Nachhaltigkeit Die IWB und Pro Natura Baselland fördern in Kleinlützel die Artenvielfalt unter dem Strommast Rund 70 Kilometer Stromtrassen sollen in den kommenden Jahren aufgewertet werden. Eine erste Fläche im Schwarzbubenland dient als Vorzeigeprojekt. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

Die Industriellen Werke Basel fördern die Biodiversität entlang ihrer Stromtrassen. Jetzt gibt es in Kleinlützel ein erstes konkretes Projekt. Kenneth Nars

Noch sind die zwei Hektaren oberhalb von Kleinlützel ein Waldstück mit einem Strommast mittendrin. In wenigen Monaten wird es im Gebiet Mittlerer Brandel jedoch völlig anders aussehen. Mitarbeitende des Forstbetriebs Laufental-Thierstein West gestalten im Auftrag der Industriellen Werke Basel (IWB) und Pro Natura Baselland die Fläche um.

Den IWB gehören zwei Stromtrassen mit einer gesamten Länge von rund 70 Kilometern und 253 Strommasten. Die eine Trasse verläuft von Wangen an der Aare nach Therwil, die andere von Bassecourt nach Binningen. Auf letzterer befindet sich der Mast, unter dem sich bald einiges ändern wird. Das Gebiet in Kleinlützel soll als Vorzeigeprojekt für zahlreiche weitere Umgestaltungen dienen. Der Stromversorger und Pro Natura Baselland haben vor, die Trassen gemeinsam aufzuwerten und die Biodiversität zu fördern.

Der Ausschlag, sich für die Artenvielfalt unter ihren Stromleitungen einzusetzen, kam von den IWB. «Wir setzen beim Unterhalt der Strommasten auf einen neuen Ansatz, der Ökologie und Ökonomie verbindet», sagt Jasmin Gianferrari, Mediensprecherin des Energieunternehmens, vor Ort im Schwarzbubenland. Bis zu 500'000 Franken werde man in den nächsten zehn Jahren in die Aufwertungen investieren. Nachhaltigkeit spiele in der Strategie des Unternehmens eine immer bedeutendere Rolle.

Vernetzung der Lebensräume als wichtigstes Ziel

Revierförster Gerhard Walser kennzeichnet mit einem Stift diejenigen Bäume und Sträucher, die nicht weichen werden. Viele blaue Striche sind im Waldgebiet, wo sein Team diese Woche mit der Arbeit beginnt, nicht zu sehen. Er sagt:

«Hier hat es unzählige Haselsträucher, durch die ein grosser Teil der Fläche zugewachsen ist. Die meisten davon werden wir entfernen. Auch einige grosse Buchen fällen wir, um mehr Platz für die Natur zu schaffen.»

Im Einklang mit diesen Massnahmen sei es auch möglich, invasiven Arten wie der Armenischen Brombeere Einhalt zu gebieten. Durch das Anlegen von zwei Tümpeln könne man bessere Lebensbedingungen für verschiedene Amphibien schaffen. Walser denkt dabei unter anderem an die Geburtshelferkröte. Aber auch Schmetterlinge könnten von den Rodungen und den neuen Gewässern profitieren.

Thomas Fabbro von Pro Natura Baselland (links) und Gerhard Walser im Waldgebiet in Kleinlützel. Kenneth Nars

Die Fläche soll dereinst dazu dienen, Tierpopulationen miteinander zu vernetzen und so die genetische Vielfalt zu stärken. «Die Lebewesen können dann durch dieses Gebiet hindurchziehen. Bei dunklen Wäldern ist dies deutlich schwieriger», sagt Thomas Fabbro. Der Co-Geschäftsführer von Pro Natura Baselland liess von seinen Mitarbeitern ein Inventar der Natur erstellen, die entlang der Stromtrassen zu finden ist.

«Die Tier- und Pflanzenwelt auf den 70 Kilometern ist reichhaltig», sagt Fabbro, der selber in Kleinlützel lebt. Ein Problem seien jedoch kleine und isolierte Populationen von Amphibien, Insekten und Reptilien, denen man durch die Aufwertung von Gebieten wie im Schwarzbubenland begegnen könne.

«Es gibt etliche Trockenwiesen bis nach Bassecourt. Unser Ziel muss es sein, diese durch Projekte wie in Kleinlützel wieder miteinander zu verbinden.»

Landbesitzer zu überzeugen, wird eine Herausforderung

Etwa zwölf Kilometer der gesamten Stromtrassen liegen im Wald. «In Waldgebieten sind in der Regel deutlich weniger Landeigentümer beteiligt als bei offenen Flächen», sagt Thomas Fabbro auf der Fahrt zurück ins Dorf. Gleichzeitig gebe es direkt unter den Masten nur kleinere Aufwertungen.

Bei ihrem ersten Projekt ist es den IWB und Pro Natura Baselland gelungen, verschiedene Stiftungen zu gewinnen, die grössere Beträge sprachen. Zudem stiess man auf keinen Widerstand der Besitzer des Waldes. Dass dies anderswo durchaus vorkommen kann, ist allen Beteiligten klar. Aber auch dafür wird das Vorzeigeprojekt in Kleinlützel nützlich sein. Jasmin Gianferrari von den IWB sagt: «Wenn sie sehen, was hier möglich wurde, lässt sich bestimmt der eine oder die andere überzeugen.»

