von Muttenz in den Hardwald neu bauen, ohne jegliche Änderung. Dabei dürfte der Veloverkehr dort zunehmen. Michel Ecklin 01.06.2021, 05.00 Uhr

Die Fahrbahn der Bahnbrücke in Muttenz ist eng und soll es auch bleiben. Nicole Nars-Zimmer

Die Brücke, die in Muttenz vom Justizzentrum über den Rangierbahnhof und die Autobahn zum Hardwald führt, steht unter einem schlechten Stern. Zwar sind die ältesten Bestandteile nicht einmal 60 Jahre alt. Doch Motorfahrzeuge dürfen seit 2013 nur noch in Richtung Hardwald darüber fahren, weil Einbruchgefahr besteht. Der provisorische Einbahnverkehr hat für Velofahrer immerhin den Vorteil, dass sie mehr Platz haben. Denn mit Gegenverkehr war die Fahrbahn eng, insbesondere für Velofahrer, nicht zuletzt wegen der vielen Lastwagen.

Jetzt haben die SBB Pläne präsentiert, wie sie die Brücke neu zu bauen gedenken – aber das läuft nicht reibungslos ab. Sie möchten nämlich das Bauwerk quasi eins zu eins ersetzen. «Ziel ist, dass die Überführung wieder zweispurig und in beiden Richtungen befahren werden kann», schreiben die SBB. Die Fahrbahn soll genau gleich breit bleiben wie heute, mit dem Wegfall des Einbahnbetriebs wird es für Velofahrer also wieder eng. Das Bahnunternehmen hält sich aber nicht dazu verpflichtet, die Brücke auszubauen, und zwar aus folgender Überlegung: Vor vielen Jahrzehnten führte ein Weg von Muttenz übers offene Land in den Hardwald.

Keinen Zentimeter breiter

Als dieser von der Bahnlinie unterbrochen wurde, mussten die SBB die Brücke finanzieren, um die Verbindung der Gemeinde zu gewährleisten, mehr nicht. Und deshalb wollen sie jetzt auch nur das Bestehende ersetzen.

«Trotz langer Gespräche sind die SBB nicht bereit, an der Breite auch nur einen Zentimeter zu ändern»,

sagt der Muttenzer Gemeinderat Joachim Hausammann (Grüne). «Wir meinen, man müsste die Brücke entsprechend den heutigen Bedürfnissen planen.»

Heute sei das Verkehrsaufkommen viel grösser als damals, als die Brücke gebaut wurde. Es würden viel mehr Lastwagen darauf fahren, das Sicherheitsbedürfnis der Velofahrer sei gestiegen.

Velofahrer wollen zur Fachhochschule

Zwei Entwicklungen könnten zudem die Bedeutung der Brücke für den Veloverkehr erhöhen. Einerseits plant der Kanton durch den Hardwald eine Ost-West-Veloschnellroute, die Brücke zweigt davon ab. Andererseits zieht die Entwicklung im Polyfeld viele Velofahrer an, bereits jetzt mit der Fachhochschule und in Zukunft mit dem geplanten Ausbau der Sek-II und zusätzlichen neuen Arbeitsplätzen.



Die Brücke überquert den Rangierbahnhof. Nicole Nars-Zimmer

Der Gemeinderat hat jetzt eine Einsprache gegen das aufgelegte Projekt der SBB eingereicht. Das Ziel: Man solle den Neubau nutzen, um die Brücke den heutigen Ansprüchen anzupassen, etwa indem man sie breiter baut und mit Velospuren versieht.

«Die SBB können sich nicht einfach auf den Bestand zurückziehen»,

findet Hausammann. «Wenn hier keine Schienen wären, hätten wir als Gemeinde die Strasse sicher schon anders ausgestaltet.» Seine Hoffnung: Dass alle Beteiligten zusammensitzen und eine gemeinsame Lösung finden. Nach Gesprächen mit dem Kanton hält es Hausammann für «ein denkbares Szenario», dass sich der Kanton finanziell beteiligt.



Kanton blockt ab

Auf Anfrage der bz heisst es allerdings aus der Bau- und Umweltschutzdirektion in Liestal, man könne keinen Einfluss auf den Neubau nehmen, denn:

«Bei der Strecke handelt es sich nicht um eine Kantonsstrasse, und somit gehört die Brücke nicht zum kantonalen Radroutennetz.»

Deshalb spiele die Brücke momentan keine Rolle für das Radroutennetz.

Allerdings gibt es im Baselbiet zahlreiche Beispiele, wo eine kantonale Radroute über Gemeindestrassen führt und der Kanton die Route mitgestaltet hat. Die SBB ihrerseits stellen sich auf den Standpunkt, dass es jetzt zu spät sei, um die Pläne noch zu ändern.



Riesige Umwege nötig

Doch selbst wenn die SBB nicht auf die Wünsche der Gemeinde eingehen, werden die Bagger wohl nicht so bald auffahren. Denn nicht nur die Gemeinde hat eine Einsprache eingereicht, sondern auch der Robinson-Spielplatz und der Tennisklub. Beide sind zwischen den Schienen und der A2 beheimatet. Sie beklagen, dass die Brücke während eines grossen Teils der mindestens dreijährigen Bauzeit für Velofahrer und Fussgänger nicht befahrbar sein soll.

Dies würde diese Freizeitanlagen faktisch von Muttenz abschneiden, denn die jugendlichen Besucher müssten einen riesigen Umweg nehmen. Ebenso betroffen wären das dortige Pfadiheim und die Familiengärten. In der Einsprache der Gemeinde ist das ein beanstandeter Punkt.

Schlingnatter und Zauneidechse gefährdet

Was Gemeinderat Hausammann dabei besonders stört: Zu ihren eigenen Anlagen sichern die SBB den Zugang jederzeit mit Hilfsbrücken ab. «Aber die paar Meter weiter hat es dann nicht gereicht», ärgert er sich. Da brauche es eine befriedigende Lösung. Der Muttenzer Landrat Simon Oberbeck (Die Mitte) verlangt jetzt in einem Vorstoss, dass während der ganzen Bauzeit für Velofahrer und Fussgänger eine provisorische Brücke zur Verfügung steht.

Schliesslich hat noch der WWF Bedenken, dass der Bau Naturflächen im Hardwald zu stark beschädigen könnte. Unklar sei, wie dauerhaft der Schaden ausfalle und wie dieser kompensiert werde, wird in der Einsprache bemängelt. Betroffen sind demnach eine Trinkwasserschutzzone und Naturschutzgebiete, in denen unter anderem die Schlingnatter und die Zauneidechse leben.