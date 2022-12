Lösung für Grenzacherbrücke Muttenz: Tempo 30 und Einbahnverkehr

Muttenz SBB kommen bei Grenzacherbrücke Fussgängern und Velofahrenden entgegen Durchbruch beim Streit um den Ersatz der Brücke über den Rangierbahnhof Muttenz. Die SBB planen Hilfsbrücke während der Bauphase und empfehlen Tempo 30 sowie Einbahnverkehr für Lastwagen. Mehrere Einsprachen könnten zurückgezogen werden. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 06.12.2022, 05.00 Uhr

Die Grenzacherbrücke, die vom Strafjustizzentrum und der FHNW in den Hardwald führt, ist marode und muss ersetzt werden. Die Arbeiten sollen im Sommer 2023 starten und dauern drei bis vier Jahre. Benjamin Wieland

Kollektives Aufatmen in Muttenz. Velofahrende sowie Fussgängerinnen und Fussgänger, welche die alte Grenzacherbrücke hinter dem Bahnhof Muttenz nutzen, um über den Rangierbahnhof und die Autobahn A2 in den Hardwald zu gelangen, können dies auch in den kommenden Jahren tun. Die SBB haben ihr Projekt, die altersschwache Brücke ab Sommer 2023 in einem mehrjährigen Prozess zu ersetzen, angepasst und nochmals den diversen Einsprechenden zur Stellungnahme vorgelegt. Dies schreibt die «Basler Zeitung».

Demnach haben die Bundesbahnen eingewilligt, für die bis zu vierjährige Bauphase ein Provisorium zu erstellen, über das der Langsamverkehr weiterhin in das Naherholungsgebiet Hardacker gelangen kann, während die neue Brücke erstellt wird.

Dies war ursprünglich nicht vorgesehen, sodass die Freizeitanlagen im Hardwald wie der Robinson-Spielplatz, der Tennisplatz oder die Familiengärten viel schlechter erreichbar gewesen wären. Der Robi kämpfte besonders aktiv für eine Lösung, da er nach eigenen Angaben sonst für mehrere Jahre hätte schliessen müssen.

Die neue Brücke soll «ausbaufähig» sein

Die SBB selbst wollen auf Anfrage keine näheren Informationen zu den Projektanpassungen geben. Sie schreiben lediglich, dass sie vergangenen Sommer und Herbst mit der Gemeinde Muttenz und den Einsprechenden Gespräche geführt und Lösungsvorschläge erarbeitet hätten. Und:

«Diese Vorschläge können die SBB im Rahmen ihrer gesetzlichen Möglichkeiten ohne Beiträge Dritter finanzieren.»

Die Einsprechenden wie Robi, Tennisclub, Pro Velo oder die Gemeinde Muttenz haben nun bis Mitte Dezember Zeit, dazu Stellung zu nehmen. Die SBB möchten dann «im neuen Jahr» öffentlich informieren.

Recherchen der bz zeigen aber, dass sich das Projekt weitaus stärker verändert hat als nur mit der Hilfsbrücke während der Bauphase. Der bz liegt ein Schreiben der SBB an das Bundesamt für Verkehr im Rahmen des eisenbahnrechtlichen Plangenehmigungsverfahrens vor.

Demnach schlagen die SBB vor, den Fussgängern und Velofahrenden auch nach der Fertigstellung der Ersatzbrücke entgegenzukommen. Sie bleibt zwar gleich schmal wie die alte, doch soll neu Tempo 30 gelten. Zudem sollen Lastwagen nur einspurig von Muttenz in den Hardwald fahren dürfen. Personenwagen dürfen die neue Brücke im Gegenverkehr queren. Dies war ursprünglich für alle Fahrzeuge vorgesehen.

Alle Einsprachen dürften zurückgezogen werden

Auf die Forderung einiger Einsprechenden, dass eine separate Velobrücke gebaut wird, möchten die SBB zwar nach wie vor aus Kostengründen nicht eingehen, doch hält sie im Bericht fest: «Die SBB werden die spätere Ausbaufähigkeit der Brücke sicherstellen, sodass langfristig ein Ausbau für den Langsamverkehr nicht verunmöglicht wird.»

All diese neuen Vorschläge kommen bei den Betroffenen in Muttenz sehr gut an. Mehrere Einsprechende, mit denen die bz sprechen konnte – unter anderem der Robi und Pro Velo beider Basel – betonen, dass sie ihre Einsprachen zurückziehen werden, sollte dies so umgesetzt werden. Fabian Vogt, Präsident des Robinson-Spielplatzes Muttenz, sagt:

«Die SBB sind wirklich auf uns zugegangen. Ich glaube nicht, dass noch irgendein Einsprecher dagegen sein kann. Es ist ein pragmatischer Kompromiss.»

Nur der Bildungsgarten der FHNW auf dem Robi-Gelände müsse definitiv der Brückenabfahrt weichen. Er könne laut Vogt aber in verkleinerter Form daneben wieder aufgebaut werden. Für Roland Chrétien von Pro Velo ist Tempo 30 die wichtigste Neuerung, aber auch, dass für Lastwagen Einbahnverkehr gelten soll: «Für die Sicherheit der Velofahrenden ist dies entscheidend.»

