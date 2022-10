Region Basel: So hilft der Regen dem Wald und dem Grundwasser

Nachgefragt Baselbieter Waldexperte über die jüngsten Niederschläge: «Der Wald braucht das Wasser dringend» Die anhaltenden Niederschläge der vergangenen Woche haben der Natur in der Region Basel geholfen. Noch ist aber nicht genügend Regen gefallen, um die grosse Trockenheit des Sommers auszugleichen, betont der stellvertretende Amtsleiter des Amts für Wald beider Basel, Holger Stockhaus, im Interview. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Die jüngsten Niederschläge brachten den Bäumen das langersehnte Wasser. Deren Blätter erstrahlen wieder in saftigem Grün, wie hier in der Birsfelder Hard. Kenneth Nars

Holger Stockhaus, wie sind die Niederschläge der vergangenen Tage einzuschätzen? Decken diese das Niederschlagsdefizit aus dem vergangenen Sommer?

Holger Stockhaus: Die Niederschläge helfen dem Wald auf jeden Fall. Der Regen war lang anhaltend und mässig. Das ist optimal, dass das Wasser in den trockenen Boden eindringen kann. Noch augenscheinlicher als beim Wald ist es bei den Wiesen. Hier sieht man den positiven Einfluss der Niederschläge schon jetzt.

Wie wichtig sind die Niederschläge für den Wald nach dem trockenen Sommer?

Sehr wichtig, wir haben lange darauf gewartet. Der Wald braucht das Wasser dringend. In den vergangenen Jahren gab es vermehrt Niederschlagsdefizite, das macht den Bäumen zu schaffen. Die aktuellen Niederschläge haben da sehr geholfen. Es braucht in den kommenden Wochen und Monaten aber weitere Niederschläge, damit sich die Situation vollständig entspannt. Ansonsten droht im kommenden Sommer erneut Trockenheit.

Holger Stockhaus ist der stellvertretende Amtsleiter des Amts für Wald beider Basel. Bild: zvg

Wie geht es den Bäumen im Wald aktuell?

Dank der Regenfälle können die Bäume den Laubabfall besser koordinieren. Das heisst, dass die Bäume nicht vorzeitig ihre Blätter haben abfallen lassen müssen. In den vorherigen trockenen Sommern haben wir oft frühzeitigen Laubabfall beobachtet.

Was bedeutet ein frühzeitiger Laubabfall für die Bäume?

Die Bäume lagern die Nährstoffe für den Winter ein, bevor sie ihre Blätter verlieren. Verlieren sie die Blätter frühzeitig, funktioniert das Einlagern der Nährstoffe nicht mehr wie gewünscht.

Wie gut kommen die einheimischen Baumarten mit der Trockenheit zurecht? Könnten gewisse Baumarten in Zukunft aus unseren Wäldern verschwinden?

Die Buchen und einige Nadelbäume, insbesondere die Fichte, haben es ohnehin schwer wegen des Klimawandels. Wir haben aber momentan keine Schadbilder, wie wir es in vergangenen Jahren erlebt haben. Es ist aber schon so, dass die beiden Baumarten in Zukunft in geringerem Umfang im Baselbieter Wald zu sehen sein werden. Das ist aber ein Prozess, der über viele Jahre stattfindet und nicht von heute auf morgen.

Werden in letzter Zeit vermehrt Baumarten angepflanzt, die besser mit Trockenheit zurechtkommen?

Wir versuchen tatsächlich, mit Anpflanzung den Wald zu diversifizieren. Ich denke da vor allem an Provenienzen (Herkünfte) heimischer Baumarten aus Südeuropa, die warmes und trockenes Klima besser gewohnt sind. Wir suchen auch weiterhin nach Baumarten, die sich besser in einem trockenen Klima zurechtfinden. Das Wichtigste ist und bleibt aber die natürliche Verjüngung des Waldes.

Wird sich das Bild des Waldes in der Region in Zukunft also deutlich verändern?

Von den Baumarten her wird es sich schon verändern. Gerade die Buche ist bei uns sehr dominant. Der Anteil an Fichten und Buchen wird aber in Zukunft zurückgehen. Andere einheimische Baumarten werden ihren Platz einnehmen. Die Eiche zum Beispiel verträgt die Wärme deutlich besser als die Buche. An gewissen Orten werden vermehrt Tannen und Föhren anzutreffen sein, oder auch Nussbaumarten sowie Speierling und Elsbeere.

Wie steht es um den Waldboden. Sind die Niederschläge auch dort angekommen?

Die Böden sind jetzt wieder feucht. Das sieht man auch daran, dass viele Pilze spriessen. Generell braucht es mehr als 20 Millimeter Niederschlag, damit der Regen durch die Baumkronen hindurch im Boden ankommt. Das war in den vergangenen Tagen der Fall.

Wie sehen aktuell die Grundwasserstände aus? Hat hier der Regen auch geholfen?

Dazu kann ich keine abschliessende Aussage machen. In der Regel ist es so, dass sich die Grundwasserstände über die Wintermonate wieder auffüllen. Dazu wird es aber noch einige Niederschläge brauchen.

