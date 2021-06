Muttenz Gemeinde und Kanton hätten verzichtet: Die SBB wehren sich gegen den Veloweg-Vorwurf beim Brückenneubau Die Gemeinde Muttenz hat Einsprache erhoben, weil die SBB die Grenzacherbrücke eins zu eins ersetzen und keinen Platz für Velowege einplanen. Muttenz hätte die Möglichkeit gehabt, sich daran zu beteiligen, diese aber abgelehnt, sagen nun die SBB. Kelly Spielmann 03.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Brücke soll nach dem Neubau gleich breit sein, wie sie es heute ist. Nicole Nars-Zimmer

Der Streit um die Grenzacherbrücke, die in Muttenz vom Justizzentrum über den Rangierbahnhof und die Autobahn zum Hardwald führt, geht weiter. Gegen die Pläne der SBB, die Brücke eins zu eins zu ersetzen, aber in beide Richtungen befahrbar zu machen, hat die Gemeinde Einsprache eingereicht – denn für Velofahrer bleibe so nicht genügend Platz, die Brücke sicher zu überqueren. Neben der Gemeinde haben auch der Robinson-Spielplatz und der Tennisklub Einsprache eingereicht.