Muttenz Unbekannte zünden Holzbank und Pfähle auf der Rütihard an In der Nacht auf den 4. Oktober kam es auf der Rütihard in Muttenz zu grossen Sachbeschädigungen. Es wurde ein Brand gelegt. Beschädigt wurde unter anderen das Frontagsbänkli. Lea Meister 20.10.2022, 10.57 Uhr

Die Einwohnergemeinde und Bürgergemeinde Muttenz sind ratlos ob der Zerstörungswut auf der Rütihard. Archivbild: Kenneth Nars

Auf der Rütihard brannte es in der Nacht auf den 4. Oktober. Wie die Einwohnergemeinde Muttenz am Donnerstag mitteilt, sei zum einen die Holzbank bei der Feuerstelle angezündet worden. Zum anderen brannten auch einige Holzpfähle beim nahe gelegenen Posten 13 des Vitaparcours ab.

Am Morgen konnten Mitarbeitende des Gemeindewerkhofs den Brandherd löschen. Die Einwohnergemeinde Muttenz reichte Strafanzeige gegen unbekannt bei der Kantonspolizei Baselland ein. Es ist nicht das erste Mal, dass es auf der Rütihard zu Vandalenakten kommt. Die Feuerstelle wurde zudem erst im Frühling komplett neu eingerichtet. «Eine Sachbeschädigung in diesem Ausmass ist jedoch neu», heisst es in der Mitteilung.

«Unbedachte Zerstörungswut»

Bei der Holzbank, die beim Brand zerstört wurde, handelt es sich um das Frontagsbänkli, welches die Bürgergemeinde Muttenz der Bevölkerung im vergangenen Jahr gespendet hatte – anstelle der nicht abgegebenen Fünfliber am Banntag, der wegen Corona abgesagt werden musste. «Die Bürgergemeinde Muttenz als auch die Einwohnergemeinde Muttenz stehen dieser immensen und unbedachten Zerstörungswut der Täterschaft mit einer grossen Ratlosigkeit gegenüber», die Feuerstelle auf der Rütihard sei sehr beliebt und werde von Familien und Schulklassen genutzt.

Die Holzbankgarnitur werde nicht vollständig ersetzt. Die beiden nicht verbrannten Bänke könne man instand stellen und neu positionieren. Die verbrannten Pfosten des Vitaparcours werden ausgetauscht.

Wer hinter dem Vandalismus steckt, ist noch unklar. Die Bevölkerung wird um sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen und zur Täterschaft gebeten.