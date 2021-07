nähkästchen Der Laufner Autor Linard Candreia über Identität: «Ich bin ein unverbesserlicher Nostalgiker» SP-Landrat Linard Candreia plaudert aus dem Nähkästchen – über seine handwerklichen Fähigkeiten, seine Heimat Graubünden und Nationalisten. Dimitri Hofer 31.07.2021, 05.00 Uhr

Linard Candreia (64) lebt seit rund zwei Jahrzehnten in seiner Wahlheimat Laufen. Bild: Juri Junkov

Linard Candreia, welchen Begriff haben Sie gezogen?

Linard Candreia: Identität.

Sie schweigen. An was dachten Sie, als Sie den Ausdruck gelesen haben?

Bei mir löste der Ausdruck sofort die Frage aus, wer ich bin.

Haben Sie das noch nicht herausgefunden?

Nein. Eine Identität ist etwas, das sich verändert. Was gestern war, muss heute nicht mehr genauso sein. Jeder Mensch ist einzigartig und überrascht sich selber ab und zu.

Wann haben Sie sich zuletzt selber überrascht?

Ich habe zwei linke Hände und bin kein Handwerker. Seit ich pensioniert bin, habe ich dafür aber mehr Zeit. Vor einigen Tagen wollte ich in unserem Haus im Bündnerland einige Löcher mit Schaum stopfen. Ohne Handschuhe fasste ich den Schaum an und habe ganz klebrige Finger gekriegt, die ich kaum mehr sauber brachte. Da habe ich mich negativ überrascht. Eigentlich war mir klar, dass ich die Gebrauchsanweisung lesen sollte.

Sie sprachen von einem Haus im Bündnerland. Was hat es damit auf sich?

Vor sechs Jahren konnten wir das Haus meiner Vorfahren im kleinen Bergdorf Stierva erwerben. Dort spüren meine Frau und ich sowie unsere beiden Töchter die Wurzeln unserer Familie. Derzeit wohnt unsere ältere Tochter dort.

Es scheint, dass Ihre Wurzeln in Graubünden in Ihrer Identität eine wichtige Rolle spielen. In Ihrer literarischen Arbeit setzen Sie sich häufig damit auseinander. Wieso?

Ich denke, das hängt mit meinen Eltern zusammen. In unserer Familie wurden viele Geschichten von früher erzählt. Das hat mich fasziniert. Auch bei meiner Arbeit als Lehrer spielte das eine wichtige Rolle. Die Erzähltradition meiner Familie führe ich mit meinen Büchern weiter.

Sie haben mit Ihrem literarischen Schaffen eine Nische gefunden. Ist es nicht schwierig, aus dieser wieder herauszukommen?

Es ist schon so: Ich bin ein unverbesserlicher Nostalgiker. Zum Glück habe ich aber noch andere Standbeine. Ich gehe häufig biken und reise gerne. Dort, wo ich mich länger aufhalte, lese ich die lokalen Tageszeitungen und versuche, auch dadurch die verschiedenen Identitäten besser kennen zu lernen.

Gibt es eine typisch schweizerische Identität, die sich von derjenigen anderer Länder unterscheidet?

Das habe ich mich auch schon gefragt. Die Schweiz war erst ein Auswanderungsland und ist später vermehrt zum Einwanderungsland geworden. Unsere Identitäten werden stets bereichert und erneuert. Wir sind kein isoliertes Land. Die Vielsprachigkeit macht uns stark. Die Schweizer waren immer offen gegenüber dem Ausland.

Trotzdem ist eine Partei, die das Gegenteil propagiert, noch immer die stärkste politische Kraft im Land. Wie erklären Sie sich den Erfolg der SVP?

Diese Partei ist lediglich ein Teil der Schweiz. Als Sozialdemokrat muss ich neidlos eingestehen, dass es der SVP gelingt, Themen aufzugreifen und zu bewirtschaften, die brennen.

Der Arbeiter wählt heute SVP und nicht SP.

Das ist seit einiger Zeit zum Teil so und muss uns nachdenklich stimmen. Auch die Linke muss sich hinterfragen und näher an der Bevölkerung politisieren. Die Einwanderungspolitik hat die SP der SVP überlassen. Letztes Beispiel für eine gewisse Entfremdung von der Bevölkerung war die Tramverlängerung nach Salina Raurica, gegen die ich mich eingesetzt habe.

Mit Ihrer Meinung haben Sie in Ihrer Partei wohl viele vor den Kopf gestossen.

Zu Beginn war ich in der Fraktion tatsächlich alleine. Aber mit der Zeit waren einige Kolleginnen und Kollegen auf meiner Seite. Ich bin sicher nicht gegen den öffentlichen Verkehr, war aber gegen dieses Tram. Es sollte als Lockvogel für Grossinvestoren herhalten.

Rechte Parteien spielen, im Gegensatz zu linken, gerne mit nationalen Identitäten. Noch viel weiter rechts ist die völkische Identitäre Bewegung entstanden. Wann kann Identität gefährlich werden?

Identität kann kippen. Patriotismus ist für mich in Ordnung. Ich feiere auch den 1. August. Nationalismus verachte ich jedoch. Ein Nationalist stellt sich selber so sehr auf ein Podest, dass er andere ausgrenzt. Da bin ich nicht mehr dabei.

Wo sehen Sie die Hauptgründe, weshalb jemand in der heutigen Zeit zum Nationalisten wird?

Die Gefahr ist da, wenn Menschen über längere Zeit enttäuscht werden – sei das vom Staat oder im privaten Bereich. Das nagt am Selbstvertrauen. Am Schluss muss man sich an einem Pfeiler festhalten, und dieser Pfeiler kann leider Nationalismus heissen.

Was könnte eine Gesellschaft tun, um dem entgegenzuwirken?

Die soziale Komponente ist sehr wichtig. Wir leben in einem reichen Staat, in dem sehr wenige zu viel haben. Unsere Gesetze müssen sozialverträglich sein. In der Bildung muss Chancengleichheit herrschen. Man muss die Menschen ernstnehmen. Dann kann es gelingen, dass sich die Menschen respektieren, auch wenn sie unterschiedliche Identitäten haben.

Wir haben viel über Identität gesprochen. Wenn Sie Ihre eigene Identität anschauen: Wo wünschten Sie sich Veränderungen?

Ich finde, ich bin trotz Pensionierung zu umtriebig. Vielleicht sollte ich die Tage ein bisschen weniger organisieren und das Leben noch mehr geniessen.