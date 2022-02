Nähkästchen Baselbieter Kantonsbibliothekarin: «Wir müssen bunt und frech sein» Susanne Wäfler plaudert im Nähkästchen über die Welt der Bücher und weshalb Bibliotheken laut sein müssen. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Seit Mai 2020 ist Susanne Wäfler die Leiterin der Kantonsbibliothek in Liestal. Kenneth Nars

Frau Wäfler, worüber plaudern wir heute?

Susanne Wäfler: Ich habe den Begriff «Zufluchtsort» gezogen.

Was kommt Ihnen dazu als erstes in den Sinn?

Ein Zufluchtsort ist ein Ort, an dem ich mich gerne aufhalte und mich wohl fühle. Ein Ort, an den ich immer wieder zurückkehre um ganz bei mir zu sein.

Haben Sie ein Beispiel aus ihrem Alltag?

Sicher mein Zuhause, wo meine Liebsten sind. Vom Wohlfühlfaktor her natürlich auch ein Ort wie die Bibliothek mit all den Menschen und Geschichten. Beim Lesen kann ich in verschiedene Welten eintauchen und immer wieder neue Sachen erleben. Geschichten kennen lernen. Lesen eröffnet einem die ganze Welt. In Gedanken kann ich überall hin. In andere Zeitalter, ferne Länder. Zu jeder Zeit – und ganz ohne Umweltbelastung.

Der perfekte Zufluchtsort.

Ja. Unsere Fantasie ist etwas ganz Grossartiges. Sie ist immer verfügbar und hat nie einen leeren Akku.

Welche Bücher wählen Sie am liebsten?

Ich bin grundsätzlich sehr vielseitig interessiert. Belletristik muss mich packen, faszinieren oder aufwühlen, Sachbücher inspirieren oder meinen Horizont erweitern.

Haben Sie schon immer so gerne gelesen?

Ziemlich schnell, ja. Ich las zuhause und besuchte mit Freude die Schulbibliothek. Speziell beeindruckt hat mich als Kind Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren. Ihre Abenteuerlust und Willensstärke fand ich faszinierend. Das war sicher eine prägende Leseerfahrung. Und meine Mutter hat immer an meinen Geburtstagsfesten ein Märchen aus einem dicken Buch mit schönen Bildern erzählt. Da haben alle ganz gebannt zugehört. Diese Momente hatten etwas Magisches an sich. Das Lesen hat mich immer begleitet. Es ist aber nicht so, dass man alle Bücher gelesen hat, wenn man in einer Bibliothek arbeitet. (lacht)

Bringt man Kinder heute zu wenig mit der Welt der Bücher in Kontakt?

Es ist unterschiedlich. Ich wünsche allen Kindern, dass ihnen jemand vorliest. Das weckt das eigene Interesse an Büchern, macht neugierig auf Geschichten und das Lesen und regt die Fantasie an. Kinder profitieren enorm viel vom Vorlesen. Ausserdem schafft die Situation ein Gefühl der Geborgenheit.

Ist die fortschreitende Digitalisierung dabei ein Problem?

Die Digitalisierung eröffnet ganz neue, faszinierende Möglichkeiten, macht vieles einfacher und verbindet Menschen. Das Lesen und das Leseverständnis macht sie aber mit Sicherheit nicht überflüssig. Im Gegenteil. In der digitalisierten Welt muss nicht weniger gelesen werden. Informationen müssen weiterhin gelesen, eingeordnet und verstanden werden. Lesen ist eine Schlüsselqualifikation, um sich im Leben orientieren zu können und daran teilzunehmen. Ob die Informationen analog oder digital vorliegen, spielt dabei keine Rolle.

Kindern vorzulesen passiert jedoch nicht am Bildschirm. Da sehe ich das Buch klar im Vorteil, zumal ein Buch auch etwas Sinnliches ist. Kinder können das Buch anfassen, darin blättern, daran riechen. Wichtig ist das gemeinsame Erlebnis, miteinander in Kontakt zu sein. Auch wenn Kindern gamen, kann ich mich dafür interessieren und einmal selbst probieren. So findet ein Austausch statt und Verständnis kann entwickelt werden.

