Nähkästchen Feuerwehrmann Dominik Straumann: «Ich sah in seinem Gesicht meinen Sohn» Der Baselbieter SVP-Präsident Dominik Straumann hat bei unzähligen Einsätzen als Feuerwehrmann und Polizist viel Trauer und Schmerz gesehen. Der Muttenzer kämpft dabei gegen die eigene Abgestumpftheit an. Und er verrät im «Nähkästchen»-Interview, wann er selber das letzte Mal geweint hat. Hans-Martin Jermann 15.05.2021, 05.00 Uhr

Dominik Straumann zieht den Begriff «Trauer» aus dem Nähkästchen. Es folgt ein sehr persönliches Gespräch. Juri Junkov (13. Mai 2021)

Herr Straumann, welchen Begriff haben Sie gezogen?

Dominik Straumann: Trauer. Dieser Begriff hat mich in den 45 Lebensjahren kaum begleitet. In meinem familiären Umfeld gab es zum Glück kaum Todesfälle. Ausser meinen beiden Gross­vätern, die nach langem Leben gehen durften, habe ich bisher nie den Verlust eines mir nahestehenden Menschen erlebt.

Wir nehmen Sie als Froh­natur wahr. Trotzdem die Frage: Warum haben Sie das letzte Mal geweint?

Ich bin eher der Typ, der aus Freude Tränen in den Augen hat. Etwa heute Morgen, als mir im Impfzentrum Mitarbeitende zum Geburtstag gratuliert haben. Da kam eine Herzlichkeit zum Ausdruck, die mich sehr berührt hat. Vor zwei Jahren durfte ich auf einer Weiterbildungsreise in München ein Spiel des FC Bayern besuchen. Der Verein wurde an jenem Tag im letzten Spiel der Saison zum siebten Mal in Serie deutscher Meister und verabschiedete die beiden Stars Franck Ribéry und Arjen Robben. Das war sehr emotional und für mich ein einmaliges Erlebnis.

Und Tränen der Trauer?

Die sind bei mir sehr selten. Grössere Tränen gab’s, als ich 2013 einsehen musste, dass es in meiner Ehe nicht mehr weitergeht. Ich weinte wohl aus zwei Gründen: Einerseits, weil ich mein eigenes Versagen erkannte. Anderseits, weil ich Angst hatte, die Kinder zu verlieren. Letzteres war zum Glück unbegründet: Meine getrennt von mir lebende Frau und ich haben einen Weg gefunden und kommen heute sehr gut miteinander aus. Wir fahren an diesem Wochenende alle gemeinsam weg. Dabei sind auch ihr neuer Partner, meine Partnerin mit ihren beiden Kindern und meine Eltern.

Wie geht’s Ihnen heute damit?

Es gibt Momente, in denen der Schmerz hochkommt. «Bis dass der Tod euch scheidet» mag ein sehr hochgestecktes Ziel sein. Dennoch ging ich mit der Absicht und dem tiefen Gefühl in die Ehe, dass das halten wird.

Gibt’s in der Politik eine Niederlage, der Sie nachtrauern?

Bei den Nationalratswahlen 2015 wäre die Gelegenheit günstig gewesen, nach dem Abtritt von Christian Miesch dessen Sitz zu beerben. Als SVP-Fraktionschef im Landrat war ich damals stark präsent. Allerdings steckte ich mitten in der Trennung. Womöglich konnte ich im Wahlkampf deswegen nicht das letzte Prozent geben, das nötig gewesen wäre. Im Oberbaselbiet erzielte ich eher wenig Stimmen, Kollegin Sandra Sollberger machte das Rennen. Das hat mich gewurmt. Eine Enttäuschung war auch, dass ich 2016 bei den Muttenzer Gemeinderatswahlen nicht im Amt bestätigt wurde. Ich bin aber nicht der Typ, der Niederlagen lange mit sich herumträgt. Wenn Du ständig in den Rückspiegel schaust, fährst Du vorne in einen Baum.

