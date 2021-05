NÄHKÄSTCHEN Dora Meier von Posamenter Hochstamm-Obst: «Sie nennen uns die Zwetschgenmafia» Die inoffizielle Oberbaselbieter Zwetschgenkönigin plaudert aus dem Nähkästchen. Über Rüstaktionen, fremde Küchen und Unkraut im eigenen Garten. Eva Oberli 29.05.2021, 05.00 Uhr

In ihrem Wohnzimmer in Wenslingen öffnete Dora Meier das Nähkästchen und zog «Sorgfalt» als Plauderthema. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Frau Meier, welchen Begriff haben Sie gezogen?

Dora Meier: Da steht «Sorgfalt».

Was bedeutet dieser Begriff für Sie?

Zu dem, was es auf dieser Welt gibt, Sorge zu tragen. Und mit Dingen, die frühere Generationen aufgebaut haben, würdevoll umzugehen. Der Umgang miteinander braucht auch eine gewisse Sorgfalt. Da habe ich manchmal den Eindruck, unsere Gesellschaft verroht ein bisschen.

Wo fällt Ihnen diese mangelnde Sorgfalt im Miteinander auf?

Im aktuellen Abstimmungskampf zur Pestizidverbots- und Trinkwasser-Initiative zum Beispiel. Da wird polemisch und unüberlegt argumentiert, manches davon ist ziemlich unter der Gürtellinie. Und die Sorgfalt in der Faktenrecherche fehlt, dabei wäre eine solche für das Treffen von Entscheiden doch so wichtig.

Apropos miteinander: Der Verein Posamenter veranstaltet jedes Jahr mehrere gemeinschaftliche Zwetschgenrüsten, die sehr gut anzukommen scheinen.

Ja, diese «Rüstaktionen» führen wir schon seit mehreren Jahren durch, ursprünglich im Rahmen der Baselbieter Genusswochen. Man kann sich kennen lernen oder auch einfach den Gesprächen der anderen Leute lauschen, während man gemeinsam Zwetschgen entsteint. Das ist ein sehr spannendes Erlebnis. Gerade während Corona war das Rüsttreffen für die rund 40 Helfenden eine willkommene Abwechslung, so sassen sie für einmal nicht einsam zu Hause.

Haben Sie zwischen Baum und Verkaufsregal eine Lieblingsarbeit?

Die eben angesprochenen Gemeinschaftsaktionen bereiten mir viel Freude, aber Märkte sind auch toll. Wobei, manchmal auch ein bisschen lang. Da lernt man lange auf den Beinen stehen (lacht).

Wie oft muss man sich erklären, wenn man unter dem Namen «Posamenter» kulinarische Produkte aus Hochstammobst vertreibt?

Als wir 2006 zum ersten Mal an der Herbstmesse waren, haben wir den Namen bestimmt 100 Mal erklärt. Und tun es bis heute immer und immer wieder. Ein Name wie «Hochstammzwetschgen» wäre für das Projekt sicherlich in Frage gekommen, doch auch der ist für viele Leute nicht selbsterklärend. Ausserdem wollten wir einen regionalen Bezug einflechten. Da die Posamenterei im Oberbaselbiet Tradition hat ‒ die Bauern, die damals in Heimarbeit Seidenbändel webten, haben viel Hochstammbäume angepflanzt ‒ passte das sehr gut.

Die Produktpalette von «Posamenter» wird laufend ausgebaut. Wie entstanden die ersten Kreationen?

Ich habe damals angefangen, selbst Hauszwetschgen zu dörren, weil ich sah, dass kaum jemand diese Früchte verwertete. Bei einem Preis von 23 Rappen pro Kilo Brennzwetschgen und mit der Aufhebung des Schutzzolls für Industrieobst im Jahr 2005 rentierte es für den Landwirten schlicht nicht, das Obst überhaupt zu ernten. Ein befreundeter Basler Bäckermeister hat daraufhin aus 20 Kilo meiner Dörrzwetschgen eine Auswahl an Leckerbissen kreiert. Dann bin ich mit 100 «Zwetschgentörtli» und dem Chutney «Prune d’Or» an den Oltiger Märt und habe versucht, diese zu verkaufen. Irgendwann haben andere angefangen, mitzudenken, zum Beispiel Vreni Wüthrich vom Verein Erlebnisraum Tafeljura. Für die Basler Herbstmesse wollten wir etwas, das nach Zwetschgen duftet und die Leute an unseren Stand lockt. Also haben wir das Kompott «Heissi Zwetschge» eingeführt, das wir mittlerweile auch im Glas verkaufen. Für das Einkochen dürfen wir heute die Grossküche des Wohn- und Werkheims Dietisberg mieten. Da nennen sie uns nur noch die Zwetschgenmafia (lacht).

Es ist also jeweils ein gemeinsames Brainstorming, wie, wo und mit welchen Helfern eine Idee umgesetzt werden kann?

Genau. Je mehr Ideen wir umsetzen können, desto mehr Obst können wir verwerten und desto mehr Bäume haben eine Zukunft.

Haben Sie selbst Kindheitserinnerungen an das Zwetschgenpflücken auf Hochstammbäumen?

Nicht direkt. Ich bin in Bottmingen aufgewachsen und habe in meiner Freizeit immer auf den umliegenden Bauernhöfen mitgeholfen. Das Thema Landwirtschaft hat mich dann auch im Studium immer wieder begleitet. Als mein Mann und ich nach Wenslingen gezogen sind und ich begonnen habe, die Lage und Probleme der Bauern zu verstehen, wurde das Thema «Hochstammbäume und Biodiversität» für mich wirklich wesentlich.

Sorgfalt hat auch viel mit Sicherheit zu tun: Bei der Ernte auf Hochstammbäumen gibt es immer wieder schlimme Unfälle, weil tragende Äste abbrechen oder Pflücker aus grosser Höhe von der Leiter stürzen. Welche Diskussionen gibt es bei Ihnen zu dem Thema?



Dass es gefährlich sein kann, ist sicher ein Thema. Aber die Bauernfamilien, die Hochstammbäume bewirtschaften, sind Profis und tun dies aus Gründen, die das Sicherheitsrisiko zu überwiegen scheinen. Und letztlich fahren wir auch alle Auto, wo es mal scheppern kann.

Was verheisst der diesjährige kalte Frühling für die Posamenterprodukte?

Zwar können wir auf gewisse Vorräte zurückgreifen, wir brauchen aber dennoch jeweils eine frische Ernte, gerade für die Dörrzwetschgen. Auch wenn diese nach dem Trocknen 20 Jahre haltbar wären – irgendwann sehen sie einfach nicht mehr so hübsch aus und würden vom Grossverteiler nicht mehr akzeptiert. Ich bin aber guter Hoffnung, dass wir auch dieses Jahr Zwetschgen bekommen und verarbeiten können. Wenn auch kleinere Mengen als üblich.

Um noch einmal auf den Ausgangsbegriff «Sorgfalt» zurückzukommen, wo sind Sie nicht sorgfältig?

Sagen wir mal so, in meinem Garten hat auch das Unkraut seinen Platz (lacht). Man muss Prioritäten setzten.