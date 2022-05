Nach Preisvergleich mit Spitex: Curaviva-Leiter im Gespräch

Nachgefragt Baselbieter Curaviva-Leiter: «Niemand ist freiwillig in einem Pflegeheim» Eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz zeigt: Bis Pflegestufe acht ist die Spitex günstiger als das Pflegeheim. Die bz hat bei Andi Meyer, Co-Geschäftsführer von Curaviva Baselland, nachgefragt, wie das der Verband der Baselbieter Alters- und Pflegeheime sieht. Salomé Lang Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

Der Spitex-Verband Baselland stellt im Geschäftsbericht zum vergangenen Jahr eine Studie vor, die die Fachhochschule Nordwestschweiz im Auftrag der Spitex Region Birs durchführte. Die Studie vergleicht die Kosten der Betreuung durch die Spitex mit dem Aufenthalt in einem Pflegeheim. Das Ergebnis: Bis Pflegestufe acht, wenn eine Person also 160 Minuten Betreuung pro Tag benötigt, ist die Spitex günstiger. Was bedeutet das für Pflegeheime? Die bz hat bei Curaviva Baselland, dem Verband der Baselbieter Alters- und Pflegeheime, nachgefragt. Andi Meyer, Co-Geschäftsführer von Curaviva Baselland, relativiert.

Wie steht Curaviva Baselland zu den Ergebnissen der Studie?

Andi Meyer, Co-Geschäftsführer von Curaviva Baselland, relativiert die Ergebnisse der Studie, die die Spitex Region Birs in Auftrag gegeben und finanziert hat. Zvg / bz Zeitung für die Region

Andi Meyer: Grundsätzlich sind auch wir der Meinung, dass die ambulante Altersversorgung ausgebaut werden muss. Ich kann jedoch nicht nachvollziehen, warum die Pflege durch die Spitex bis Pflegestufe acht günstiger sein soll, als der Aufenthalt in einem Pflegeheim. Die ökonomische Schwelle an einer Pflegestufe festzumachen, ist sehr schwierig, da der Betreuungsbedarf pro Pflegestufe (es gibt insgesamt 12 Pflegestufen) ebenfalls zunimmt und dieser ein wichtiger Parameter für das Wohlbefinden einer hochaltrigen Person ist. Die Betreuung wird in der Studie vollständig ausgeklammert, was meiner Meinung nach problematisch ist.

Gibt es Menschen in Pflegeheimen auf niedrigeren Pflegestufen, die zur Spitex wechseln sollten?

Nein. Niemand ist freiwillig in einem Pflegeheim. Auch bei tieferen Pflegestufen gibt es Gründe, weshalb die Pflege und Betreuung zu Hause nicht ausreicht. Wenn jemand beispielsweise im Rollstuhl ist, braucht es eine hindernisfreie Wohnumgebung, die jedoch mit finanziellem Aufwand verbunden ist. Gerade bei Menschen, die auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind, ist das schwierig, da diese Mietkosten bei betreutem Wohnen nur bis zu einer bestimmten Höhe finanzieret werden. Auch bei Demenzpatienten oder Personen mit psychischen Krankheiten reicht die Pflege und Betreuung zu Hause nicht aus, da sie fixe Tagesstrukturen benötigen.

Wie wird im Einzelfall zwischen Spitex und Pflegeheim entschieden?

Im Spital, bei den Pflegeheimen oder neu bei den Informations- und Beratungsstellen der einzelnen Versorgungsregionen werden die Bedürfnisse der Person abgeklärt und andere Optionen, wie zum Beispiel die Betreuung durch die Spitex, in Erwägung gezogen. Uns ist wichtig, dass die gesamte Versorgungskette im Blick behalten wird. Die Pflegeheime verstehen sich nicht als Konkurrenz zu anderen Formen der Pflege und Betreuung im Alter.

Welche Rolle spielen Pflegeheime in der Zukunft der Altersversorgung?

Ein Ausbau von Pflegeheimen sollte bis 2040 eventuell sogar bis 2045 nicht nötig sein. Dies aber nur, wenn stark in den Ausbau der ambulanten und teilstationären Pflege und Betreuung investiert wird. Ich sehe hier den Ball bei der Politik, die das teilstationäre Angebot der Altersversorgung finanziell besser unterstützen muss.

Wie stehen Sie zur Spezialisierung von Pflegeheimen?

Bereits heute gibt es in grösseren Pflegeheimen unterschiedliche Abteilungen, beispielsweise für allgemeine Pflege und die Pflege von Demenzpatientinnen und -patienten. Zudem ist auch die Spezialisierung einer ganzen Institution auf einen bestimmten Pflegebereich denkbar. Die Spezialisierung der Pflegeheime wird in den nächsten Jahren bestimmt zunehmen.