Sie kamen bereits mit 27 in den Landrat, waren der Shootingstar Ihrer Partei, amteten als Fraktionschef. 2019 schlug dann die Amtszeitguillotine zu. Ausgerechnet jetzt, im besten Politiker-Alter, stockt Ihre Karriere.

Ich bin zwar ehrgeizig, aber war nie von Ehrgeiz und unbändigem Karrierewillen zerfressen. 2019 kam ich eher ungeplant zum Präsidium der SVP Baselland, weil Oskar Kämpfer dieses aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig abgeben musste. Ich muss mir mittlerweile nichts mehr beweisen.

Seit 2019 ist Dominik Straumann Präsident der SVP Baselland. Eine Kandidatur bei Regierungsratswahlen – etwa wenn Thomas Weber abtritt – will er zumindest nicht ausschliessen.

Kenneth Nars (27. April 2019)

Ist eine Regierungskandidatur ein Thema für Sie – etwa wenn Ihr Parteikollege Thomas Weber abtritt?

Das schliesse ich nicht aus. Vom Alter her könnte das sehr gut passen, von der politischen und beruflichen Erfahrung her auch. Ich lasse das auf mich zukommen. Ich wurde auch schon gefragt, ob ich 2023 wieder in den Landrat will. Nach 16 Jahren steht das bei mir nicht zuoberst auf der Prioritätenliste. Um den Begriff wieder aufzunehmen: Ich trauere diesem Amt nicht nach, allerdings vermisse ich die vielen tollen Begegnungen.

Als Feuerwehrmann und Polizist erlebten Sie oft Situationen, die für andere mit Trauer verbunden waren.

Einige Erlebnisse haben mich berührt. Als 2017 ein 10-jähriger Knabe auf dem Kickboard bei Muttenz vom Tram erfasst wurde, war ich der erste Feuerwehrmann vor Ort. Der Knabe lag unter dem Tram, die Magnetschienenbremse hatte seinen Fuss abgetrennt. Er griff nach meiner Hand, ich spürte seinen Puls. Ich redete ihm dann gut zu. Ich sah in seinem Gesicht meinen Sohn, er war ähnlich gross, gleich alt. Ich merkte, dass mich die Situation aufwühlte und ich keine gesunde Distanz mehr hatte. Deshalb liess ich den Rapport von einem Offizierskollegen der Berufsfeuerwehr Basel abhalten.

Was nehmen Sie von solchen Erlebnissen mit?

Man will solche Bilder nicht sehen, muss sie aber verarbeiten. Ich spüre dann meine Grenzen, die eigene Menschlichkeit. Das finde ich positiv. Bei Polizei und Rettungskräften existiert teilweise eine gewisse Abgestumpftheit. Wenn einen solche Bilder kaltlassen, dann ist nicht mehr gut. Es ist eine Gratwanderung: Umgekehrt kann man als Polizist oder Feuerwehrmann auch nicht wegen jedes Schwerverletzten schlaflose Nächte haben. Man könnte so nicht mehr professionell arbeiten.

Wie hat Sie das alles geprägt?

Ich bin abgeklärter geworden. Vielleicht lässt mich auch einiges kalt, was andere aufwühlen würde. Aber weil ich oft sehe, wie das Leben in einem Augenblick auf den anderen eine dramatische Wende nehmen kann, bin ich sehr demütig und dankbar. Ich war auch im Einsatz beim Tanklaster-Unfall auf der A2 im März 2018. Drei Rettungssanitäter, die zufällig vor Ort waren, retteten dem Chauffeur das Leben. Kaum vorstellbar, was passiert wäre, hätte sich das Ethanol auf dem Laster entzündet. Wir erinnern uns heute an den grössten Stau, den die Region je erlebt hat. Tatsächlich aber sind wir an jenem Tag messerscharf an einer Katastrophe vorbeigeschrammt.