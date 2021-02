Nähkästchen «Ich ernähre mich fast vegan, fahre aber Auto»: Laura Grazioli ist keine Hardcore-Grüne Die Grünen-Landrätin arbeitete während des Studiums am Zürcher Flughafen und lebte im Ausland, heute bewirtschaftet sie den elterlichen Hof in Sissach. Passend dazu hat sie fürs Interview den Begriff «Verwurzelung» aus dem Nähkästchen gezogen. Hans-Martin Jermann 21.02.2021, 05.00 Uhr

Laura Grazioli arbeitet heute auf dem Bauernhof, wo sie aufgewachsen ist und von wo sie als Jugendliche unbedingt weg wollte. Juri Junkov (Sissach,

18. Februar 2021)

Laura Grazioli, worüber sprechen wir?

Laura Grazioli: Verwurzelung.

Wir haben es Ihnen mit diesem Begriff einfach gemacht.

Wir sitzen hier neben einem uralten Baum, umgeben von Obstbäumen und Reben. Mit diesen verwurzelten Pflanzen arbeite ich als Bäuerin täglich. Interessanterweise habe ich mich lange nirgends verwurzelt gefühlt, ich zog bereits mit 18, also noch vor der Matur, von zu Hause aus, lebte dann in Basel, später in Zürich, studierte an der Hochschule St.Gallen, war in einem Austauschsemester in Rotterdam, später für die Schweizer Exportförderung ein halbes Jahr in Tokio.

Heute leben Sie wieder in Sissach und werden demnächst gemeinsam mit Ihrem Bruder den elterlichen Hof übernehmen. Wie kam's dazu?

Das war irgendwas zwischen Zufall und Schicksal: Als mein Partner und ich vor fünf Jahren heiraten wollten, suchten wir lange nach einer geeigneten Location, wurden aber nicht fündig. Halb verzweifelt fragten wir meine Eltern, ob wir nicht auf dem Hof heiraten dürfen. Der Garten war damals ziemlich verwildert, der Stall alt und heruntergekommen. Zusammen mit meinem Bruder haben wir dann während einem halben Jahr jedes Wochenende geackert und alles auf Vordermann gebracht. An unserer Hochzeit reagierten die Gäste begeistert: «Ihr habt die perfekte Location. Daraus müsst ihr was machen!» Heute sind Hochzeiten ein Geschäftszweig auf dem Hof.

Und da wussten Sie bereits, dass Sie zurück nach Sissach kommen?

Ich hatte zuvor eine landwirtschaftliche Zusatzausbildung am Ebenrain absolviert. Dies aber ohne klares Ziel. Die Hochzeit und das Drumherum stiessen Entscheidendes an: Wir hatten im Vorfeld Übernachtungsmöglichkeiten für unsere Gäste gesucht und waren dabei im Ortskern auf eine tolle Wohnung gestossen, in der wir in der Folgezeit lebten. Ich pendelte zwar noch für ein paar Monate zwischen Sissach und meinem Job in Zürich. Aber bald wurde klar: Das will ich nicht mehr.

Der «Tages-Anzeiger» erklärte 2019 den Wahlerfolg der Baselbieter Grünen auch mit dem Personal. Über Ständerätin Maya Graf, Nationalrätin Florence Brenzikofer und Sie hiess es: «Sie gehören zum Dorf, würden aber ebenso gut in ein hippes Innenstadtquartier passen.» Einverstanden?

Ich empfinde das als Kompliment. Je vielfältiger man aufgestellt ist, desto besser kann man sich unterschiedlichen Lebenssituationen anpassen. Ich habe schlicht beides extrem gern, bäuerliche Verwurzelung und städtische, kosmopolitische Vielfalt. Ich habe während meines Studiums am Zürcher Flughafen gearbeitet.

Da kommen Sachen ans Tageslicht …

Das ist ja überhaupt nicht grün. Für mich war auch nicht mit 16 schon klar, dass ich mich mal bei den Grünen engagieren werde. Dank der Arbeit am Flughafen konnte ich von vergünstigten Flugangeboten profitieren. Ich bin da nicht die ganze Zeit in der Weltgeschichte herum gejettet, machte aber schon die eine oder andere Reise.

Es gibt ja diesen Widerspruch: Laut einer deutschen Studie fliegt niemand öfter in die Ferien als die Wähler der Grünen.

