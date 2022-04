Muttenz: Polizei-Drama in Tankstellenshop vor Gericht

Gefilmt, getasert, gefesselt Nach Ringkampf mit der Polizei in Muttenzer Tankstellenshop: 44-jähriger Filialleiter vor Gericht Der Filialleiter eines Tankstellenshops streitet sich mit Baselbieter Polizisten, der Kampf endet mit einem Tasereinsatz. Und einer Anklage. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 27.04.2022, 15.24 Uhr

Im Strafjustizzentrum in Muttenz wurde dieser Tage ein kurioser Fall behandelt. Symbolbild: Kenneth Nars

Es war für die Polizisten eigentlich ein unspektakulärer Routineeinsatz: Im November 2019 rief eine Verkäuferin eines Muttenzer Tankstellenshops die Polizei, weil der Laden soeben Opfer eines Betrugs geworden war. Ein heute 33-jähriger Gefreiter sowie ein 43-jähriger Wachtmeister kamen vorbei und nahmen die Sache auf, die aufgelöste Verkäuferin hatte zur mentalen Unterstützung offenbar bereits ihre Mutter und Schwester beigezogen. Wegen ungenügender Leistungen war sie in der Vergangenheit vom Arbeitgeber verwarnt worden, nun fürchtete sie offenbar weitere Konsequenzen.

Als wenige Minuten später der 44-jährige Filialleiter eintraf, nahm das Drama seinen Lauf: Erst stellte er klar, dass bei Betrugsfällen am nächsten Tag auf dem Polizeiposten Anzeige erstattet werden solle, die Verkäuferin hätte nicht direkt die Polizei rufen dürfen. Danach wollte er die Mutter und Schwester der Verkäuferin wegschicken und deutete an, dass er nun wohl tatsächlich eine fristlose Kündigung aussprechen werde.

Streit endet mit gefesseltem Filialleiter und Anklage

Unter so einem Chef würde er auch nicht arbeiten wollen, bemerkte daraufhin einer der Polizisten, was den Filialleiter offenbar zusätzlich in Rage versetzte. Er wies seinen Stellvertreter an, die Szene mit dem Mobiltelefon zu filmen, was die Polizisten wiederum nicht wollten. Der verbale Streit wurde handgreiflich, und die beiden Polizisten rangelten sich schliesslich im Kampf um das Mobiltelefon zwischen Chips und Kühlregal auf dem Boden. Einer der Polizisten lag unter dem Filialleiter. Um wieder die Kontrolle zu erlangen, setzte er schliesslich seinen Taser am Bein des 44-Jährigen ein.

Der Kampf endete mit einem gefesselten Filialleiter und einer Anklage wegen Gewalt gegen Beamte. Doch nicht nur der 44-Jährige musste sich deshalb am Montag vor dem Baselbieter Strafgericht verantworten, auch die beiden Polizisten mussten sich gegen den Vorwurf des Amtsmissbrauchs wehren. Denn der Filialleiter beteuerte, einer der Polizisten habe ihn an jenem Abend in dem Streit permanent als Idioten und «Arschloch» beleidigt. Nur deshalb habe er die Polizisten filmen und danach auch eine Löschung verhindern wollen.

Von mehreren Zeugen konnte indes einzig der stellvertretende Filialleiter die Beleidigungen bestätigen, er wurde am Prozess im Strafjustizzentrum in Muttenz als Zeuge befragt. Allerdings fiel die Dolmetscherin wegen Krankheit kurzfristig aus, und der Mann sprach nur gebrochen Deutsch. Teilweise blieb unklar, ob er die Fragen richtig verstanden hatte, auch verwickelte er sich in diverse Widersprüche. Da er der Schwager des Filialleiters ist, hatte sein Wort kein besonders grosses Gewicht vor Gericht.

IT-Forensiker fanden keine Videoaufnahme

Fakt ist, dass die IT-Forensik der Baselbieter Polizei auf dem Mobiltelefon nachträglich keine Videoaufnahme jenes Abends finden konnte. Der Filialleiter hatte das Telefon nachträglich als Beweismittel eingereicht. Einzelrichter Christoph Spindler bemerkte dazu, es sei unklar, ob im Durcheinander des Abends die Aufnahme gar nicht gestartet oder ob die Aufnahme nachträglich durch den Filialleiter gelöscht wurde. Aufgrund der Kameraüberwachung sei aber klar, dass die Polizisten an jenem Abend keine Gelegenheit zur Löschung hatten.

Verteidiger Michael Kull betonte, der Filialleiter habe die Amtshandlungen der Polizisten in keiner Weise beeinträchtigt. Das Strafgericht sah das komplett anders und sprach beide Polizisten von sämtlichen Vorwürfen frei: Auch der Tasereinsatz sei verhältnismässig gewesen. Die Polizei müsse sich bei Einsätzen durchaus gefallen lassen, dass sie gefilmt werde.

Bedingte Geldstrafe ausgesprochen

Hier sei es aber um ein Filmen einer Tatbestandsaufnahme aus kurzer Distanz gegangen, und dabei sei die Polizei in ihrer Arbeit sehr wohl behindert worden. «Da liegt es nicht nur im Ermessen der Polizei, das Filmen zu verhindern, sondern es ist ihre Pflicht», sagte Gerichtspräsident Christoph Spindler.

Das Baselbieter Strafgericht verurteilte den Filialleiter wegen Gewalt gegen Beamte zu einer bedingten Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu 260 Franken. Weil der Mann schon wegen Tätlichkeiten vorbestraft ist, beträgt die Probezeit vier Jahre. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

