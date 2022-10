Baselbieter Grüne finden Isaac Reber idealen Bundesratskandidaten

Nachfolge Baselbieter Grüne sehen in Isaac Reber den idealen Bundesrat – die SVP kontert Dass der Baselbieter Baudirektor plötzlich als möglicher Kandidat für die Nachfolge von SVP-Bundesrat Ueli Maurer gilt, kommt bei Rebers Parteigenossen bestens an. Doch es gibt auch Gründe, die gegen ihn sprechen. Michael Nittnaus 1 Kommentar 13.10.2022, 17.59 Uhr

Greift Isaac Reber nach den Sternen und will er in den Bundesrat? Die Unterstützung der Baselbieter Grünen hätte er auf sicher. Kenneth Nars

125 Jahre ist es her, seit die Amtszeit des letzten Baselbieter Bundesrates endete. Der Münchensteiner Emil Frey gehörte Ende des 19. Jahrhunderts sieben Jahre lang der Landesregierung an – und ist bis heute der Einzige aus Baselland geblieben. Könnte diese Durststrecke am 7. Dezember enden? Zumindest verdichten sich die Anzeichen, dass ein Baselbieter gute Karten hat, offizieller Kandidat für die Nachfolge des zurücktretenden Ueli Maurer zu werden. Allerdings kein SVPler, sondern ein Grüner aus Sissach.

Gemäss dem «Blick» steht Regierungsrat Isaac Reber, Vorsteher der Bau- und Umweltschutzdirektion, in Kontakt mit der Findungskommission der Grünen Schweiz. Der 61-Jährige verzichtet gegenüber der Zeitung auf ein Dementi. Auf Anfrage der bz lässt er über seine Direktion lediglich ausrichten, zum Thema derzeit noch keine Stellung nehmen zu wollen.

Ständerätin Maya Graf rührt die Werbetrommel

Reber rückt in den Fokus, da die Mehrheit der Grünen zwar offenbar den zweiten Bundesratssitz der SVP angreifen wollen, prominente Exponenten aus Bundesbern aber abgesagt haben. Daher richte sich das Augenmerk nun auf Grüne Regierungsräte in den Deutschschweizer Kantonen, von denen Reber der Einzige sei, der in Frage komme, so der «Blick».

Obwohl die Wahlchancen einer Grünen-Kandidatur weitum als sehr gering erachtet werden, sprechen sich mehrere Baselbieter Grüne gegenüber der bz für Reber aus. So sagt Ständerätin Maya Graf: «Isaac Reber wäre ein ausgezeichneter Kandidat. Er bringt alle Voraussetzungen mit, die das Bundesratsamt erfordert.»

Reber habe in seinen bisher elf Jahren als Regierungsrat bewiesen, konsensfähig zu sein und mehrheitsfähige Lösungen zu erarbeiten. Als Bau- und Umweltschutzdirektor sei er ideal, um den Megathemen Klimawandel und Energiekrise zu begegnen. Zudem sei die Stärkung der Beziehungen zur EU und Europa wichtig:

«Isaac wäre ein Garant für überregionales, ganzheitliches Denken über die Landesgrenzen hinaus.»

Jemand, der weiss, wie Reber zu einem Wahlsieg kommt, ist Klaus Kirchmayr. Der jüngst aus dem Landrat zurückgetretene Aescher brachte seinen Kumpel als Wahlkampfleiter 2011 in die Regierung. Er sagt: «Auch wenn die Chancen allen rationalen Beurteilungen folgend gering sind, rate ich ihm nicht davon ab zu kandidieren.» Reber könne Brücken schlagen zwischen den Parteien, sei der Prototyp eines modernen Konkordanz-Exekutivpolitikers, zudem eine begnadete Führungspersönlichkeit. Reber entspreche nicht den gängigen Vorurteilen gegenüber Grünen. Kirchmayr hält fest:

«Viele seines Schlages gibt es derzeit nicht. Er würde der Landesregierung guttun.»

SVP will keine alten, weissen Männer

Ganz anders sieht das Dominik Straumann. Der Präsident der Baselbieter SVP nimmt kein Blatt vor den Mund: «Für Isaac Reber mag das ein tolles Vehikel für den Regierungswahlkampf sein. Doch ich finde es absolut stossend, überheblich und deplatziert von den Grünen, den zweiten Bundesratssitz der SVP zu hinterfragen.» Der Anspruch der SVP stehe für ihn über dem Wunsch, dass das Baselbiet wieder einmal einen Bundesrat stellt. Straumann hält Reber auch noch aus anderen Gründen für einen unpassenden Kandidaten:

«Als 61-jähriger Mann widerspricht er doch dem Mantra der Grünen, Junge und Frauen zu fördern. Auch für die SVP wünsche ich mir Kandidierende, die nicht älter als um die 50 sind.»

Maya Graf betont, dass die Bundeshausfraktion der Grünen erst am kommenden Dienstag entscheidet, ob man wirklich zur Bundesratswahl antritt. Zudem stünden auf der Liste der Findungskommission noch weitere Namen. Sie selbst wolle sich aber weiter auf den Ständerat konzentrieren.

1 Kommentar Thomas Zweidler vor etwa einer Stunde 1 Empfehlung Ideal = Fatal? Perfekt = Defekt? Nein, im Bundesrat gehts nach Wählerstärke der Parteien. Und da hat die SVP nun mal als stärkste Partei 2 Sitze zu gute. Alles andere ist "Zeitungsfüllen". Alles andere wäre Politverdrossenheit-Treiben.....Auch wenn eine Partei mit einem Rakete wie Isaac Reber anzutreten liebäugelt..... 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen