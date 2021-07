Muttenz: Gericht lehnt Beschwerde gegen Hagnau-Hochhäuser ab

Nach Beschwerde Gericht billigt Hochhaus-Pläne in Muttenz – Investoren können weiterplanen Eine Beschwerde gegen die Genehmigung der Quartierpläne Hagnau wurde vom Baselbieter Kantonsgericht abgelehnt. Die Gemeinde sieht auf dem Areal bis zu 90 Meter hohe Hochhäuser vor. Eine Anwohnerin hatte unter anderem Schattenwurf befürchtet. Benjamin Wieland 01.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bis zu 90,5 Meter hoch: Die fünf geplanten Hochhäuser im Gebiet Hagnau. Davor: Der St. Jakob-Turm mit seinem spitzen Dach. Visualisierung: Nightnurse Images

Es muss ein spezieller Anblick gewesen sein. Am Mittwochmorgen versammelte sich eine grössere Menschengruppe auf dem Fussgängersteg, der in Muttenz über die Ausfahrt der A 18 führt. Die Gesellschaft blieb lange stehen, schaute die Hagnau-Ebene hinunter, dorthin, wo einst die Firma Beton-Christen Betonelemente herstellte. Im Hintergrund: Der St. Jakob-Park und der Turm davor.



Die Gruppe, das waren vier Richter des Kantonsgerichts und dessen Präsidentin, weiter Vertreter des Kantons Baselland, der Gemeinde Muttenz und zwei Anwohner. Das Ziel des Ausflugs nach Muttenz war, einen Augenschein zu nehmen. Damit alle wissen, wovon sie sprechen, wenn es um die Quartierpläne Hagnau Ost und West geht. Fünf Hochhäuser sollen hier in die Höhe wachsen, zwischen Birs, St. Jakob-Strasse, Schweizerau-Plateau sowie Bahndamm und A 2. Doch eine Anwohnerin ist gar nicht einverstanden mit dem Vorhaben, dem die Muttenzer Gemeindeversammlung 2018 zustimmte.

Zur gestrigen Verhandlung am Baselbieter Kantonsgericht kam es, weil Astrid Brügger Beschwerde einlegte gegen den Entscheid des Regierungsrats, die Quartierpläne Hagnau Ost und West zu genehmigen. Sie habe das im Namen der Quartierbewohner getan, wie sie betonte, und ihr Ehemann Hans Brügger scherzte: «Wir hätten Leute mit Schildern organisieren können, die hier demonstrieren. Doch das wäre kein guter Stil gewesen. Wir wollen ja miteinander reden.»



Höchstes Gebäude würde Baloise-Turm überragen

Die Brüggers leben in der 6. Generation auf der Schweizerau. Das Landgut, das Jakob Christen, Astrid Brüggers Urgrossvater, 1877 erstand, gab dem späteren Quartier auf dem Plateau den Namen. Dass künftig Hochhausbewohner ihnen in den Garten gucken könnten, diese Vorstellung scheint den Brüggers nicht sonderlich zu behagen. Zwischen 39 und 90,5 Meter hoch sollen die Wohntürme werden. Zum Vergleich: Der Baloise-Turm am Bahnhof SBB in Basel ist 89 Meter hoch.

Astrid Brügger hatte in ihrer Beschwerde sechs Punkte beanstandet. Darin ging es unter anderem um die aus Sicht der Brüggers zu hohen Beeinträchtigungen im Gebiet wegen Luftschadstoffen, Lärm und Erschütterungen, verursacht von den Autobahnen und der Eisenbahn. Die Ebene sei deshalb nicht der richtige Ort für die geplanten rund 600 Wohnungen. Zudem sehe der kantonale Richtplan für das Gebiet Hagnau gar keine Hochhäuser vor.



Das Gericht entgegnete, die Grenzwerte würden eingehalten und der Ort sei als Standort für Hochhäuser sehr wohl geeignet. Dass an einem solch zentralen Ort verdichtet gebaut werde, entspreche auch den Vorgaben des schweizerischen Raumplanungsgesetzes.



Muttenz will lieber Wohnungen statt einen «Gewerbe-Klotz»

Vonseiten Muttenz hiess es, die Alternative für die fünf Wohnbauten sei wohl auch nicht das, was sich die Anwohner wünschten. Auf dem Gebiet dürften gemäss geltendem Zonenplan Gewerbegebäude mit 26 Metern Höhe errichtet werden. «Doch einen Klotz eines Logistikers wollten wir nicht auf diesem wertvollen Areal», sagte Gemeinderat Thomi Jourdan.



In einem anderen Punkt jedoch gaben alle Kantonsrichter der Beschwerdeführerin Recht. Die Rechtsvertreterin der Gemeinde Muttenz hatte bezweifelt, ob Astrid Brügger beim Quartierplan West überhaupt dazu legitimiert wäre, Einsprache zu erheben, denn das Gelände liege 160 Meter von ihren zwei Liegenschaften entfernt. Auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, denn: Das Bundesgericht habe einen Radius von 100 Metern definiert.



Mit Hochhäusern weite sich der Radius der potenziellen Betroffenheit aus, entgegneten die Kantonsrichter. Gerichtspräsidentin Franziska Preiswerk sagte, man habe es hier mit einer besonderen Situation zu tun: «Mit der Höhe ist ein neues Kriterium gegeben.» Trotzdem: Das Fünfergremium wies die Beschwerde in allen Punkten einstimmig ab. Die Genehmigung der Quartierpläne war rechtens.



Ob sie das Urteil weiterziehe, hätten sie noch nicht entschieden, sagten Astrid Brügger und ihr Rechtsvertreter Peter Issler auf Anfrage. Gemeinderat Thomi Jourdan sagte nach dem Urteil zur bz, er sei zuversichtlich, dass man jetzt, nach jahrelanger Vorarbeit, mit den Planungen weitermachen könne: «Wir hoffen, dass der Entscheid des Souveräns akzeptiert wird.»