Das ist auch ein Teil Ihrer Arbeit in der Kantonsbibliothek.

Genau. Viele denken noch immer, dass man in einer Bibliothek bloss Bücher ausleihen kann. Unsere Aufgaben sind aber vielfältiger. Leseförderung und Medienbildung sind wichtige Aufgaben, die weiter an Bedeutung gewinnen. Wir bieten verschiedene Veranstaltungen an, zum Beispiel Workshops in denen einfaches Programmieren gelehrt wird oder Veranstaltungen für Eltern, in denen eine Auseinandersetzung mit Apps stattfindet. Wir organisieren Game-Turniere an denen die Kinder zusammen Spiele spielen können und wechseln dabei zwischen analogen und digitalen Spielen ab. Das gemeinsame Erlebnis ist wichtig und die Interessen welche die Jugendlichen mitbringen.

Ist das etwas, das Sie als Kantonsbibliothekarin eingebracht haben?

Es war schon vorher ein Thema aber wir haben das Ganze noch ausgebaut und intensiviert, weil Unterstützung in diesem Bereich zunehmend ein Bedürfnis ist. Sowohl die Leseförderung als auch die Förderung der Medienkompetenz sind riesengrosse Aufgabenfelder, in denen die Gesellschaft froh um Orientierung ist. Diese Aufgaben machen Bibliotheken unverzichtbar.

Über Bibliothekarinnen gibt es viele Vorurteile.

Ja, über Bibliothekarinnen und Buchhalter gibt es viele Vorurteile. Mein Mann ist Buchhalter. (lacht) Die stimmen natürlich nicht. Das Berufsfeld hat sich in den letzten zwanzig Jahren enorm verändert. Das still im Kämmerchen arbeiten und jedes Pünktchen und Komma aufnehmen, wie das früher im Zeitalter des Zettelkatalogs nötig war, ist nicht mehr aktuell. Andere Aufgaben sind wichtiger geworden. Nun steht die Vermittlungsarbeit im Zentrum. Das ist eine Herausforderung für unsere Branche. Wir beschäftigen auch längst nicht mehr nur Bibliothekarinnen. Wir haben auch einen Medienpädagogen und eine Jugendarbeiterin im Team. Eine Bibliothek ist ein top aktueller Arbeitsort.

Muss man als Bibliothek lauter sein als andere Institutionen, um zu zeigen, dass es einen braucht?

Bibliotheken müssen selbstbewusster auftreten, ja. Wir müssen bunt und frech sein. Wir müssen unser Publikum immer wieder überraschen und zeigen, was wir können. An Ideen mangelt es nicht. So planen wir etwa mit dem Fahrrad auf Spielplätze zu gehen und auch dort Geschichten zu erzählen. Und natürlich planen wir ein zweites Literatur Openair Liestal, das wir letzten August gemeinsam mit dem Dichter- und Stadtmuseum erstmals lanciert haben und ein grosser Erfolg war.

Ist das manchmal frustrierend?

Nein, ich bin keine Person, die jammert. Das bringt ja nichts und macht keine Lust. Ich glaube es ist eher eine Herausforderung, die mich anspornt. Vor allem jetzt während der Pandemie müssen wir uns ständig weiterentwickeln und Neues ausprobieren, um die Besucher wieder zurückzulocken. Natürlich waren die letzten zwei Jahre eine herausfordernde Zeit aber wir haben viel dazugelernt. Wir sind kreativer geworden und haben neue Angebote entwickelt. Ich möchte, dass sich alle bei uns aufgehoben fühlen.

Sie möchten also Ihren Zufluchtsort mit den Besucherinnen und Besuchern teilen?

Genau! Wir sind für alle da.

