Nach dem Kirchenbrand Glück im Unglück: Abgesehen von der zerstörten Orgel blieb die Einrichtung der Kirche in Hofstetten-Flüh weitgehend heil Der Altar und Bilder erlitten beim Brand am Silvesterabend Rauchschäden und müssen restauriert werden. Die 750'000 Franken teure Kirchenorgel wird ausgewechselt. Dimitri Hofer 10.01.2022, 20.03 Uhr

Für die Öffentlichkeit bleibt die römisch-katholische Kirche in Hofstetten-Flüh lange Zeit nicht begehbar. Juri Junkov

Rund zehn Tage nach dem Kirchenbrand zeigt sich: Die Schwarzbuben-Gemeinde Hofstetten-Flüh hatte am Silvesterabend Glück im Unglück. Zwar wurde beim Brand in der römisch-katholischen Kirche in Hofstetten die Orgel des Luzerner Orgelbauers Goll stark in Mitleidenschaft gezogen und muss ersetzt werden. Ansonsten halten sich die Schäden am Gebäude und an der Einrichtung in Grenzen.