Ich sehe mich als Grünen-Politikerin schon verpflichtet, das zu leben, was ich predige. Seit ich politisch aktiv bin, bin ich erst einmal in ein Flugzeug gestiegen. Anderseits wehre ich mich gegen Schwarz-Weiss-Denken, ich bin keine Hardcore-Grüne. Ich ernähre mich praktisch vegan, fahre aber Auto. Ohne Auto auf dem Bauernhof wäre das Leben um einiges komplizierter. Ich versuche, in der Politik auf eine Änderung der systemischen Voraussetzungen hinzuwirken, sodass wir alle unser Leben umweltschonender gestalten können.

Ob der schädlichen Auswirkungen aufs Klima geht fast vergessen, dass Reisen an sich positiv ist: Man lernt andere Kulturen kennen, was das gegenseitige Verständnis der Menschen fördert. Wie lässt sich dieser Konflikt lösen?

Innovation ist ein wichtiger Faktor. Das heisst für mich aber nicht, dass es mit umweltfreundlichen Flugzeugen plötzlich sinnvoll wäre, wenn wir alle dreimal pro Jahr in die Ferien fliegen. Schliesslich hat der Massentourismus noch andere schädliche Auswirkungen. Wir müssen uns fragen, was wir wirklich benötigen zum Leben und was uns glücklich macht. Durch die Billigangebote beim Fliegen ist einiges in Schieflage geraten. Wir brauchen eine neue Verhältnismässigkeit.

Nehmen wir an, in unserem Land hätte jede und jeder im Leben eine bestimmte Anzahl Flugkilometer zugute und die Regierung würde nun sagen: «Frau Grazioli, Sie haben Ihr Kontingent aufgebraucht», dann …

… wäre das für mich persönlich kein Problem. Politisch wäre ich aber gegen ein solches Kontingent.

Kann denn die Coronakrise die Verhältnisse zurechtrücken?

Ich bin da skeptisch. Gewiss haben viele Menschen vergangenen Sommer festgestellt, dass auch Ferien in der Schweiz mega schön sind. Es gibt während Corona zudem Formen der Rückbesinnung. Aber das ist nur eine Seite. Viele nehmen die gegenwärtige Situation auch punkto Mobilität als sehr einschränkend wahr. Der Mensch wird immer danach streben, wegzugehen und Neues zu entdecken. Das wird in einer Wohlstandsgesellschaft wie der unseren nicht einfach verschwinden.

Apropos Corona: Sie haben jüngst im Landrat als einzige Vertreterin der Grünen einen bürgerlichen Vorstoss unterzeichnet, der ein Ende des Lockdowns fordert. Weshalb?

Eine Gesamtbetrachtung der Coronakrise fehlt, zu stark werden Gesundheitsschutz und Wirtschaft gegeneinander ausgespielt. Ich ringe selber mit einer Position, die moralisch-ethische Grundwerte und andere berechtigte Anliegen unter einen Hut zu bringen vermag. Die psychosozialen Folgen der Krise auf die Menschen werden kaum thematisiert und das ist unverständlich. Insbesondere den jungen Menschen muten wir in dieser Krise sehr viel zu. Hier fehlt es schon nur an Anerkennung, geschweige denn an Perspektiven.

Zum Schluss nochmals zum Begriff: Sie sind zu Ihren Wurzeln zurückgekehrt – und bleiben nun definitiv hier?

Es fühlt sich sehr nach Bleiben an. Ich weiss nicht, ob ich mich davor jemals so ganz, gesund und mit mir im Reinen gefühlt habe. Aber ich hätte nicht zurückkehren können, wenn ich das Andere vorher nicht gehabt hätte. Dann würde es mich jetzt ständig kitzeln und kribbeln. Mir war früher nicht bewusst, wie mächtig das Gefühl ist: «Das ist mein Land, das ich hier bewirtschafte.» Die Arbeit auf dem eigenen Land mittet einen ein. Gleichwohl könnte ich mir nicht vorstellen, zurückgezogen auf dem Hof «nur» Landwirtin zu sein. Ich bin gerade sehr dankbar, dass ich die Politik habe, die mir intellektuelle Herausforderung und Austausch bringt. Das Gesamtbild stimmt.