Nachrichtendienst Der Basler Geheimdienst soll Rechtsextreme mehr ins Visier nehmen Die Basler Sektion des Nachrichtendienstes beobachtet die linksextreme Szene viel stärker als die rechtsextreme. Nun will die Aufsichtskommission sicherstellen, dass hier kein blinder Fleck besteht. Jonas Hoskyn 24.05.2021, 05.00 Uhr

Die Pnos-Demo im November 2018 sorgte für einen Grosseinsatz der Polizei. Und auch der Geheimdienst war vor Ort.

Roland Schmid

Rund 80 Einsätze bestreitet die sogenannte Fachgruppe 9, abgekürzt FG9, pro Jahr. Die FG9 ist die Basler Abteilung des Nachrichtendienstes des Bundes, also des Schweizer Geheimdienstes, und fungiert als Schnittstelle zwischen der Zentrale in Bern und den Basler Behörden. Insgesamt neun Personen sind in Basel stationiert.