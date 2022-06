Birsfelden richtet ein Bürgertelefon ein

Stadtentwicklung Aus fünf sollen zehn Wohnungen werden: Das Klybeck fürchtet sich vor der Gentrifizierung

An der Schlossgasse 8 in Basel sollen fünf 4-Zimmer-Wohnungen in zehn 2-Zimmer-Wohnungen umgebaut werden. Nun regt sich Widerstand. Im Quartier machen sich viele Menschen Sorgen um die weitere Entwicklung.