Muttenz Die Hagnau-Gallier: Warum eine Gruppe Muttenzer Hochhäuser bekämpft Seit 1878 wohnt die Familie Brügger auf dem Hof Schweizerau. Damals war der Hof das einzige Gebäude weit und breit. Seither wurde ringsherum alles zugebaut – jetzt folgt der nächste ungleiche Kampf. Benjamin Wieland 28.06.2021, 05.00 Uhr

«Hochhäuser passen einfach nicht hierher»: Astrid und Hans Brügger im Garten des Hauses von 1854. Im Hintergrund könnte es bald anders aussehen. Nicole Nars-Zimmer

Hans Brügger steht in seinem Garten und hält ein graues Gerät in die Luft. Er drückt auf einen Knopf, schaut auf das Display. Das wäre nicht nötig. Er kennt das Ergebnis: Es ist laut.

Das Gerät ist ein Schallpegelmesser, wie man ihn für weniger als hundert Franken auf Ebay kaufen kann. Mit ihm kann Hans Brügger, wache helle Augen, volles Haar, aufzeigen, wie lärmig es ist ganz im Westen von Muttenz, in der Schweizerau, mit dem gleichnamigen Landgut, das dem Quartier den Namen gab und in dem Brüggers Familie bereits in der sechsten Generation lebt. Wie Felsen in der Brandung ragen die Häuser zwischen St. Jakob-Strasse, A2 und A18 und Eisenbahn hervor, bilden eine Oase im wohl lautesten Flecken der Nordwestschweiz. Stück für Stück wurde die Umgebung zugebaut – und jetzt drohe den Menschen hier neues Unheil, sagt der Pensionär. Dieses Mal von oben.

«Wir werden hier wirklich geplagt», sagt Hans Brügger. «Die Gemeinde will uns fünf Hochhäuser vor die Nase stellen, zwischen 39 und 91 Meter hoch.» Von den Balkonen könnte man ihm künftig ins Wohnzimmer gucken.

Muttenz schielt auf gutbetuchte Zuzüger

Doch wegziehen? Nein, das käme niemals infrage, sagen Hans und Astrid Brügger unisono. Sie seien zu stark verwurzelt. Stattdessen hat das Ehepaar, zusammen mit Dutzenden anderen Schweizeraubewohnern, Beschwerde eingelegt gegen den Entscheid des Regierungsrats, den Quartierplan Hagnau-Schänzli zu bewilligen. Die Verhandlung vor dem Baselbieter Kantonsgericht ist für kommenden Mittwoch angesetzt.

Blick auf die Schweizerau und das St. Jakob-Stadion. Nicht zu sehen: Die A18, die vor den Häusern verläuft. bwi

Die Hochhausgegner wissen, dass sie sich mit ihrer Beschwerde nicht nur Freunde machen. Die Gemeindeversammlung stimmte dem Quartierplan im Juni 2018 klar zu. Für ihn sei aber klar, sagt Brügger: Da hätten sich viele täuschen lassen:

«Es waren Visualisierungen im Umlauf, welche die Hochhäuser in idyllischer Umgebung zeigen, filigrane Türmchen, die beinahe im Dunst verschwinden.»

Der Gemeinderat habe tolle Versprechen abgegeben. Die 600 Wohnungen würden gute Steuerzahler anlocken. «Am besten Pharma-Expats, Doppelverdiener», sagt Brügger. «Doch ziehen die wirklich hierher, wenn sie merken, wie laut es ist? Wir haben wenigstens einen grossen Garten. Die im Hochhaus hätten nicht mal das.»

Nachkommen der Beton-Dynastie Christen

Die Brüggers haben nur wenig Aussicht auf Erfolg. Investoren sind längst gefunden. Sie warten nur noch auf den Startschuss, die Baubewilligung. Die Gemeinde argumentiert, mit den zentral gelegenen Hochhäusern befolge sie das Gebot der Verdichtung nach Innen. Die Lärmschutzlimiten würden eingehalten.



Flug mit der Drohne über das Anwesen. bwi

Hans Brügger sagt, man sei nicht per se gegen Neubauten. Das Schänzli sei aber der falsche Ort für Hochhäuser: «Wie auf der Erlenmatt in Basel – so muss man es machen.»

