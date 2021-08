FDP-Politiker Marc Schinzel plaudert aus dem Nähkästchen

Nähkästchen FDP-Politiker Marc Schinzel: «Das Individuum kann nur in der Gesellschaft existieren» Der Binninger Landrat Marc Schinzel übernimmt in Politik und Kirche Verantwortung - und erklärt, was er unter richtig verstandenem Freisinn versteht. Michel Ecklin 14.08.2021, 05.00 Uhr

Marc Schinzel übernimmt in der Politik und in der Kirche Verantwortung. Kenneth Nars

Herr Schinzel, worüber plaudern wir?

Marc Schinzel: Über Verantwortung – ein toller Begriff, der mir sehr wichtig ist. Denn man muss immer wieder neu definieren, was damit gemeint ist.

Landrat, in Binningen Einwohnerrat, Schulratspräsident und in der reformierten Kirchenpflege, im Vorstand der Baselbieter FDP: Sie sind jemand, der gerne Verantwortung übernimmt.

Ja, das ist so. Ich finde es wichtig, dass man selber gestaltet und nicht immer nur kritisiert.

Wurde Ihnen dieses Bedürfnis in die Wiege gelegt?

Ich habe mich dazu entwickelt, nicht einfach das zu machen, was andere gut finden. Man muss selber in die Hosen steigen und auch mal unbequeme Entscheide treffen. In Studium und Beruf begegneten mir immer wieder Leute mit simplen Ideologien, die mich nicht überzeugten. Es mag etwas arrogant klingen, aber ich merkte: Andere, die sich öffentlich äussern, haben nicht unbedingt mehr Durchblick als ich.

Gibt es umgekehrt Momente, in denen Sie lieber keine Verantwortung tragen?

Wenn ich jetzt an Covid denke: Da gibt es Menschen, die wesentlich mehr Verantwortung tragen als ich. Davor habe ich grossen Respekt, und ich bin oft froh, dass ich nicht zuvorderst stehen und den ganzen Stress aushalten muss. Es ist viel wert, wenn man sein «normales Leben» führen kann.

Als Freisinniger ist Selbstverantwortung für Sie wichtig.

Ja. Aber richtig verstandene Eigenverantwortung ist nicht gleichbedeutend mit egoistischem Handeln, als gäbe es keine Grenzen. Man muss auch an die Gemeinschaft denken. Das Individuum kann nur in der Gesellschaft existieren.

Eigenverantwortung ist ein schönes Ideal. Gibt für Sie als Freisinnigen auch Momente, wo sie nicht funktioniert?

Absolut. Eigenverantwortung ist Voraussetzung, dass die Gesellschaft funktioniert. Man soll nicht abwarten, bis der Staat oder sonst jemand für einen etwas tut. Aber es braucht auch Gemeinsinn, wenn man regulieren muss, etwa im Sicherheitsbereich. Man meint oft, die Freisinnigen denken nur an die oberen Schichten. Dabei sagen wir: Wir müssen dort eingreifen, wo die Schwächeren nicht imstande sind, in einer manchmal brutalen Gesellschaft zu bestehen.

Sie sind Legislativpolitiker. Als Mitglied einer Exekutive hätten Sie mehr Verantwortung. Würde Sie das reizen?

Durchaus. Ein wenig tue ich das ja schon, neuerdings bin ich in Binningen Primarschulratspräsident. Ich bin relativ spät in die organisierte Politik gekommen und erst 2012 in die FDP eingetreten, obwohl ich schon immer freisinnig dachte. Ich lernte die Abläufe, vor allem nach meiner Wahl in den Landrat.

Ihr Grossonkel Emil Landolt war Zürcher Stadtpräsident. Hat sie das geprägt?

Ja. Er war urliberal, gesellschaftsoffen und integrierend in einer Zeit, in der sich die Stadt stark veränderte.

Lag das Politisieren also in der Familie?

Mein Vater war Naturwissenschafter. Am Familientisch brachte immer ich die Politik ein. Aber mein Grossonkel hat mich schon beeindruckt, wie er für seine Haltung einstand und sie einbrachte. Er war von allen respektiert und liebte Zürich. Er kannte dort jeden Stein. Nach seiner Zeit als Stadtpräsident machte er oft Stadtführungen.

Und Sie lieben New York.

Au ja. Mein Postdoc hätte ich auch an einem schönen Unicampus in Virginia machen können. Aber ich wollte mitten nach New York, ein bisschen wie Frank Sinatra, und entschied mich für die Columbia University. Die Stadt ist nicht lieblich, sie fordert ständig heraus und überrascht an jeder Ecke. Es war eine gute Zeit dort.

In den USA versteht man Eigenverantwortung aber anders als hier.

Das ist so. Es wäre falsch, alles von dort nachzumachen. Der Staat tut dort weniger, dafür tut sich mehr innerhalb der Gemeinschaften, und das ist beeindruckend. Die Grosszügigkeit der Reichen ist echt gemeint. Und man denkt dort weniger in Kästchen. Ein Uniprofessor gab Vorlesungen im Kriegsvölkerrecht, erforschte aber auch Ameisenkolonien und zog daraus Schlüsse fürs menschliche Zusammensein. Solche Sachen würde ich mir bei uns mehr wünschen.

Sie engagieren sich auch in der reformierten Kirche. Da gibt es das Bild, das wir alle in Gottes Hand geborgen sind – das Gegenteil von Verantwortung.

Nicht unbedingt. Es braucht eben beides: Man muss wissen, was man verändern kann und wann man es lassen soll.

In der Kirche gibt es auch die Vorstellung, dass man sich eines Tages vor dem himmlischen Vater wird verantworten müssen.

Das finde ich schwierig. In einer Kirche mit offenen Leuten, wie ich sie mir wünsche, merkt man rasch, dass es kein Schwarz-Weiss gibt, nach dem man beurteilt wird. Interessanter ist die Frage: Was können wir gemeinsam tun, damit das Leben lebenswert ist? Das ist, was ich in der Kirche suche. Oft berührt mich eine Predigt, auch wenn ich nicht sagen kann warum. Meine Gedanken schweifen ab und etwas wird in mir ausgelöst.

Also gibt es auch bei den Reformierten etwas Mystisches?

Absolut, auch wenn man das eher den Katholiken zuschreibt und es bei uns manchmal zu kurz kommt. Ich liebe den Stephansdom in Wien, die weihrauchgeschwängerte Luft, das hohe Gewölbe, an einem Abend, wenn es eindunkelt… sowas berührt mich, das ist emotional.