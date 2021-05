Muttenz Nachteinsatz auf der SBB-Grossbaustelle: Wenn selbst erfahrene Ingenieure staunen Im Gebiet Schänzli erledigten die SBB am Wochenende entscheidende Arbeiten für die Entflechtung Basel–Muttenz. Die bz war dabei, als riesige Stahlträger millimetergenau über der A18 platziert wurden. Tobias Gfeller 31.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden vier riesige Fachwerkträger über der A18 beim Autobahnkreuz Hagnau montiert. Es war Millimeterarbeit, die fesselte. Juri Junkov 44 Meter tief wurde gebohrt, damit die Betonpfeiler die neue Brücke halten. Juri Junkov Die Baustelle der neuen S-Bahn-Donnerbaumbrücke ist beeindruckend. Juri Junkov Neben der Donnerbaumbrücke wird auch eine neue Passerelle gebaut. zvg/SBB

Der rund 25 Meter lange und über 40 Tonnen schwere Fachwerkträger aus Stahl schwebt nur gerade an vier Bolzen befestigt über der Autobahn A18. Es ist Millimeterarbeit, die der Kranführer verrichten muss. Vom Lastwagen, der das Stahlkonstrukt aus Lausen heranfuhr, muss der Fachwerkträger auf vormontierte Stahlpfeiler gehoben werden. Der Raum dafür ist knapp. Brücken und Wände beim Autobahnkreuz Hagnau oberhalb des Schänzlitunnels und gleich neben den Bahngleisen verunmöglichen ein einfaches Anheben. Die Kommandos der Arbeiter sind von weither zu hören.

Neue Bahnbrücke Donnerbaum ist ein Kraftakt

Auf der Fussgängerbrücke nebenan fotografieren und filmen die Kollegen, die eigentlich frei hätten. Selbst der Gesamtprojektleiter Marko Kern und der stellvertretende Chefbauleiter des Abschnitts St.Jakob–Donnerbaum Simon Rüegger halten das eindrückliche Prozedere mit dem Handy fest. Auch für die erfahrenen Ingenieure ist die Bauetappe in dieser Nacht etwas Besonderes. Sie staunen, wie der Kranführer den Stahlträger zielsicher um den eigenen Kranhals herumdreht und exakt auf den Stahlpfeilern ablegt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden über der Autobahn A18 vier solcher Fachwerkträger montiert, um über der Autobahn eine Installationsplattform zu erstellen. Die Plattform soll einerseits verhindern, dass während der Bauarbeiten für die neue Bahnbrücke Teile und Material auf die Autobahn fallen, andererseits dient sie als Logistikplattform für die Bauarbeiten. «Bei der Dimension eines solchen Bauprojekts wie der Donnerbaumbrücke bauen wir zuvor jeweils mehrere Hilfsbauwerke, damit wir die eigentlichen Elemente überhaupt bauen und installieren können», erklärt Marko Kern, der das Projekt der Entflechtung Basel–Muttenz leitet, einem sechsjährigen Grossbauwerk der SBB zwischen St.Jakob und Muttenz (siehe Box). Die provisorischen Bauwerke werden nach Ende der Arbeiten alle wieder demontiert.

Immer bereit für das Unvorhergesehene

Für den Bau der 360 Meter langen Donnerbaumbrücke, über die einst der S-Bahnverkehr führen soll, war die Installation der Fachwerkträger ein entscheidender Moment. Dafür wurde während des ganzen Wochenendes die Autobahn gesperrt. Das komme in dieser Form und Dauer schweizweit nur selten vor, betont Urs-Martin Koch, der für das Bundesamt für Strassen (Astra) die Arbeiten mit den SBB koordiniert.

Generell sei an diesem Nadelöhr eine enge Zusammenarbeit zwischen SBB und Astra zwingend, verrät Marko Kern:

«Diese Baustelle dient uns auch als Labor für kommende Arbeiten, an denen SBB und Astra beteiligt sind.»

Die Installation jedes einzelnen Fachwerkträgers wurde im Vorfeld detailliert geplant. Trotz dieser Planungen müssen die Arbeiter auf Unvorhergesehenes vorbereitet sein. Hätte der vorderste Stahlträger auf der Seite der Bahngleise aufgrund der Betonbrücke nicht abgelegt werden können, weil wenige Zentimeter falsch berechnet oder die aufgenommenen Daten falsch waren, wäre sofort jemand bereit gewesen, um von Hand Beton abzutragen.

Neben den Fachwerkträgern stehen mit den Fundationen aus Beton, auf welche die eigentlichen Brückenpfeiler montiert werden, bereits die ersten Elemente der Donnerbaumbrücke selber. Für die nächste Fundation laufen in der gleichen Nacht Bohrungen, die aufgrund des instabilen Untergrunds bis zu 44 Meter tief in den Boden reichen, damit die Träger der Brücke stabil im Untergrund halten. Mit einem Durchmesser von zwei Metern sind die Fundationen selbst für Bahnbauwerke immens, betont Projektleiter Kern. Das Bohrgerät holt tonnenweise Material aus dem Untergrund, das sogleich mit der Bahn abtransportiert wird. Die grösste Herausforderung sei dabei die Tatsache, beschreibt Simon Rüegger, dass hier in einem bestehenden und durchgängig genutzten Gleisfeld gearbeitet wird.

Mittagspause nach Mitternacht für die Bahnarbeiter

Gleich nebenan fahren die letzten Züge des Tages durch. Auf der anderen Seite befindet sich die Betonwand des benachbarten erhöhten Bahntrassees. Es ist auch an dieser Stelle zu spüren, dass selbst für erfahrene Ingenieure wie Marko Kern und Simon Rüegger solche Nächte ein Erlebnis sind. Ihr Strahlen lässt erkennen, dass in dieser nur von Scheinwerfern erhellten Nacht alles reibungslos abläuft. «Wir machen jetzt Mittag», winkt ein Arbeiter Simon Rüegger um ein Uhr morgens lachend zu, als die Gruppe eine kurze Pause einlegt. Die Laune ist bestens, trotz der kräftezehrenden Arbeiten, während ringsum die Lichter längst erloschen sind.

Neben der Donnerbaumbrücke wird auch eine neue Passerelle gebaut. zvg/SBB