Jetzt präsentiert er das Resultat seiner Lärmmessungen. «Durchschnitt für einen Wochentag», sagt er. 72, 83 und 81 Dezibel. Das ist irgendwo zwischen einem vorbeifahrenden Auto und einem Staubsauger. «Und vom Feinstaub und der Dreckluft», sagt er, «wollen wir gar nicht erst reden.» Doch deswegen wegziehen? Nein, das käme niemals infrage.

Es gibt viele, die über Lärm klagen. Fluglärm, Strassenlärm, Eisenbahnlärm. Die Brüggers haben aber ein schlagendes Argument: Die Familie war zuerst da. Vor der A2 und A18. Vor dem Tram. Vor dem St. Jakob-Stadion. Vor den Güterbahnhöfen Muttenz I und II. Nur die Eisenbahn gab es schon. Aber lediglich mit zwei Gleisen.



Von Autobahn noch keine Spur: Das Schänzli in den 1920er-Jahren, vorne die W. Christen & Cie Zementwaren-Fabrik, ganz rechts: der Schweizerau-Hof. (Luftbild von Walter Mittelholzer) ETH Bildarchiv/PD

Der Hof Schweizerau wurde 1854 gebaut, weiss die Muttenzer Heimatkunde. 1877 kaufte Jakob Christen das Landgut, Astrid Brüggers Urgrossvater. Im Jahr darauf zog die Familie ein. Im Talgrund gründete Jakob Christen 1880 eine Zementwarenfabrik, die spätere Beton Christen AG. Die Firma zog 2018 nach Pratteln, musste Platz machen für die Hochhauspläne. Der Hof Schweizerau diente jahrzehntelang auch als Ausflugsrestaurant und beherbergte einen Landwirtschaftsbetrieb. Heute leben im dreigeschossigen Riegelhaus mit rot gestrichenen Balken die 5. und 6. Generation – Kinder und Enkel von Hans und Astrid Brügger. Die Grosseltern wohnen eine Hausnummer weiter, in einem Doppel-Einfamilienhaus.

«Der Bau der A18 war ein ganz besonderer Murks»

Astrid Brügger will uns alte Fotos zeigen. Eigentlich ist sie am Konfitürekochen, doch das muss warten. Auf einer Aufnahme von 1922 ist die grüne Hagnauebene zu sehen. Wo heute das Gartenbad St. Jakob und die St. Jakobshalle stehen, sind Felder. «Als ich Kind war, bin ich vom Haus aus den Hang hinuntergelaufen, da wo jetzt die A18 ist», sagt Astrid Brügger. «Wir wurden vom Schrei des Güggels geweckt und vom Dängele der Sense.»



Mit der Ruhe war es spätestens 1969 vorbei, mit der Eröffnung des A2-Teilstücks Basel–Augst. Der Abschnitt Hagnau der A2 gehört zu den Top-Drei der am stärksten befahrenen Autobahnabschnitte der Schweiz. Im Schnitt 130'000 Fahrzeuge pro Tag. 1,5 pro Sekunde. Die A18, eröffnet 1983, kam dem Haus noch näher, grub ihm den Hang ab. «Ein ganz besonderer Murks» sei der Bau der A18 gewesen, sagt Hans Brügger: kein Lärmschutz, keine Rücksicht auf die Anwohner.

Visualisierung der fünf neuen Hochhäuser, hinter dem bestehenden St. Jakob-Turm. zvg

Ganz schlimm sei es in den vergangenen drei Jahren gewesen. Das Bundesamt für Strassen (Astra) sanierte für 240 Millionen den Abschnitt Schänzli. Im April zerlegte eine riesige Maschine die Hilfsbrücken. «Das ganze Haus», sagt Astrid Brügger, «hat während mehreren Tagen gezittert.» Das Astra wird bis Ende Jahr mit der Sanierung fertig sein. Doch es geht nahtlos weiter. Die SBB haben den Bauplatz bereits übernommen. Für die Entflechtung Basel-Muttenz, Kosten: 300 Millionen Franken. Ein neues Gleis wird über die Birs geführt, das zehnte.

«Das hört hier nie auf», sagt Astrid Brügger. Doch wegziehen, das käme niemals infrage.