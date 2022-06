Nach 17 Jahren Epizentrum der guten Stimmung: Allschwil feiert Dorffest-Comeback Am Wochenende wurde in Allschwil gefeiert: Erstmals seit 2005 fand wieder ein Dorffest statt. Bands wie Brandhärd und Schwellheim sowie über 50 Stände lockten Menschen aus der ganzen Umgebung ans Fest. Alan Heckel 12.06.2022, 18.36 Uhr

Dichtes Gedränge am Wochenende in Allschwil. Juri Junkov

Allschwil ist die einwohnerstärkste Gemeinde im Baselbiet. Die meisten davon scheinen sich am Freitagabend jenseits des Dorfplatzes, im Raum Mühlebachweg sowie dem unteren Teil der Neuweilerstrasse aufzuhalten. Es herrscht ein grosses Gedränge, ein Stand reiht sich an den anderen, man kommt nur langsam voran – egal in welcher Richtung.

Auf der Weiherbühne ist soeben das Konzert von Brandhärd zu Ende gegangen. Über tausend Menschen ist eineinhalb Stunden lang zum Sound der Allschwiler Rap-Combo auf und ab gehüpft. «Da ist echtes Open-Air-Feeling aufgekommen», entfährt es Alex, dem es etwas peinlich ist, dass er zum ersten Mal am Allschwiler Dorffest ist.

Selbst die Tatsache, dass das Fest letztmals vor 17 Jahren stattgefunden hat, lässt der Enddreissiger nicht als Ausrede gelten. «Ich bin Binninger – ich hätte es einfach wissen müssen!»

Bettzeiten gelten während des Dorffests nicht

Vielleicht ist es die lange dorffestfreie Zeit, vielleicht ist es der Umstand, dass in den letzten Jahren coronabedingt in der Region fast keine Feste stattfinden konnten, vielleicht ist es das ideale Wetter – oder eine Kombination aller Faktoren, welche die Leute in Scharen nach Allschwil gelockt haben.

Jedenfalls steht allen die Festlaune ins Gesicht geschrieben, ob sie nun Einheimische sind oder aus Birsfelden, Liestal oder Basel kommen. Wildfremde Menschen stossen spontan miteinander an, hier wird das aktuelle Festmotto «E Härz und e Seel» deutlich. Trotz des grossen Gedränges bleiben die Festbesucherinnen und -besucher entspannt.

Gäste jeden Alters waren am Dorffest anzutreffen. Juri Junkov

Die Schlangen der über 50 Stände, viele davon von Dorfvereinen, Fasnachtscliquen und Sponsoren betrieben, sind zeitweise mehrere Meter lang. Auch viele Kinder sind zu fortgeschrittener Zeit noch draussen, sie versuchen sich mit im Dunkeln leuchtenden Stäben als Jedi-Ritter oder testen ihre Reaktionsgeschwindigkeit bei einem Spiel am Stand des ABC Smash. Frühes Schlafengehen kommt am Dorffest nicht in Frage.

Auch am zweiten Abend lockt das Fest

Am darauffolgenden Nachmittag geht es etwas ruhiger zu. Einige, die in den Festbeizen sitzen, sehen aus, als wären sie seit dem Vorabend da. Die Standbetreiber nutzen die Ruhe nach dem ersten und vor dem nächsten Sturm, um durchzuatmen und eine erste Bilanz zu ziehen. «Die Menge, die an einem Streetfood-Festival normalerweise für eine Woche reicht, haben wir am Freitagabend verkauft – einfach unglaublich», sagt Berenice Amstutz von «La Piratita», das mexikanische Spezialitäten anbietet.

Die Schlangen an den über 50 Ständen wurden teilweise meterlang. Juri Junkov

Am Tag fallen auch Dinge auf, die man im Dunkeln gar nicht bemerkt hatte. So etwa das Strohlabyrinth der Pfadi, bei dem die Kleinsten mit Knieschützern ausgestattet werden, bevor sie hindurchkrabbeln, oder wie liebevoll die Spreuwanze ihre Beiz als Garage ausgestattet haben und die Gäste in Mechaniker-Overalls bedienen.

Gegen Abend kommen mehr Menschen aufs Festgelände. Nun sind es Schwellheim, die mit ihrem Gig auf der Weiherbühne die Masse verzücken. Die Dancehall-Truppe weiss, worauf es bei diesem Heimspiel ankommt. «4123 – that’s the number», lautet nicht nur das Motto eines Songs.

Allschwil scheint an diesem Wochenende tatsächlich das regionale Epizentrum für gute Stimmung zu sein. «Oh mein Gott, Allschwil – ihr sind die Geilschte», entfährt es Schwellheim-Sänger Yves Loekito. Die Veranstalter dürften sich nach dem gelungenen Dorffest-Comeback bestimmt ein wenig so fühlen.