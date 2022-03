Philipp Loretz wird neuer Präsident des LVB

Nachfolge geregelt Philipp Loretz wird neuer Präsident des Lehrerinnen- und Lehrervereins Baselland An der Delegiertenversammlung wurde Loretz einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Er tritt die Nachfolge von Roger von Wartburg an. Lea Meister 31.03.2022, 17.38 Uhr

Philipp Loretz, neuer Präsident des Lehrerverein Baselland LVB. Zvg

Der Lehrerinnen- und Lehrerverein Baselland hat mit Philipp Loretz einen neuen Präsidenten gewählt. Mit über 3300 Mitgliedern ist der LVB der grösste Berufs- und Personalverband des Baselbiets und fungiert auch als Sozialpartner des Regierungsrats.

Loretz arbeitet seit 23 Jahren an der Sekundarschule in Aesch und wohnt mit seiner Familie in Seewen. Seit 2014 ist er ausserdem Mitglied der LVB-Geschäftsleitung und wurde 2020 zum Vize-Präsidenten und Mitglied des Baselbieter Bildungsrats gewählt.

Von Wartburg bleibt der Geschäftsleitung erhalten

Er wird in der Amtsperiode 2022-2026 die Nachfolge von Roger von Wartburg antreten, wie der LVB am Donnerstag mitteilte. Von Wartburg bleibe der Geschäftsleitung in anderer Funktion erhalten.

Die Geschäftsleitung werde durch Isabella Oser, Maddalena Pezzulla und Martin Loppacher komplettiert.