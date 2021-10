Nähkästchen Jordi Küng: «Alles von oben herab Verordnete mag ich nicht. Da bin ich ein gebranntes Kind» Jordi Küng, Journalist und Berufs-Katalane, spricht über Coronakritik, Traumata aus seiner Kindheit wegen der Franco-Diktatur – und warum Basel bei etwas älteren «Barça»-Fans bis heute einen exzellenten Ruf geniesst.

Jordi Küng zieht auf dem Zetnrumsplatz in Birsfelden das Stichwort «Zensur». Nicole Nars-Zimmer

Jordi Küng, welchen Begriff haben Sie gezogen?

Jordi Küng: Der Zufall wollte es, dass ich, als Journalist, «Zensur» gezogen habe. Das passt in die schwierige Pandemiezeit.

Sie sind Chefradaktor des «Birsigtal-Boten», also des BiBo, und Sie schreiben auch als freier Mitarbeiter für die bz. Sie bewegen sich seit fast vier Jahrzehnten in der Medienszene. Was bedeutet für Sie Zensur?

Zensur ist eine Beschneidung der freien Meinungsäusserung. Ich habe erst kürzlich einen Leitartikel geschrieben: «Meinungsvielfalt und Pressefreiheit». Das sind die zwei wichtigsten Güter, die wir haben.

Es gibt Leute, die sagen, wir würden in einer Art Coronadiktatur leben.

Blödsinn! Das Schlagwort Diktatur fällt viel zu schnell. Zensur findet keine statt. Aber wir Medienschaffende laufen Gefahr, eine Einheitsmeinung, die von den Behörden vertreten wird, wiederzugeben, als wäre sie gottgegeben. In anderen Bereichen wäre das unvorstellbar. Die Polizei wird immer wieder hart kritisiert für ihr Vorgehen, auch die Staatsanwaltschaft, die Armee sowieso und so weiter. Bei den Coronamassnahmen jedoch haben in meinen Augen viele Kolleginnen und Kollegen gewisse Beisshemmungen. Dabei sollte man es doch thematisieren, wenn einem eine Massnahme als nicht sinnvoll erscheint. Das sage ich als Angehöriger der Risikogruppe mit Vorerkrankungen. Wenn wir nicht genau hinschauen, wer dann?

Viele schauen hin, aber nicht genau! Was zu Covid-19 an Verschwörungstheorien herumgeistert, hat man selten erlebt.

Eben. Darum sollten die Debatten in den seriösen Medien, wenn man sie mal so nennen will, stattfinden, und nicht auf Facebook, Instagram und Co. Bei uns werden Fake News entlarvt, wir wahren Fairness und Respekt. Aber wir müssen abweichende Meinungen aushalten und akzeptieren – auch bei Corona. Alles, was zentralistisch gesteuert ist, was von oben herab verordnet wird, mag ich nicht. Da bin ich ein gebranntes Kind.

Weshalb?

Das hat mit meiner Biografie zu tun. Ich habe einmal in meinem Leben eine Frau geschlagen, als Zwölfjähriger. Ich bin in Manresa bei Barcelona geboren. Meine Eltern sind Katalanen und wanderten in die Schweiz aus, als ich ein Jahr alt war. Ich war immer wieder bei meiner Familie in Katalonien zu Besuch. Einmal ging ich im Dorfladen einkaufen. In meiner Naivität bestellte ich auf Katalanisch. Da antwortete die Verkäuferin, eine junge Frau, auf Spanisch: «Habla como Dios te manda y no ladra como un perro!» Übersetzt: «Sprich, wie Gott es Dir befiehlt, und belle nicht wie ein Hund!» Ich kannte den Spruch. Franquisten, Franco-Anhänger, sagten solches Zeug. Ich tickte aus, als ich das hörte, stürzte mich auf die Frau. Zum Glück ging der Ladenbesitzer, er hiess Josep, dazwischen.

Was ist danach passiert?

