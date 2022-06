Robinsonspielplatz von zwei Vätern vor den Flammen gerettet

Muttenz Robinson-Spielplatz von zwei Vätern vor den Flammen gerettet Am Samstag fing das Häuschen auf dem Robinson-Spielplatz in Muttenz Feuer, die Brandursache ist noch nicht geklärt. Zwei Väter bekämpften die Flammen, bis die Feuerwehr eintraf. Salomé Lang Jetzt kommentieren 07.06.2022, 20.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Spielplatzleiter Tobias Meier mit dem Löschkasten vor dem Robinson-Haus. Dank des Schlauchs konnten die beiden Väter am Samstag das Feuer eindämmen, bis die Feuerwehr eintraf. Bild: Kenneth Nars

Spielzeug, Werkmaterialien und ein Stuhl liegen verkohlt vor der Baracke auf dem Robinson-Spielplatz in Muttenz. Sie wurden am Samstag kurz vor 16.30 Uhr Opfer eines Brandes, der sich im Büro des «Robi» ausbreitete (bz berichtete).

Angebrannte Gegenstände liegen vor dem Robinson-Häuschen in Muttenz. Bild: Kenneth Nars

«Es gab eine Druckwelle, etwas klirrte», gibt der Spielplatzleiter Tobias Meier wieder, was ihm zwei Väter berichteten. Er selbst war zu dem Zeitpunkt nicht vor Ort, die beiden Männer schon: Sie kämpften gegen den Brand, bevor die Feuerwehr eintraf und die Flammen gänzlich löschte.

Mit der Axt das Fenster eingeschlagen – und dabei die Hand verletzt

Die Tür sei wegen des dichten Rauchs nicht zugänglich gewesen, so Meier, also habe einer der Männer das Fenster mit einer Axt eingeschlagen, wobei er sich an der Hand verletzt habe. Durch das Fenster konnten sie mit einem bereitstehenden Löschschlauch das Feuer eindämmen. «Wären sie nicht gewesen, hätte das gesamte Häuschen abbrennen können», sagt Meier.

Dass die beiden Väter mit ihren Kindern auf dem Robinson-Spielplatz waren, war ein Glücksfall. Sie seien laut Tobias Meier aus Biel angereist, um den «Robi» zu besichtigen: Einer der zwei Männer plane in Granada in Spanien einen ähnlichen Spielplatz. Die beiden Väter waren gestern nicht erreichbar.

Von aussen sieht alles normal aus. Doch ein Raum im Häuschen des Robinson-Spielplatzes wurde durch den Brand zerstört. Bild: Kenneth Nars

Trotz des angekohlten Büroraumes, dessen Dach vom Feuer teilweise beschädigt wurde und der nun abgesperrt ist, geht das Spielen auf dem Robinson-Spielplatz wie gewohnt jeden Mittwoch, Freitag und Samstag weiter, wie Meier sagt:

«Robinson Crusoe war auf einer Insel gestrandet und hat mit dem, was er hatte, Lösungen gefunden. Das machen wir jetzt auch.»

Brandursache noch unbekannt, Polizei ermittelt

Die Brandursache ist Bestand laufender Ermittlungen, die Polizei konnte gestern noch keine Auskünfte dazu geben. Tobias Meier kann sich den Brand nicht erklären:

«Es gab am Ort des Brandausbruchs weder elektronische Anlagen noch brennbare Flüssigkeiten.»

Auch Fabian Vogt, Präsident des Vereinsvorstands des Muttenzer Robinson-Spielplatzes, kann sich die Brandursache nicht erklären. Böswillige Brandstiftung könne er sich jedoch kaum vorstellen, «dafür haben wir zu wenige Feinde».

Eine Anpassung des Sicherheitskonzepts sieht Vogt nicht vor, der Brand stehe nicht im Zusammenhang mit dem Spielgeschehen auf dem «Robi». Im Fokus stehe nun das Aufräumen und Wiederaufbauen des Büroraumes. Dafür hoffe er auf finanzielle Unterstützung von Seiten der Gemeinde, so Vogt. Diese stelle das Häuschen und das Gelände für den Spielplatz zur Verfügung und stehe in engem Kontakt mit dem Robinson-Verein.

Laut Gemeindeverwalter von Muttenz Aldo Grünblatt warte die Gemeinde auf einen offiziellen Antrag des Vereins. Der Gemeinderat werde dann über die Unterstützung befinden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen