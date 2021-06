Muttenz Jetzt gilts ernst: Ein Vorstoss verlangt, dass der Kanton die Brücke übernimmt Neues Kapitel im Muttenzer Brückenstreit: Der Kanton soll die Grenzacherstrasse, die über die Geleise führt, in sein Strassennetz überführen. Benjamin Wieland 08.06.2021, 05.00 Uhr

Die Grenzacherstrasse mit der Brücke, die von Muttenz in den Hardwald und in Richtung Birsfelden führt und saniert werden muss. bwi

Die SBB wollen von 2022 bis 2026 die Verbindungsbrücke zwischen Muttenz und Hardwald sanieren und sperren, was Landratsmitgliedern aus Muttenz und Birsfelden missfällt. Ein neuer Landratsvorstoss fordert jetzt vom Kanton Baselland, er solle die Brücke übernehmen. So könne er nicht nur für ein Provisorium während der vier Jahre Bauzeit sorgen, sondern auch gleich veranlassen, dass die Fahrbahn verbreitert werde. Sie ist derzeit so eng, dass es kaum Platz hat für zwei getrennte Velospuren.