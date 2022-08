Baselland: Alt-Regierungsrat Peter Schmid im Gespräch

Nähkästchen Alt-Regierungsrat Peter Schmid: «Heute gelte ich als linker als damals» Der ehemalige SP-Landrat und Erziehungsdirektor aus Muttenz spricht über seine politischen Anfänge, seine Sorgen für die Zukunft und seine zweite Heimat im Kanton Graubünden. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

«Ich bin ein optimistischer Mensch und sicher kein Kummerfurz, der unter seinen Ämtern leidet». Juri Junkov

Peter Schmid, Sie haben den Begriff «Bürde» gezogen. Was verbinden Sie damit?

Peter Schmid: Der Begriff ist eher ein Fremdwort für mich. Man sagt ja: Würde bringt Bürde. Ich neige aber nicht zur Bürde. Ich bin ein optimistischer Mensch und sicher kein Kummerfurz, der unter seinen Ämtern leidet.

Warum fällt Ihnen das so leicht?

Ich habe ein gutes Zeitmanagement, das hilft mir sicher. Ausserdem bin ich ein emotionaler Mensch, der seinen Ärger nicht in sich hineinfrisst.

Emotional und optimistisch. Sind das Attribute, die einem Politiker gut zu stehen kommen?

Ja, ich denke schon. Mir waren sie jedenfalls nie hinderlich. In der Politik geht es ja darum, die Zukunft zu gestalten. Deshalb müsste die Grundhaltung in der Politik in meinen Augen optimistisch sein.

Was bewegt Sie momentan?

Mich bewegt sehr, dass sich die gesellschaftliche Situation fundamental von der in meiner Jugend unterscheidet. Damals herrschte eine Aufbruchstimmung, der Lebensstandard stieg und die Technologie machte rasante Fortschritte. Es gab reichlich Perspektiven für junge Leute.

Und heute?

Momentan ist es schwierig. Ich habe das Gefühl, dass es meinen Grosskindern schlechter gehen könnte als mir. Ich meine das nicht finanziell. Ich spreche von den populistischen Strömungen und den ökologischen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.

Das ist jetzt aber nicht optimistisch.

Nein. Auch ein Optimist macht sich Sorgen.

Wie kamen Sie damals zur Politik?

Meine Eltern nahmen ihre demokratischen Pflichten sehr ernst. Darum gehörte es für mich zur Selbstverständlichkeit, dass man sich politisch engagiert. Geprägt wurde ich von der deutschen Sozialdemokratie und namentlich von Willy Brandt. In meinen jungen Jahren als Sozialdemokrat gehörte ich eher zu den gemässigten. Ich war ein langweiliger Sozialdemokrat. Ich war nicht in der POCH. Heute gelte ich als linker als damals. Das Umfeld hat sich stärker verändert als ich.

Würden Sie sich heute noch immer als langweiliger Sozialdemokrat beschreiben?

Ja, im Sinne der langen Weile. Ich habe Ausdauer, bin aber kein Langweiler. Ich habe eine Reihe Leute gesehen, die politisch sehr weit links angefangen haben, sich dann aber deutlich nach rechts bewegt haben. Ich glaube, ich bewahre da deutlich mehr Linie.

Wie schafften Sie es, sich nicht verbiegen zu lassen?

Ich bemühte mich immer darum, sozialdemokratische Grundsätze im Auge zu behalten. In der Realität wich auch ich hie und davon ab. Ich war mir aber der Differenz bewusst und verschob nicht einfach meine Grundsätze.

Sie haben immer zwischen den beiden Kanton vermittelt. Mussten Sie da von Ihren Grundsätzen abweichen?

Ich bin ein 2-Meter-Baselbieter. Meine Eltern fanden 1947 ihre Wohnung auf der anderen Seite des Dorenbachs, sonst wäre ich im Kanton Basel-Stadt aufgewachsen. Darum war es für mich nie schwierig, zwischen den beiden Basel zu vermitteln.

Es gab aber sicher auch schwierige Zeiten?

Ich habe es nicht als schwierig empfunden. Ich hatte das Glück, dass ich zu meinen städtischen Amtskollegen immer eine gute persönliche Beziehung hatte.

Ein wichtiger Einfluss in Ihrem Leben war immer auch die Kirche. Wie stark hat die Theologie Sie auch politisch geprägt?

Mein Denken ist stark durch die politische Theologie geprägt. Ich erinnere mich an intensive Debatten über die Rolle des Christentums im Marxismus. Mein grösstes Bedauern ist, dass diese Art der Debatte verschwunden ist.

Was vermissen Sie genau?

Die theologische Durchdringung gesellschaftlicher Fragen. Die Auseinandersetzung und das Infragestellen ist verloren gegangen. Theologie ist und war immer Kirchen- und Gesellschaftskritik. Das fundamentale Infragestellen der gesellschaftlichen Wirklichkeit war mir wichtig und hat mir imponiert. Heutzutage vermisse ich gelegentlich die mahnende Stimme der Kirche, die aktuelle Entwicklungen kritisch hinterfragt. Die Banalität ist für die Kirche das grössere Problem als sich politisch auf die Äste hinauszuwagen.

Sie haben einen zweiten Wohnsitz im Kanton Graubünden. Wie ist es dazu gekommen?

Ich lernte Bergün durch die Pfadi kennen und machte seither immer wieder Ferien in dieser Region. Unmittelbar nach meinem Rücktritt aus der Regierung verbrachten meine Frau und ich Ferien in Bergün. Dort entschlossen wir uns spontan, ein Ferienhaus zu mieten. Weil es uns so gut gefallen hat, kauften wir uns drei Jahre später in Latsch ein Haus.

Können Sie sich dort besser erholen als im Baselbiet?

Meine Frau sagt, ich würde mich am besten am Schreibtisch erholen (lacht). Ich kann aber überall, wo ich mich bewege, eine Pause einlegen. Dafür brauche ich nicht die Berglandschaft. Dieses Bild wäre mir zu kitschig. Es gibt im Graubünden aber sicher etwas weniger Ablenkung als in Muttenz.

Wir haben uns heute nicht ohne Grund im Zoo Basel getroffen. Wie wurden sie Präsident der Freunde des Zoo Basel?

Nach meinem Rücktritt als Regierungsrat war ich umstellt von Ergotherapeuten, die sich neue Aufgaben für mich ausdachten. Thierry Freivogel, den ich schon zuvor kannte, hat mich angefragt, ob ich das Präsidium von ihm übernehmen würde. Da habe ich sofort zugesagt, da mich das neue Thema reizte.

Warum?

Ich war gewiss kein Zoo-Experte. Ich bin zwar beim Dorenbach in unmittelbarer Nähe des Zolli aufgewachsen und besuchte den Zoo Basel als Kind oft. Die hohen Anforderungen an einen wissenschaftlich geführten Zoo kannte ich nicht. Und nun ist der Zolli ein reiches Feld für meine Neugierde.

