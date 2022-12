Pannen: Waldenburgerbahn soll ab Weihnachten zuverlässiger fahren

Nach Pannen Eingefrorene Fahrleitungen und ein Unfall: BLT gelobt Besserung für Waldenburgerbahn Die neue Bahn im Waldenburgertal hatte von Beginn an mit Schwierigkeiten an Fahrzeugen und Infrastruktur zu kämpfen. Verschiedene Massnahmen sollen nun Besserung bringen. Matteo Calonder Jetzt kommentieren 23.12.2022, 12.34 Uhr

Die neue Waldenburgerbahn soll ab Weihnachten wieder zuverlässiger zwischen Liestal und Waldenburg fahren. Bild: Roland Schmid

Der Start der neuen Bahn im Waldenburgertal verlief harzig: Zwei Schienenbrüche in Hölstein und verschiedene technische Probleme erschwerten den Betrieb. Ein Unfall mit einem 7-jährigen Jungen legte den Betrieb nur einen Tag nach der ersten regulären Fahrt für einige Stunden komplett lahm.

Dazu kam der rasche Wintereinbruch, der neben Schienenbrüchen diverse Schalter und Fahrleitungen zum Einfrieren brachte und Störungen an den Türen verursachte. Am Morgen des 16. Dezembers konnten die Fahrzeuge der Waldenburgerbahn aufgrund eingefrorener Fahrleitungen zu wenig elektrische Energie beziehen und waren nicht einsatzfähig. Schliesslich entgleiste eine Bahn bei der Überführung von Bad Bubendorf nach Waldenburg wegen einer Fehlmanipulation der Weichenanlage.

Massnahmen für einen flüssigeren Betrieb umgesetzt

All dies bilanzierte die Baselland Transport AG (BLT) am Freitag in einer Mitteilung und versprach Besserung ab Weihnachten. Gemeinsam mit den Herstellern habe man Störungen evaluiert und behoben, um einen fahrplanmässigen Betrieb ab dem 24. Dezember ermöglichen zu können.

Unter anderem seien im Zuge der Massnahmen die Fahrzeiten geringfügig angepasst worden. Ab diesem Freitag werden alle Züge an Liestal Richtung Waldenburg rund eine Minute früher abfahren. Seit den auftretenden Störungen waren bis diesen Freitag Ersatzbusse auf der Strecke der Waldenburgerbahn parallel im Einsatz.

Falls doch Störungen auftreten sollten, hätten die BLT und der Hersteller Stadler gemeinsame Vorsichtsmassnahmen getroffen. «Mitarbeitende der BLT und von Stadler werden über die Festtage vor Ort präsent sein. Ebenso stehen Bahnersatzbusse für einen kurzfristigen Einsatz bereit.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen