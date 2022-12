Windrad in Muttenz einen Schritt näher - Entscheid fällt an Urne

Muttenz Diesmal gab es ein Ja zum Windrad – das letzte Wort fällt aber an der Urne Der Bau des ersten Windkraftwerks in der Region ist ein Schrittchen näher gerückt. Die Muttenzer Gemeindeversammlung befürwortete am Dienstagabend eine entsprechende Zonenplanänderung. Doch die Unterschriftenbögen für das Referendum sind bereits im Umlauf. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 14.12.2022, 08.17 Uhr

Derzeit No-Man’s-Land, bald vielleicht der Standort eines Windkraftwerks. Kenneth Nars

Die Muttenzer Stimmberechtigten werden sehr wahrscheinlich über ein Windkraftwerk auf der Hard abstimmen dürfen. Das stand am Dienstagabend um elf Uhr fest, am Ende einer dreieinhalbstündigen Gemeindeversammlung. Mit 189 zu 85 Stimmen bei 8 Enthaltungen hatten die Anwesenden im vollen Mittenza-Saal entschieden, einer Zonenmutation zuzustimmen, damit Primeo Energie zwischen Autobahn und Rangierbahnhof ein Windrad aufstellen kann. Es wäre das erste Windkraftwerk in der Region, es soll Strom für 800 Muttenzer Haushalte liefern.

Die Vorlage war im Vorfeld der Gemeindeversammlung vor allem deshalb umstritten, weil dieselbe Versammlung vor nicht mal anderthalb Jahren über genau dieselbe Vorlage bereits abgestimmt hatte. Damals fiel das Vorhaben noch durch, mit 118 Nein zu 96 Ja.

Neuauflage kam von Schülerinnen und Schülern

Doch Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und der Fachmittelschule Muttenz sammelten darauf Unterschriften, damit die Windradfrage nochmals traktandiert werde. Einige Stimmberechtigten lancierten einen entsprechenden Vorstoss an der Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat entschied, genau dieselbe Vorlage wie im Juni 2021 vorzulegen, aus «Effizienzgründen», wie betont wurde.

Am Dienstagabend ging es dann in der Versammlung aber weniger um Formalitäten als um das geplante Windrad an sich. Die bekannten Argumente wurden vorgetragen. Zudem betonten die Befürworter, mit dem Ukraine-Krieg und der drohenden Energieknappheit hätten sich die Umstände geändert.

Das war auch die Argumentationslinie von Gemeinderat Thomi Jourdan, der sich in einer engagierten Rede im Namen des Gesamtgemeinderats für das Windrad aussprach. Die Gegner waren der Meinung, die Sachlage sei dieselbe wie im Juni vergangenen Jahres.

Ordnungsantrag beendete die Diskussion

Vermutlich hätten Pro und Kontra noch lange die Klingen gewetzt, hätte um fünf vor elf nicht ein erfolgreicher Ordnungsantrag die Diskussion beendet. Unmittelbar nach der Schlussabstimmung verkündete der ehemalige FDP-Präsident Daniel Schneider unter zahlreichem Buhen, dass beim Ausgang bereits Unterschriftenbögen bereitstünden.

Die Gegner des Windrads hatten nämlich bereits im Vorfeld angekündigt, dass sie bei einem Ja am Dienstagabend das Referendum ergreifen würden. Somit wird das Volk das letzte Wort haben über die Zonenplanänderung. Danach könnte das Projekt noch mit Einsprachen gegen das Bauprojekt verzögert oder allenfalls sogar verhindert werden.

