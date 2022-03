Baselland schliesst Corona-Teststation erst später

Muttenz Wegen rekordhoher Corona-Zahlen: Baselland betreibt Teststation weiter Bisweilen über 2000 registrierte Corona-Ansteckungen pro Tag verzeichnete der Landkanton zuletzt. Deshalb soll das Testzentrum in Muttenz anstatt bereits am 30. April erst am 30. Juni schliessen. Hans-Martin Jermann 18.03.2022, 11.05 Uhr

Wegweiser wie dieser lotsten in den vergangenen Tagen Tausende zur Corona-Teststation in Muttenz. Kenneth Nars

Eigentlich wollte der Kanton Baselland seine Abklärungs- und Teststation in Muttenz Ende April schliessen. Noch Anfang Woche hiess es bei der federführenden Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD), dass man an diesen Plänen festhalten wolle.

Doch die hohe Nachfrage nach Tests und die nachfolgend rekordhohen Coronafallzahlen in dieser Woche haben zu einem Umdenken geführt: Statt Ende April soll die kantonale Teststation nun erst Ende Juni geschlossen werden, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagmorgen. Das kantonale Impfzentrum, das sich in Muttenz am gleichen Standort befindet, wird ebenfalls auf diesen Termin hin geschlossen.

Kanton verhandelt mit Privaten über Nachfolgelösung

Anfang Woche überstieg die Anzahl der registrierten Ansteckungen im Landkanton erstmals überhaupt seit Beginn der Pandemie die Marke von 2000 pro Tag. «Wir wussten, dass es nach der Fasnacht zu einem Anstieg der Zahlen kommen wird», sagt VGD-Sprecher Rolf Wirz. «Doch mit derart hohen Zahlen haben wir zugegeben nicht gerechnet.» Die tatsächlichen Ansteckungszahlen dürften noch weit höher sein. Der Kanton hat bekanntlich das Breite Testen zurückgefahren, in den Schulen sind die Tests nicht mehr obligatorisch. Viele milde Verläufe bleiben demnach unentdeckt.

Der Kanton steckt aktuell in Verhandlungen um eine private Nachfolgelösung für das kantonale Testzentrum in Muttenz. Es brauche neben den Apotheken und Arztpraxen wohl auch über den 30. Juni hinaus eine grössere Test-Infrastruktur im Baselbiet, betont Wirz. Diese müsse aber nicht vom Kanton selber betrieben werden. «In dieser Woche hat sich nun gezeigt, dass die Idee, bereits ab dem 1. Mai mit einem privaten Testzentrum weiterzufahren, zu optimistisch geplant war», räumt Wirz ein.