Ich sagte: «Josep, ich komme morgen wieder vorbei. Dann will ich anständig bedient werden!» So war es dann auch: Ich bestellte en català, und dieselbe Verkäuferin packte mir meine Sachen ein, anstandslos.

Das muss wenige Jahre vor Francos Tod 1975 gewesen sein. War damals die Stimmung noch so angespannt?

Als Kind war ich einmal mit meinem Grossvater – er kämpfte im Spanischen Bürgerkrieg aufseiten der Republikaner und wurde verwundet – auf dem Dorfplatz. Ältere Männer sassen im Strassencafé. Da tauchten Beamte der Guardia Civil auf. Es wurde mucksmäuschenstill. Ich fragte meinen Grosspapa auf Katalanisch, was los sei? Er sagte nur: pssst! Wer in der Öffentlichkeit Katalanisch statt Spanisch sprach, konnte in den Knast kommen. Solche Erlebnisse vergisst man nie.

In Barcelona gibt es jede Speisekarte auf Katalanisch. Die Sprache erlebt eine Renaissance.

Die Unterdrückung, wenn man es so ausdrückt, findet perfider, raffinierter statt. Deshalb bin ich weiterhin für die Unabhängigkeit Kataloniens. Ich werde jeden Tag an die Franco-Zeit erinnert – wegen meines Passes.

Weshalb denn das?

Schauen Sie: Auf meiner ID heisse ich Jorge, nicht Jordi. Küng kommt von meinem Grossvater väterlicherseits, einem gebürtigen Schweizer, der nach Katalonien ausgewandert war. Als meine Eltern für mich einen Pass ausstellen lassen wollten, bereite dieser Name keine Probleme. Doch bei Jordi hiess es, katalanische Namen seien nicht gültig, nur kastilisch-spanische – das war im Schweizer Konsulat in Barcelona! Also heisse ich amtlich Jorge. Bis heute!

Haben Sie später nie versucht, das zu ändern?

Doch. Aber die auf dem Amt begriffen nichts. Die meinten, ich hätte geheiratet – Jordi sei mein neuer Nachname. Irgendwann wurde es mir zu blöd.

Sie sind Vereinsmitglied des FC Barcelona. Sie haben eine These, wie «Barça» 1899 zu seinen Farben kam, blau-rot.

Jordi Küng flunkert nicht. In Sallent bei Barcelona war sein Grossvater ein bekannter Einwohner. Eine Strasse trägt seinen Namen. zvg

Es wird erzählt, der Klubgründer Hans Gamper, später Joan Gamper, gebürtiger Winterthurer, habe sich vom Tessiner Wappen inspirieren lassen, vom Jersey eines Rugby­clubs – oder vom Logo des FC Basel. Aber es lief wohl anders. Sorry, liebe FCB-Fans! Gelb und rot, die katalanischen Farben, gingen nicht, waren verboten. Also ging Gamper zu einem Buchbinder, legte zwanzig «Blätz», Farbbänder, in die Maschine, sagte, die zwei Farben, die als erste wieder rauskommen, werden die Klub­farben. Das waren blau und granatrot. Der Klub hat trotzdem einen Bezug zu Basel.

Erzählen Sie! D

Der Final des Cuspieger-Cups 1979 fand hier statt, FC Barcelona gegen Fortuna Düsseldorf. 58'000 Zuschauer im St. Jakob-Stadion, die Mehrzahl «Barça»-Fans, ich mittendrin. Für viele Katalanen war es die erste Auslandreise nach dem Ende der Franco-Diktatur. Das Lustige war: Als die Fans hier ankamen, hatten sie heissen Tee dabei und waren eingepackt wie für eine Lapplandtour: Schals, Handschuhe, Mützen. Sie meinten, in der Schweiz sei es kalt. Dabei war es Mitte Mai und ein heisser Tag. Weil Barcelona mit 4:3 gewann, haben die Fans die Stadt trotzdem in bester Erinnerung.