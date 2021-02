Nachholbedarf Seewen will Abwassersündern mit der Kamera auf die Schliche kommen Im Dorf im Schwarzbubenland existiert eine rekordhohe Zahl von Liegenschaften, bei denen unbekannt ist, wie sie an die Kanalisation angeschlossen sind. Die Gemeinde ist nun daran, die Verfehlungen der vergangenen Jahre aufzuarbeiten. Dabei sollen Aufnahmen des Kanalnetzes endlich Licht ins Dunkel bringen. Dimitri Hofer 09.02.2021, 05.00 Uhr

In Seewen weiss die Verwaltung bei vielen Liegenschaften nicht, ob sie an die Kanalisation angeschlossen sind. Bild: Kenneth Nars

Es sind Worte, die aufschrecken: «Bei zu vielen Liegenschaften sind wir nicht scharf», sagt Simon Esslinger. Der Seewner Gemeindepräsident meint damit Gebäude im Schwarzbuben-Dorf, bei denen die Abwassersituation undurchsichtig ist. Auf eine Zahl möchte er sich nicht mehr festlegen, obwohl er noch im vergangenen Herbst von rund 120 Häusern sprach.

Den Verantwortlichen in Seewen ist die seit Jahren prekäre Lage bewusst, weshalb sie nun daran sind, das Chaos Stück für Stück aus der Welt zu schaffen. Vor ihnen liegt ein hartes Stück Arbeit, bei der sie sich auch mit Verfehlungen der Vergangenheit beschäftigen müssen.

Das Geld ist bereits gesprochen

Dass bei vielen Häusern in Seewen die Verwaltung nicht Bescheid über den Anschluss weiss, ist nicht allein das Verschulden der Liegenschaftsbesitzer. Zu Versäumnissen ist es auch bei der lokalen Baukommission gekommen, wobei die Meinungen auseinandergehen, ob dafür Vetternwirtschaft oder Überforderung verantwortlich ist.

«Gemäss einer internen Liste, deren Bearbeitung bereits seit mehreren Legislaturen hängig ist, sind Grundstücke gelistet, deren Anschluss an die öffentliche Siedlungsentwässerung nicht korrekt oder nicht nachvollziehbar ist», schrieb der Gemeinderat den Seewnern in den Abstimmungsunterlagen.

Am vorletzten Sonntag genehmigten sie an der Urne deutlich einen ersten Investitionskredit über 78'000 Franken, mit dem die Aufarbeitung endlich in Angriff genommen wird.

Seewner Gemeinderat will eine Gesamtschau

Ein Grossteil der Bevölkerung der 1000-Einwohner-Gemeinde scheint nun hinter den Plänen des Gemeinderates zu stehen. Noch im vergangenen Herbst hatte dies anders ausgesehen, als die Gemeindeversammlung ein umfassenderes Entwässerungskonzept knapp abgelehnt hatte.

«Wir packten damals zu viel in die Vorlage rein. Unser Plan ist nun, die Aufarbeitung tranchenweise vorzunehmen und jeweils vors Volk zu bringen»,

erklärt Gemeindepräsident Esslinger. Mit dem Segen der Bevölkerung kann Seewen nun einen Leitungskataster erstellen und digitalisieren sowie einen Generellen Entwässerungsplan ausarbeiten.

Es zeigt sich, dass einiger Nachholbedarf besteht: «Bereits im Jahr 2019 wurden die sichtbaren Objekte der Werke Wasser und Abwasser im Siedlungsgebiet aufgenommen. Die Datenerfassung ausserhalb der Bauzone mit den Liegenschaftserschliessungen, den Quellfassungen, Pumpwerk, Reservoirs und Abwasserreinigungsanlagen blieb bislang aus», heisst es in den Unterlagen zum Urnengang.

Einzelne Gemeinden, so auch Seewen, hätten in der Vergangenheit sehr wenig Dokumentation betrieben. Andere Gemeinden hätten seit längerem einen kompletten Leitungskataster und führten diesen auch lückenlos nach.

Wieso arbeitet man nicht einfach die Liste ab?

Bei den Arbeiten der nächsten Monate handelt es sich um Grundlagen, die für die kommenden Schritte benötigt werden. «Das ist ein Knochenjob, den unser Bauverwalter gemeinsam mit einem unabhängigen Ingenieurbüro vor sich hat», sagt Esslinger. «Wir sind zuversichtlich, dass die erste Phase bis Ende 2021 abgeschlossen ist.»

Danach kann es ans Eingemachte gehen: Seewen plant, das gesamte Kanalisationsnetz der Gemeinde mit Kameras zu durchleuchten. «Dadurch können wir sehen, welche Liegenschaften angeschlossen sind», so der Gemeindepräsident.

Preesi will alle Seewner gleich behandeln

In vier aufeinanderfolgenden Jahren will man dafür von der Gemeindeversammlung einen Teilkredit für die Arbeiten, die von einer Fachfirma durchgeführt werden, genehmigen lassen. Läuft alles nach Plan, hat Seewen im Jahr 2026 den Durchblick, wie sich die Abwassersituation in der Gemeinde gestaltet.

Stellt sich letztlich jedoch die Frage, weshalb ein langwieriges Projekt aufgegleist wurde und nicht einfach die Liste der Grundstücke abgearbeitet wird, die seit langer Zeit vorliegt. «Selbstverständlich haben wir uns diese Gedanken auch gemacht», sagt Simon Esslinger. «Wir entschieden uns aber für eine Gleichbehandlung aller Seewnerinnen und Seewner.»