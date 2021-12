Garagist und Politiker Christoph Keigel im Nähkästchen

Nähkästchen Garagist und Politiker Christoph Keigel: «Ich halte mich nicht lange zurück mit meinen Meinungen» In der Füllinsdörfer Gemeindepolitik sorgt er immer wieder für Gegenwind – diesen erfährt er aber auch selber. Im Nähkästchen spricht Garagist Christoph Keigel über das Klima, seine Ambitionen und das einzige Mal in seinem Leben, als er nicht abgestimmt hat. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Sichtlich zufrieden mit dem Begriff, den er gezogen hat: Christoph Keigel. Nicole Nars-Zimmer

Herr Keigel, welchen Begriff haben Sie gezogen?

Christoph Keigel: Gegenwind! Das passt! In der Politik werde ich als Person wahrgenommen, die Gegenwind verursacht.

War das schon immer so?

Nein, fast mein ganzes Leben war ich apolitisch, obwohl ich in einem FDP-Haushalt aufgewachsen bin. Mich hat es nie gross interessiert, aktiv am Politikgeschehen teilzunehmen. Das heisst aber nicht, dass ich mich nicht für Politik interessiert hätte. In meinem ganzen Leben habe ich nur eine einzige Abstimmung verpasst.

Wann war das?

Worum es ging, weiss ich nicht mehr. Aber ich war damals in der Rekrutenschule und musste an einem Abstimmungssonntag kurzfristig die Wache übernehmen. Ich war stinkhässig – nicht, weil ich Wache schieben musste, sondern weil ich nicht abstimmen konnte. Insgesamt habe ich zehn Jahre im Ausland gelebt, sogar dann habe ich immer als Auslandschweizer abgestimmt.

Was hat Sie ins Ausland geführt?

In den 80er-Jahren war ich als junger Absolvent der Hochschule St.Gallen für die Lancierung der Marke Swatch in Deutschland verantwortlich. Anschliessend war ich für Swatch in den USA tätig. Nachdem ich die Firma verliess, war ich für die Marke Bally in München. Dort habe ich meine Frau kennen gelernt.

Wann und weshalb sind Sie schliesslich in das Familiengeschäft eingetreten?

Schon als ich jung war, sagte ich mir, dass ich mit 45 aufhören wolle zu arbeiten. Mit 44, im Jahr 2002, bin ich in den Familienbetrieb eingestiegen. Ich habe also nicht aufgehört zu arbeiten, aber ich wurde mein eigener Herr und Meister.

In die Politik sind Sie aber erst später eingestiegen.

Ja, als ich in Füllinsdorf sesshaft wurde, ein eigenes Haus bauen durfte, Geschäftsführer war und als älterer Vater – ich war 46, als mein Sohn zur Welt kam – ein Kind im Primarschulalter hatte.

Gab es ein spezielles Thema, das Sie zur Politik geführt hat?

Das erste grosse Thema war der Rückbau der Rheinstrasse. Als ich 2012 die Pläne gesehen hatte, war ich schockiert. Vor dem neuen Showroom war plötzlich eine Baumallee geplant. Ich dachte mir: Wir Gewerbebetreibenden der Rheinstrasse müssen gemeinsam aktiv werden. Danach folgte die Diskussion über Tempo 30 in Füllinsdorf, bei der ich mich ebenfalls engagiert habe.

Sie waren gegen die Einführung von Tempo 30?

Nein, ich engagierte mich dafür! Mein Vater hat damals gefragt: «Wie kannst du als Autohändler für Tempo 30 sein?» Aber das war eine andere Generation. Als ich 2019 für die FDP für den Landrat kandidiert hatte, füllte ich ein Smartspider aus. Das hat gezeigt: Ich bin tendenziell auf der grün-liberal-sozialen Seite der FDP anzusiedeln.

Wie lässt sich das mit Ihrem Beruf vereinbaren?

Wenn ich als Unternehmer mit den mir zur Verfügung gestellten Ressourcen nicht korrekt umgehe, habe ich keine Berechtigung als Unternehmer. Wir als Anbieter individueller Mobilität sind für einen grossen Teil der CO 2 -Belastung mitverantwortlich. Wir müssen daran arbeiten, CO 2 -neutral zu werden und unseren Teil leisten.

Was macht das Unternehmen konkret, um dies zu erreichen?

Wir haben eine Person eingestellt, die sich um das Thema kümmert. Unsere Liste von Massnahmen hat 29 Punkte. Wir fördern beispielsweise die Elektromobilität – seit 2014 haben wir an allen Standorten Elektroladestationen. Wir haben überall die Raumtemperatur um ein Grad zurückgestellt, erheben alle unsere Ausstösse und prüfen derzeit, ob wir die CO 2 -Belastung, die wir in diesem Jahr verursacht haben, finanziell kompensieren.

Auf der anderen Seite sprechen Sie sich vehement gegen die Windkraft in der Region aus.

Ich finde die Windkraft eine hervorragende Art, um erneuerbare Energien zu produzieren. Aber es braucht den richtigen Ort. In ein eng besiedeltes Agglomerationsgebiet gehören keine Windräder. Natürlich: Wenn ich überall Gegenwind schaffe, komme ich nicht voran. Dann kann kein Windrad mehr drehen. Aber wenn gewisse Gruppierungen einseitige Interessen durchsetzen wollen, braucht es eben Gegenwind.

Ist das das Ziel der neu gegründeten Ortspartei «Pro Füllinsdorf»?

Die Partei haben wir nach dem Abstimmungskampf um das Referendum gegen den Schulhausneubau gegründet. Die Ausgangslage war, dass der Gemeinderat die Möglichkeiten, im Amtsblatt zu publizieren, mehr und mehr reduziert hatte. Nur Parteien und Vereine dürfen dies kostenfrei. Als Referendumskomitee haben wir Tausende Franken für die Kommunikation ausgeben müssen. Wir haben gemerkt: Wir müssen, damit wir wahrgenommen werden, als Partei auftreten. Mit der Gründung musste ich aber die FDP Füllinsdorf verlassen.

An der vergangenen Gemeindeversammlung haben Sie mit der neuen Partei erneut Gegenwind geschaffen – gegen den Gemeinderat.

Die Art, wie dort miteinander umgegangen wurde, finde ich nicht in Ordnung. Und es tut mir auch jetzt noch leid, dass da zu viele Emotionen ins Spiel gekommen sind. Ich halte mich nicht lange zurück mit meinen Meinungen. Das wird als ein Kritikpunkt meiner Persönlichkeit verstanden. Aber wenn jemand mit guten Gegenargumenten kommt, bin ich immer bereit, meine Meinung zu ändern. Doch in meiner Wahrnehmung entscheidet man in Füllinsdorf im Gemeindehaus, ohne mit den Bürgern zu kommunizieren. Der Gemeinderat vergisst leider zu oft, dass er als Exekutive den Auftrag hat, den Willen des Souveräns umzusetzen und seine eigene Agenda keinen Platz hat.

Gibt es denn auch Ambitionen, es mit «Pro Füllinsdorf» selber in den Gemeinderat zu schaffen?

Ich schaue lieber meinem Sohn beim Tennisspielen zu oder gehe mit unserem Hund im Wald spazieren, wenn ich freie Zeit habe. Aber Veränderung braucht den Willen, den Weg bis ans Ende zu gehen. Das heisst unter Umständen, auch für eine Weile aktiv Verantwortung zu übernehmen. Ich reisse mich nicht darum. Aber ich wüsste ein paar Punkte, an denen ich morgen ansetzen würde.

