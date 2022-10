Ukrainischer Bischof spricht in Basel über das Beten im Krieg

Muttenz Ukrainischer Bischof zu Besuch: «Die orthodoxen Menschen in der Ukraine sind tief enttäuscht» Drei Gottesdienste hielt der ukrainische griechisch-katholische Bischof Bohdan Dzyurakh in Muttenz und Basel. Bei seinem Besuch aus München sprach er über das Beten in Kriegszeiten und den Zusammenhalt der Religionen. Boris Burkhardt Jetzt kommentieren 09.10.2022, 17.14 Uhr

Bischof Bohdan Dzyurakh mit Pfarrer René Hügin hinter dem Altar der katholischen Kirche in Muttenz. Boris Burkhardt

«Mit keinem Mittel kann man den Krieg rechtfertigen», sagt Bischof Bohdan Dzyurakh. Der Bischof der ukrainischen griechisch-orthodoxen Kirche in München nimmt sich am Sonntagvormittag nach zwei Messen in Folge in der katholischen Kirche Johannes Maria Vianney Zeit, mit der bz zu reden.

Denn es sei ihm ein persönliches wie auch berufliches Anliegen, über die Ukraine zu sprechen. In Muttenz feierte Dzyurakh drei Gottesdienste, einen noch am Samstagabend, darüber hinaus drei in Basel in St.Marien und St.Anton. Zuständig ist der Bischof für seine Kirchenangehörige in Deutschland und Skandinavien – in der Schweiz zu Besuch ist er auf Einladung des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not, früher bekannt als Ostpriesterhilfe.

Dzyurakhs Aussage war eine Antwort auf die Frage, wie er es als Christ aushalten könne, dass Christen den Krieg fordern und fördern – gemeint ist damit sein russisch-orthodoxer Amtskollege Kyrill I., Patriarchat von Moskva. «Es ist eine grosse Kompromittierung des christlichen Glaubens, Krieg gutzuheissen. Die Kirche kann nur bedauern, dass es Krieg gibt», sagt Dzyurakh. Und er weiss: «Die orthodoxen Menschen in der Ukraine sind tief enttäuscht.»

Ukrainische Katholiken in der Schweiz Angaben zur ukrainischen, griechisch-orthodoxen Kirche in der Schweiz sind widersprüchlich: Laut der Aargauer Kirchenzeitung «Horizonte» vom Juni gab es vor dem Krieg bis zu 15'000 Gläubige, die in den sechs Gemeinden Lausanne, Genf, Zürich, Basel, Bern und Lugano von drei Priestern betreut wurden. Die Anzahl der Gläubigen habe sich seit dem Krieg vervierfacht. Für die Schweiz und Benelux wäre der Bischof in Paris zuständig, dessen Sitz derzeit aber vakant ist. (bob)

Religionen stehen in der Ukraine zusammen

Die ukrainische orthodoxe Kirche löste sich erst im Mai von der russischen Mutterkirche, um unabhängig zu werden. Wenigstens verstünden sich nicht nur Katholiken und Orthodoxe in der Ukraine, sagt der Bischof. Alle christlichen Religionen, Juden und Muslime arbeiteten im Allukrainischen Rat der Kirchen und Religionsgemeinschaften zusammen: «Unsere friedliche Kooperation ist eine grosse Errungenschaft in 30 Jahren Unabhängigkeit.»

Zehn bis 15 Prozent der Ukrainer sind katholisch, etwa eine Million nach römischem Ritus, rund vier Millionen nach byzantinischem Ritus wie Dzyurakh selbst. Insgesamt bezeichnen sich nach seiner Aussage 68 Prozent der Ukrainer als gläubig, eine mehr als erstaunliche Zahl, nicht nur im Vergleich mit Westeuropa, sondern vor allem vor dem Hintergrund der jahrzehntelangen Gewaltherrschaft der Sowjets.

Dzyurakh erzählt, wie er als Kind zu Hause mit nur einer Bibel und einer Heiligenvita christlich erzogen wurde: «Mein Katechismus waren meine Eltern und Grosseltern.» So sei die christliche Lehre in den Familien weitergegeben worden.

Beten an der Front und in den Familien

Auch in seiner Ansprache vor der Gemeinde ging er auf den festen Glauben seiner Landsleute ein: «In den Familien, in den Kirchen, an der Front wird jeden Tag inständig gebetet.» Dzyurakh zitiert aus den Aufzeichnungen eines Soldaten, der oft bete, wann immer er Ruhe habe, laufe, Gräben aushebe oder auf Wache stehe.

«Aber wenn die Bombeneinschläge beginnen, kann man nicht mehr beten. Dann schaltet das Denken ab, und nur die Reflexe bestimmen das Handeln», schreibt der Soldat. Es scheine, dass Gott in den Schrecken des Krieges nicht mehr da sei: «Und das ist nicht weit von der Wahrheit entfernt: Denn Hölle bedeutet Existenz ohne Gott.»

Neben seiner Ansprache zelebrierte Bischof Dzyurakh gemeinsam mit Pfarrer René Hügin die Eucharistie und spendete auch die Kommunion. Die Kirche in Not helfe seit Jahrzehnten in der Ukraine: «Umso schwerer ist es zu beobachten, wie alles zerstört wird, was in dieser Zeit aufgebaut wurde.»

Er dankte den Menschen in der Schweiz für die grosse Gastfreundschaft und die Empathie, die die ukrainischen Flüchtlinge hier kennen lernen dürften. Die grosse Hilfe und Spendenbereitschaft für die Ukraine sei ein Zeichen, dass sich trotz vieler Kirchenaustritte die christliche Mentalität der Nächstenliebe in Europa erhalten habe: «Das gibt mir Hoffnung für die Zukunft in Europa.»

